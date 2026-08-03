Perú
Agregar Infobae enGoogle

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

La mandataria señaló que la solicitud será revisada por la Comisión de Gracias Presidenciales bajo criterios técnicos y humanitarios, una vez que sus integrantes asuman funciones

Durante su visita a Piura, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada sobre la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo. Fujimori indicó que el caso será evaluado bajo un criterio técnico, médico y humanitario por la comisión correspondiente | Canal N
Guardar

La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes que el pedido de indulto presentado por el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero vinculados al caso Odebrecht, será evaluado bajo criterios técnicos, médicos y humanitarios.

Durante un diálogo con la prensa en una visita oficial a la región Piura, la mandataria señaló que el análisis estará a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una vez que sus integrantes asuman funciones.

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis. Uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria”, señaló al agregar que corresponde a dicho órgano colegiado establecer los pasos que seguirán frente a la solicitud del exjefe de Estado.

PUBLICIDAD

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) también expresó sus condolencias a la exprimera dama Eliane Karp por la muerte de su madre, Eva Fernenbug, quien falleció el fin de semana en Bruselas, cuando estaba próxima a cumplir 100 años.

Alejandro Toledo
Toledo pidió acelerar el trámite de gracia presidencial desde el penal de Barbadillo, donde cumple condenas, al alegar problemas de salud: “Tengo un problema serio cardíaco, tengo cáncer y (...) estoy sangrando”

“Quiero enviar mi sentido pésame a la señora Eliane Karp. Le envío un saludo fraterno”, declaró.

En la víspera, Toledo concedió una entrevista desde el penal de Barbadillo, donde permanece recluido tras su extradición, en la que se refirió a su pedido de gracia presidencial luego de la muerte de su suegra, pieza clave en la investigación que derivó en su condena.

PUBLICIDAD

“Estoy viviendo momentos extraordinariamente difíciles. Tengo un problema serio cardíaco, tengo cáncer y, te quiero ser franco, estoy sangrando (...) Ya tengo 81 años. Estoy gravemente enfermo”, declaró a la periodista Milagros Leiva.

“Le pido que por favor acelere el proceso de la gracia presidencial porque no quiero morir aquí en la cárcel”, expresó en referencia a Fujimori, a quien también felicitó por haber sido “democráticamente elegida” y le deseó “muchísima suerte, porque los retos que están al frente del Perú son enormes”.

Tras la entrevista, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, reveló que la mandataria le solicitó visitarlo para conocer su estado de salud, aunque no precisó cuándo recibió dicha disposición.

Sheput señaló que el pedido evidenció una actitud sensible de Fujimori frente a la situación del exmandatario, pero remarcó que cualquier decisión deberá tomarse dentro del marco legal.

Keiko Fujimori, con gorra roja, camisa blanca y jeans azules, habla por micrófono desde una camioneta, rodeada de público y excavadoras
La solicitud será revisada por la Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando sus integrantes asuman funciones

“Ella fue la que me pidió que visitara en su momento a Alejandro Toledo cuando no era presidenta y cuando estábamos simplemente en un evento particular (...) pero hoy, como presidenta del Perú, tiene que actuar como una mujer de Estado”, agregó al señalar que observó a “una persona con la salud deteriorada”.

El proceso judicial contra Toledo comenzó en 2016, tras revelarse el escándalo de sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica. Sin embargo, ingresó a prisión recién en 2023, luego de concretarse su extradición desde Estados Unidos, donde residía junto a su esposa.

Desde entonces, permanece recluido en Barbadilllo tras haber sido condenado en 2024 a 20 años y 6 meses de prisión por los sobornos recibidos de esa firma, mientras que en 2025 recibió otra sentencia a 13 años y 4 meses de cárcel por las compras inmobiliarias que hizo en Perú con ese dinero.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriAlejandro Toledoperu-politicaEliane Karp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

La comunidad japonesa más grande del Perú enfrenta al alcalde de Ate por clausura arbitraria de su propiedad

La Asociación Okinawense del Perú denunció que la Municipalidad de Ate clausuró hostilmente su sede principal y bloqueó el ingreso de sus representantes al predio de la avenida Asturias

La comunidad japonesa más grande del Perú enfrenta al alcalde de Ate por clausura arbitraria de su propiedad

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

El partido de Rafael López Aliaga deberá responder por la contratación observada, realizada con fondos públicos destinados a las organizaciones políticas

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

Señales de que estás viviendo con estrés crónico: síntomas físicos, impacto emocional y cómo empezar a tratarlo

Fatiga persistente, falta de concentración y aislamiento social pueden ser parte de un mismo cuadro. Las principales causas y los tres enfoques de tratamiento: psicoterapia, cambios de hábitos y medicación

Señales de que estás viviendo con estrés crónico: síntomas físicos, impacto emocional y cómo empezar a tratarlo

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

El zaguero brasileño afirma que el elenco celeste llega fortalecido tras vencer a Juan Pablo II College y subraya la exigencia del duelo del viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental de Ate

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

Keiko Fujimori advierte que Piura está “muy retrasada” ante el Fenómeno El Niño y destina 140 millones de soles para la emergencia

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Keiko Fujimori gestionó una visita a Alejandro Toledo antes de que pidiera el indulto: “Es una persona con salud deteriorada”

Keiko Fujimori confirma que renuncia a vivir en Palacio por decisión de sus hijas: “Por ahora, vamos a estar en casa”

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Roro, influencer española acusada de xenofobia, se disculpa con el Perú y aclara su comentario: “Era una niña ignorante”

Airbag vuelve a Lima en el Estadio San Marcos: fecha, precio de entradas, preventa y todo lo que debes saber

De Baudelaire a Cachuca: títulos recomendados para descubrir en la FIL Lima 2026

Farid Ode responde tras la agresión y acoso a su hija por parte del dueño de departamento en Surquillo: “Yo estaba ahí para defenderla”

DEPORTES

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

Gino Peruzzi reconoce que el vestuario de Alianza Lima fue “el más complicado” que le tocó integrar a lo largo de su trayectoria

Horacio Melgarejo se propone a mejorar, tras actitudes controversiales con Cienciano: “Quiero cambiar esa imagen, estoy totalmente arrepentido”

Alejandro Hohberg resalta el triunfo de Cienciano ante Universitario en Cusco: “Los hicimos sentir incómodos”

Eddie Fleischman explotó por el regreso de Piero Quispe a Universitario: “Nunca la rompió, solo tuvo chispazos”