El sector agroexportador muestra sólida resiliencia frente a la coyuntura global y mantiene expectativas optimistas para el 2026

El video presenta declaraciones de José Reyes, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y César Tello Ramírez, y Presidente de ADEX, en un evento de alcances globales. Se informa sobre el crecimiento de las exportaciones pese a conflictos internacionales.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Ramos, anunció el lanzamiento de la Expo Alimentaria, la feria principal de alimentos de América Latina, como parte de la estrategia nacional para impulsar el crecimiento de las exportaciones peruanas. Según declaraciones, el objetivo para 2026 es alcanzar los 100.000 millones de dólares en exportaciones totales, una meta que representa una aceleración significativa frente a años anteriores.

Agroexportaciones siguen creciendo de manera sostenida

Durante el evento, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) destacó que, pese a la coyuntura internacional y las fluctuaciones económicas globales, las proyecciones para la economía peruana se mantienen sólidas. “Las proyecciones están proyectadas bajo los avatares. Por ejemplo, en el primer bimestre del año, de los 17.000 millones de dólares que se ha generado en exportaciones, 2.220 millones son solo de agroexportaciones, lo cual es un buen avance en la meta establecida”, afirmó Reyes Ramos ante los medios.

PUBLICIDAD

El funcionario resaltó que uno de los motores claves del desempeño exportador es el sector agroindustrial. Las agroexportaciones de Perú han logrado posicionar al país como un proveedor estratégico de frutas, hortalizas y productos procesados en mercados de América del Norte, Europa y Asia. El impulso de este sector ha permitido que los envíos de alimentos peruanos mantengan una tendencia creciente en volumen y valor, contribuyendo de manera decisiva a la balanza comercial.

El comportamiento favorable continúa en 2026. En los dos primeros meses del año, las exportaciones alcanzaron USD 2.227 millones. Foto: Andina

Retos en la Expo Alimentaria

En la edición 2026 de la Expo Alimentaria, la organización espera batir récords en participación y negocios internacionales. El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, sostuvo que este encuentro representa una plataforma esencial para ampliar la presencia de productos peruanos en el exterior. Tello Ramírez expresó: “Esta edición superará las agroexportaciones de años anteriores”, e instó al gobierno entrante a mantener el marco de políticas que ha permitido el crecimiento sostenido de las exportaciones.

PUBLICIDAD

También mencionó la importancia del enfoque en el fortalecimiento de relaciones bilaterales, especialmente con Estados Unidos, quien figura como uno de los pilares del éxito reciente. “Tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos, que es el mayor socio comercial en el sector agroindustrial”, remarcó Reyes Ramos. Los datos oficiales confirman que el mercado estadounidense representa actualmente el destino principal de los productos agrícolas peruanos, seguido por países de la Unión Europea y Asia.

La proyección fue presentada durante la ceremonia de lanzamiento de Expoalimentaria 2026, organizada por la Asociación de Exportadores (Adex). Foto: GORE La Libertad

¿Cómo van las agroexportaciones en los primeros meses del año?

De acuerdo con estadísticas del MINCETUR, entre enero y febrero de 2026, el valor total de exportaciones peruanas alcanzó los 17.000 millones de dólares, con 2.220 millones provenientes exclusivamente del rubro agroexportador. Esta cifra marca un crecimiento considerable respecto al mismo periodo de años previos y refuerza la tendencia positiva registrada en la última década. La diversificación de la oferta exportable, que incluye productos como arándanos, uvas, paltas y espárragos, ha sido una de las estrategias centrales para reducir la dependencia de materias primas tradicionales como los minerales.

PUBLICIDAD

A nivel institucional, MINCETUR y ADEX han coordinado acciones para promover la internacionalización de pequeñas y medianas empresas (PYME), facilitando el acceso a ferias internacionales, ruedas de negocios y programas de capacitación. Estas iniciativas buscan asegurar que un mayor número de productores y empresas puedan participar en los beneficios del comercio exterior, ampliando la base exportadora nacional.

El titular de MINCETUR también subrayó que la estrategia nacional incluye la apertura de nuevos mercados y la consolidación de acuerdos comerciales vigentes. Perú cuenta con una red de tratados de libre comercio que cubre más de 50 países, lo que ha permitido un acceso preferencial a economías que representan el 80% del PIB mundial. “La política comercial seguirá apostando por la diversificación de mercados y la incorporación de más productos con valor agregado”, aseguró Reyes Ramos.

PUBLICIDAD

Los productos de la agricultura siguen fortaleciendo la economía nacional.

Retos para el nuevo gobierno

La Expo Alimentaria 2026 se perfila como un escenario clave para fortalecer la imagen del país como proveedor confiable de alimentos. La feria reunirá a cientos de empresas exportadoras, compradores internacionales, representantes de organismos multilaterales y autoridades sectoriales.

En palabras de César Tello Ramírez, presidente de ADEX, el reto para el nuevo gobierno será sostener el ritmo de crecimiento y garantizar la estabilidad normativa y macroeconómica. “Pedimos que se mantenga el marco de crecimiento y se continúe impulsando la competitividad del sector exportador”, remarcó durante la ceremonia de inauguración.

PUBLICIDAD

El desempeño de las exportaciones peruanas en el primer bimestre de 2026, especialmente en el rubro agroindustrial, refuerza las expectativas optimistas del sector público y privado. Las autoridades confían en que el país logrará consolidar su posición en los mercados internacionales y alcanzar la meta de 100.000 millones de dólares en exportaciones totales al cierre del año.