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Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

A las oficinas de la ‘U’ se ha acercado la hoja de vida del exseleccionado uruguayo, quien hace no mucho defendió la camiseta de Peñarol. Su polifuncionalidad en el bloque bajo convence en Ate

Gastón Silva, ofrecido a Universitario de Deportes. - Crédito: AUF
Gastón Silva, ofrecido a Universitario de Deportes. - Crédito: AUF
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Universitario de Deportes insiste con reforzar el carril izquierdo. Con la salida de José Carabalí y el flojo desempeño de César Inga, el entrenador Héctor Cúper ha pedido un futbolista extranjero con características defensivas, pero que también pueda volcarse al ataque para aumentar el volumen ofensivo.

Claro que hay un nombre reservado, pero ante la lentitud de la negociación y la desidia del futbolista elegido, se ha activado un plan de contingencia que acaba de ser desvelado por DENGANCHE. A las oficinas de la ‘U’ ha llegado la opción de avanzar por Gastón Silva, nombre que es apreciado en los despachos.

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Gastón Silva vivió una de sus últimas experiencias en Uruguay con Peñarol. - Crédito: El País
Gastón Silva vivió una de sus últimas experiencias en Uruguay con Peñarol. - Crédito: El País

Defensa uruguayo de 32 años, fue ofrecido a Universitario como reemplazo de Carabalí. Hace poco hubo una conversación entre el entorno del futbolista y la dirigencia crema, que quedó en evaluar la posibilidad de incorporar al zaguero”, revelaron.

Consignar que Silva no es un marcador de punta oficial. Si bien puede desempeñarse en esa función, es su rol secundario, dado que es un defensor central de larga data que, incluso, llegó a representar a la selección de Uruguay en dos Copas América y en la Copa del Mundo 2018, aunque no contabilizó minutos.

Para que esa opción sea oficial en Universitario, Héctor Cúper tendría que zanjar la comunicación con Ignacio Abraham, el lateral que ha elegido para que complemente su estructura, aunque la realidad indica que hay una amplia distancia económica al tiempo que el seleccionado sirio no se ve lejos de Banfield.

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Actualmente, Gastón Silva forma parte de Progreso, siendo un paso demasiado modesto en su amplia carrera, en la que cuenta travesías realmente loables por Torino, Granada, Independiente, Huesca, Puebla y Peñarol. A nivel estadístico, conviene mencionar, acumula 225 partidos con un saldo de cuatro goles y cinco asistencias.

Gastón Silva fue capitán de Uruguay U20. - Crédito: AUF
Gastón Silva fue capitán de Uruguay U20. - Crédito: AUF

Universitario arranca con dudas

Universitario echó a andar su camino en el Torneo Clausura 2026 con un sorpresivo triunfo, en condición de visitante, contra la Asociación Deportiva Tarma. Los goles de Alex Valera y Lisandro Alzugaray invitaron a la ilusión a los hinchas, aunque el trámite en sí dejó algunas dudas en cuanto al jugo de los ‘cremas’.

Esa observación se hizo mucho más evidente en el enfrentamiento contra Cusco FC, pero quedó en un segundo plano cuando la ‘U’ construyó una remontada dramática con un golazo de Gianluca Lapadula, quien dicho sea de paso inició así su travesía como el goleador que tanta falta hace en Ate.

El cuadro 'crema' cayó 2-0 en Cusco y perdió la chance de llegar al primer lugar de la tabla - Crédito: L1MAX.

Eso sí, los problemas se agudizaron de una forma mayúscula y no pudieron ser maquillados en el tercer testeo del Clausura 2026 contra Cienciano. El conjunto ‘imperial’ dominó como quiso el lance, controlado en amplios tramos la posesión del balón. La falta de eficacia, eso sí, impidió una goleada de escándalo.

Aun así, el ‘papá’ logró hacer respetar la localía con un cabezazo en el corazón del área de Matías Succar, en el primer tiempo, y un golazo de ‘sombrerito’ de Carlos Garcés en el epílogo de una contienda que ha ocasionado un alud de dudas alrededor de la administración de Héctor Cúper.

Héctor Cúper hizo inesperada comparación de Gianluca Lapadula con histórico delantero
Héctor Cúper se mostró feliz por la incorporación de Gianluca Lapadula. - Crédito: Composición Infobae

No hay que olvidar que el ‘Cabezón’, de 70 años, llegó a Ate para ocupar el sitial de Javier Rabanal, entrenador que no logró dar con la tecla en un equipo tricampeón, que hoy se encuentra a la deriva.

Con Cúper bajo los mandos se aprobaron las contrataciones de Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Juan Manuel Requena. A falta de oficialidad, queda pendiente un último movimiento.

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