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¿Quién es alias “Catire”, el peligroso delincuente expulsado del Perú hacia Venezuela tras cumplir una condena de ocho años?

La operación, coordinada entre Migraciones, la Policía, el INPE y la Fuerza Aérea, permitió su traslado a Venezuela, donde afronta investigaciones por homicidios, robos agravados y otros delitos

Tras cumplir una condena de 8 años de prisión, Edison Agustín Barrera, conocido como alias 'Catire' y miembro del Tren de Aragua, fue expulsado del Perú. El sicario venezolano había sido capturado en 2018 mientras planeaba un asalto. Créditos: Buenos Días Perú
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La salida del ciudadano venezolano Edinson Agustín Barrera, conocido con el alias de “Catire”, marcó un nuevo episodio dentro de las acciones adoptadas por el Estado peruano frente a ciudadanos extranjeros que cumplieron condenas y aún mantienen procesos judiciales en sus países de origen. La medida se ejecutó este lunes 3 de agosto bajo un operativo coordinado entre distintas instituciones.

El caso volvió a colocar en el centro del debate la cooperación entre autoridades de distintos países para enfrentar delitos vinculados con organizaciones criminales transnacionales. En este escenario, la coordinación entre los sistemas de justicia y migración permitió concretar el traslado del sentenciado fuera del territorio peruano.

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La decisión también coincidió con el seguimiento que las autoridades realizaron desde meses atrás ante la proximidad del cumplimiento de la pena impuesta a Barrera. La posibilidad de que recuperara su libertad generó preocupación entre los organismos encargados de combatir el crimen organizado.

Según la información oficial, la expulsión busca que el ciudadano venezolano continúe su situación judicial en su país, donde mantiene investigaciones pendientes por diversos delitos. El procedimiento incluyó un despliegue policial y el traslado mediante una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú.

Del centro comercial a una condena de ocho años

Edinson Agustín Barrera, de 30 años, cumplió una condena de ocho años de prisión en Perú tras su captura en 2018. De acuerdo con la información difundida, fue intervenido junto con otros cuatro ciudadanos extranjeros en el patio de comidas de un centro comercial ubicado en el distrito de Independencia.

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Durante la intervención, agentes de la Policía Nacional del Perú encontraron en su poder una granada, armas de fuego, municiones, chalecos, pasamontañas y otros elementos que, según las investigaciones, formaban parte de un plan delictivo. La periodista Karla Atencio recordó que el grupo también portaba croquis del objetivo que pretendía atacar.

El caso adquirió notoriedad porque, según la información presentada, las autoridades frustraron un nuevo asalto después de un robo registrado anteriormente contra una conocida joyería del Jockey Plaza. La intervención evitó que el grupo ejecutara otro ataque en un establecimiento comercial de Lima Norte.

Investigaciones pendientes en Venezuela

Alias “Catire” fue expulsado del Perú el 3 de agosto tras cumplir una condena de ocho años de prisión. Difusión
Alias “Catire” fue expulsado del Perú el 3 de agosto tras cumplir una condena de ocho años de prisión. Difusión

Además del proceso judicial cumplido en Perú, Barrera enfrenta investigaciones en Venezuela. Según las pesquisas, el ciudadano venezolano reconoció diversos delitos mientras permanecía bajo custodia de las autoridades peruanas.

La información presentada señala que existen referencias sobre cerca de 16 homicidios confesados, aunque otras investigaciones lo vinculan con aproximadamente 25 asesinatos, además de robos agravados y casos de sicariato. Parte de esos hechos corresponde a territorio venezolano y otros continúan bajo investigación.

Por ese motivo, las autoridades peruanas coordinaron su entrega a Venezuela para que responda por los procesos abiertos en ese país. Según lo informado, el objetivo también consiste en impedir que retorne al Perú una vez cumplida la condena que recibió por los delitos cometidos dentro del territorio nacional.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad con participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, Barrera abordó un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea del Perú con destino al aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas.

Junto con alias “Catire” también viajaron otros dos ciudadanos venezolanos identificados como alias “Rafa” y alias “Rody”, quienes igualmente cumplieron condenas en Perú por delitos contra la tranquilidad pública y tráfico ilícito de drogas, según la información difundida durante el reporte.

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió la resolución correspondiente para permitir la expulsión de los tres ciudadanos extranjeros, luego de la coordinación entre Migraciones, el Instituto Nacional Penitenciario y otras entidades vinculadas al sistema de justicia.

Cooperación entre Perú y Venezuela

Las autoridades coordinaron su traslado antes de que recuperara la libertad para evitar que permaneciera en territorio peruano. Difusión
Las autoridades coordinaron su traslado antes de que recuperara la libertad para evitar que permaneciera en territorio peruano. Difusión

El mismo vuelo utilizado para trasladar a los tres ciudadanos venezolanos cumplió otra misión oficial. Según la información difundida, la aeronave regresó al Perú con ciudadanos peruanos que permanecían en situación de vulnerabilidad en Venezuela después del terremoto registrado en ese país.

Durante la cobertura también se explicó que las coordinaciones entre ambos Estados permitieron aprovechar el desplazamiento de la aeronave para realizar ambas operaciones dentro de un mismo viaje. Las autoridades señalaron que la entrega de Barrera responde a la existencia de requerimientos judiciales pendientes en Venezuela.

Asimismo, el informe recordó que el caso motivó consultas durante las semanas previas acerca del futuro de alias “Catire” una vez cumplida su condena. Finalmente, la coordinación entre las instituciones permitió ejecutar la expulsión antes de que recuperara su libertad en territorio peruano.

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