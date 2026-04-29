Perú

Julio Velarde: ¿Cuál es la seria advertencia que lanzó el presidente del BCR sobre la situación económica en el Perú?

Durante un reconocimiento académico, el titular del Banco Central de Reservas señala que la ausencia de políticas claras y servidores públicos eficientes impide el desarrollo económico sostenido en el país

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En un evento académico Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, se ha pronunciando sobre la estabilidad económica.

La advertencia de Julio Velarde sobre los límites del crecimiento económico en el Perú resonó este martes durante la ceremonia en la que la Universidad Peruana Unión le otorgó el grado honoris causa. Desde el estrado principal, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) afirmó que la economía peruana continuará limitada si no existen estabilidad e instituciones sólidas, una posición que refuerza el debate sobre las perspectivas del país en un contexto de reformas fiscales y cambios políticos.

Velarde, quien dirige el BCR desde 2006, recibió un reconocimiento a su trayectoria en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre sobre el futuro económico del país. En su intervención, Velarde enfatizó que “para crecer se necesita mercados libres, estabilidad monetaria y otras condiciones que deben sostenerse en el tiempo. Se necesita además un sector público eficiente y con servidor público de excelencia lo cual según dijo no hay en el Perú”. Las declaraciones reflejan la preocupación de la autoridad monetaria sobre la fragilidad de las bases institucionales y la falta de continuidad en las políticas públicas.

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Para el funcionario, la estabilidad y la fortaleza institucional resultan imprescindibles para sostener el crecimiento. En su discurso, reiteró que no basta con contar con recursos naturales o ciclos favorables de precios internacionales, sino que se requieren “mercados libres” y un sector público capaz de ejecutar políticas eficientes y de largo plazo. El presidente del BCR cuestionó abiertamente la capacidad del Estado peruano para atraer y retener talento público de excelencia, un factor que, a su juicio, limita la posibilidad de implementar reformas profundas.

Durante los últimos meses, la preocupación de Velarde también ha estado centrada en el manejo de la política monetaria ante la presión inflacionaria y la volatilidad global. De acuerdo con TV PERÚ Noticias, el titular del BCR advirtió sobre los riesgos de flexibilizar la política monetaria antes de controlar la inflación. “El peor escenario para un banquero central es bajar la tasa de interés solo para tener que subirla nuevamente dos o tres meses después”, declaró en dicha premiación. Velarde estima que la inflación en Perú podría reducirse a 3% para finales de este año, desde un pico de 8,4%, pero reconoció que el descenso no será lineal y que aún existen riesgos que podrían alterar esa proyección.

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Julio Velarde
Julio Velarde, titular del BCR, dio a conocer cuál es la realidad nacional en materia económica.

¿Qué opina Julio Velarde sobre la actual situación económica y política del Perú?

El presidente del BCR remarcó que el país “está empezando con el pie izquierdo” tras la reciente aprobación de reformas en pensiones y salarios por parte del Congreso, que suman un gasto anual de 12.000 millones de soles (3.450 millones de dólares), una cifra que representa más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB). El Consejo Fiscal y el propio Banco Central de Reservas han advertido que este incremento en el gasto público pone en riesgo la meta de déficit fiscal para este 2026 el cual se había fijado en 1,8% del PIB. Velarde sostuvo que “el país se está debilitando, sin duda. Las medidas que podría tomar la nueva administración están siendo socavadas”.

En la misma línea, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, calificó la situación como una “hemorragia fiscal”, subrayando que el objetivo de reducir el déficit a 1% para 2028 está ahora fuera de alcance debido a los compromisos de gasto adquiridos. Según cifras oficiales, el Perú había logrado alcanzar un déficit de 2,2% en 2025, apoyado en precios récord de minerales como el cobre y el oro, pero las condiciones internacionales ya no garantizan esos ingresos extraordinarios.

El contexto político añade complejidad al panorama. Tras un periodo de inestabilidad con ocho presidentes en una década y numerosas crisis entre el Ejecutivo y el Congreso, el país enfrenta el desafío de mantener la disciplina fiscal y la confianza de los inversionistas. Asimismo, la ausencia de mecanismos efectivos de veto presidencial y la fragmentación del Parlamento han dificultado el control del gasto y la aplicación de políticas coherentes.

Julio Velarde - BCR
Julio Velarde titular del BCR recibió el premio honoris causa de la Universidad Peruana La Unión

¿Julio Velarde renunciará al BCR?

Al cierre de la ceremonia académica, Julio Velarde evitó responder si continuará al frente del BCR una vez finalizado su mandato. Consultado por la prensa, optó por una sonrisa y se retiró sin aclarar su futuro, mientras el reconocimiento de la Universidad Peruana Unión subrayaba su papel en la estabilidad económica de los últimos años.

El mensaje de Velarde coincide con advertencias previas sobre la importancia de no interrumpir la dinámica favorable de la economía peruana, especialmente en un contexto donde los ingresos por exportaciones mineras han sido el principal sustento del crecimiento. Además, el presidente del BCR, ha insistido en que la principal tarea del gobierno es “no interrumpir los vientos favorables”, alertando sobre los riesgos de políticas fiscales expansivas sin respaldo en una institucionalidad sólida.

Ilustración de un hombre mayor blanco con cabello blanco, gafas, traje de rayas finas y corbata punteada, en tonos sepia y técnica de acuarela.
Ilustración estilo lápiz a mano alzada y acuarela en tonos sepia de un hombre mayor con gafas, traje y corbata, mirando directamente a la cámara con una expresión seria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la coyuntura actual, la advertencia de Julio Velarde adquiere especial relevancia para analistas e inversores, quienes observan con atención el impacto de las decisiones políticas y fiscales en la capacidad de crecimiento del país. El futuro inmediato dependerá de la voluntad política para fortalecer las instituciones, garantizar la estabilidad y promover un sector público eficiente, elementos que, según el propio Velarde, siguen pendientes en la agenda nacional.

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