Daniela Darcourt rompe el silencio tras el incidente en Barcelona: “Mi equipo y yo no la pasamos bien”

Polémica en España: Daniela Darcourt rechaza versión de que no quiso bajar del escenario y anuncia: “Daré mi versión”

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Daniela Darcourt rompió el silencio a través de sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram, casi una semana después del incidente que la tuvo como protagonista en el festival Perú Salsa All Stars II, celebrado el 28 de julio en el Olympic Arena de Badalona, Barcelona. La salsera peruana fue retirada del escenario en pleno concierto mientras interpretaba Adiós amor, en un episodio que se viralizó en redes sociales y desató una ola de críticas tanto hacia ella como hacia los organizadores del evento.

En el video que publicó, Darcourt admitió que no quería grabarlo, pero justificó la decisión por la acumulación de versiones que consideró falsas.

“No quería hacer este video, pero a lo largo de estos días se han venido suscitando y diciendo muchas cosas sobre mí, mi equipo y mi trabajo en la escena, y me veo obligada a hacerlo”, detalló.

La salsera Daniela Darcourt se pronuncia sobre los inconvenientes y polémicas surgidas durante su reciente gira por Europa. En este video, comparte su experiencia y aclara los hechos para todos sus seguidores | TikTok

Una gira marcada por la desorganización

La cantante contó que estuvo fuera de Perú desde el 8 de julio, pero que recién se unió a sus compañeros y a su grupo de trabajo el 23 en París. A partir de ahí comenzaron cinco fechas en España, Francia e Italia, y los problemas no tardaron en aparecer. “Mi equipo y yo, Daniela Darcourt, desde el primer momento no lo pasamos tan bien que digamos”, afirmó.

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Como primer ejemplo de la desorganización que atribuye a la productora, describió lo que ocurrió en la única prueba de sonido a la que asistió: llegó en horario y esperó aproximadamente hora y media sentada mientras terminaban de preparar el equipo antes de que le tocara ensayar con su banda.

“A lo largo de los días se suscitaron muchísimas más cosas, desorganizaciones y demás, que no dependían en lo absoluto de mí, sino al cien por ciento y netamente a la productora que me contrató”, señaló.

Darcourt sostuvo que tiene mensajes, llamadas y audios que contradicen las versiones que circularon sobre ella. Aun así, fue cautelosa respecto al alcance de su descargo: “Si algo he aprendido a lo largo de todos estos años es que mientras más intentas defenderte, peor quedas”.

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman

Las disculpas del dueño de la productora

Uno de los puntos más concretos de su declaración fue la exhibición de conversaciones con Alex Rojas, identificado como el dueño de la productora que la contrató. Según Darcourt, Rojas le pidió disculpas en más de una ocasión: primero, por un comentario que un integrante de su equipo de producción dejó en TikTok; luego, en un mensaje directo: “No, mami, te pido disculpas”. La cantante respondió en ambos casos que no se preocupara y que todo era parte de la logística. También mostró mensajes en los que consultaba sus horarios, confirmaba a qué hora subiría al escenario y pedía los itinerarios de vuelos que, según ella, nunca recibieron con anticipación.

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“¿Ustedes creen que si yo hubiera sido realmente responsable de muchas de las cosas que dicen, tuviera mensajes de la misma productora, incluso del mismo dueño de la productora, pidiéndome disculpas?”, preguntó.

Roma y Barcelona: dos noches, dos versiones

Sobre la fecha en Roma —donde no se presentó—, Darcourt fue escueta pero firme: dijo que tenía “un aval muy grande” para no presentarse en las ciudades restantes, pero que eligió continuar la gira por respeto al público. “Compañeros, recuerden que yo no subí ni quince ni diez minutos. En Roma, yo no me presenté. Aun así, teniendo un aval muy grande, muy grande para no presentarme en las demás ciudades, decidí terminar por respeto al público, que es al final del día lo que más me importa”, afirmó.

Respecto a los colegas que en días previos la describieron como egocéntrica o poco empática, la artista no los nombró, pero fue directa: “Lamento muchísimo haberme tenido que encontrar con comentarios, mensajes e incluso videos de compañeros con los que he podido compartir a lo largo de esos días, intentando dejarme ver a mí como una persona egocéntrica, poco empática e incluso no razonable para solucionar las cosas. Lo que más me apena es que quieran direccionar ahora todo y revertirlo hacia mí al verse expuestos por la misma gente”.

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Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman. IG

El límite del respeto

Darcourt trazó una distinción entre las críticas a su persona y las que considera ataques a su trabajo. “A mí, como Daniela persona, pueden decirme todo lo que quieran. Pero en el momento en el que cruzan la línea muy delgada del respeto hacia mi escenario, mi trabajo y el trabajo de mi gente, cruzan una línea de falta de respeto muy grande, al menos para mí”, dijo.

Cerró su mensaje con un llamado que apunta más allá del incidente puntual: “Ojalá en un tiempo no muy lejano el músico peruano no tenga que pasar por este tipo de faltas de respeto para que se nos haga respetar realmente. Que un avión privado, una movilidad de una marca conocida o un hotel frente al mar no nos deslumbre y nos quite el foco de lo que verdaderamente es más importante”.

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Hasta el 3 de agosto, los organizadores del festival Perú Salsa All Stars II no habían emitido ningún comunicado público con su versión de los hechos ni ofrecido disculpas formales a los artistas o al público afectado.