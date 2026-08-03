Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

Presidenta Keiko Fujimori recibe a peruanos repatriados por el terremoto en Venezuela. TV Perú

Durante la mañana del lunes, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lideró la bienvenida oficial a un grupo de ciudadanos peruanos que retornaron desde Venezuela tras verse afectados por el terremoto registrado semanas atrás. La mandataria recibió a las familias en el Grupo Aéreo N°8, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores y representantes de organizaciones humanitarias.

La jefa de Estado se dirigió a los repatriados con palabras de aliento y prometió la asistencia integral del Gobierno para su reintegración. “Nos comprometemos a brindarles apoyo en salud, educación y empleo”, declaró Fujimori durante la ceremonia.