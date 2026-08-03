Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

Durante su visita a Piura, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada sobre la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo. Fujimori indicó que el caso será evaluado bajo un criterio técnico, médico y humanitario por la comisión correspondiente | Canal N

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes que el pedido de indulto presentado por el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero vinculados al caso Odebrecht, será evaluado bajo criterios técnicos, médicos y humanitarios.

Durante un diálogo con la prensa en una visita oficial a la región Piura, la mandataria señaló que el análisis estará a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una vez que sus integrantes asuman funciones.

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis. Uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria”, señaló al agregar que corresponde a dicho órgano colegiado establecer los pasos que seguirán frente a la solicitud del exjefe de Estado.

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) también expresó sus condolencias a la exprimera dama Eliane Karp por la muerte de su madre, Eva Fernenbug, quien falleció el fin de semana en Bruselas, cuando estaba próxima a cumplir 100 años.

Toledo pidió acelerar el trámite de gracia presidencial desde el penal de Barbadillo, donde cumple condenas, al alegar problemas de salud: “Tengo un problema serio cardíaco, tengo cáncer y (...) estoy sangrando”

“Quiero enviar mi sentido pésame a la señora Eliane Karp. Le envío un saludo fraterno”, declaró.

En la víspera, Toledo concedió una entrevista desde el penal de Barbadillo, donde permanece recluido tras su extradición, en la que se refirió a su pedido de gracia presidencial luego de la muerte de su suegra, pieza clave en la investigación que derivó en su condena.

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“Estoy viviendo momentos extraordinariamente difíciles. Tengo un problema serio cardíaco, tengo cáncer y, te quiero ser franco, estoy sangrando (...) Ya tengo 81 años. Estoy gravemente enfermo”, declaró a la periodista Milagros Leiva.

“Le pido que por favor acelere el proceso de la gracia presidencial porque no quiero morir aquí en la cárcel”, expresó en referencia a Fujimori, a quien también felicitó por haber sido “democráticamente elegida” y le deseó “muchísima suerte, porque los retos que están al frente del Perú son enormes”.

Tras la entrevista, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, reveló que la mandataria le solicitó visitarlo para conocer su estado de salud, aunque no precisó cuándo recibió dicha disposición.

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Sheput señaló que el pedido evidenció una actitud sensible de Fujimori frente a la situación del exmandatario, pero remarcó que cualquier decisión deberá tomarse dentro del marco legal.

La solicitud será revisada por la Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando sus integrantes asuman funciones

“Ella fue la que me pidió que visitara en su momento a Alejandro Toledo cuando no era presidenta y cuando estábamos simplemente en un evento particular (...) pero hoy, como presidenta del Perú, tiene que actuar como una mujer de Estado”, agregó al señalar que observó a “una persona con la salud deteriorada”.

El proceso judicial contra Toledo comenzó en 2016, tras revelarse el escándalo de sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica. Sin embargo, ingresó a prisión recién en 2023, luego de concretarse su extradición desde Estados Unidos, donde residía junto a su esposa.

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Desde entonces, permanece recluido en Barbadilllo tras haber sido condenado en 2024 a 20 años y 6 meses de prisión por los sobornos recibidos de esa firma, mientras que en 2025 recibió otra sentencia a 13 años y 4 meses de cárcel por las compras inmobiliarias que hizo en Perú con ese dinero.