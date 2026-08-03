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Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

La mandataria lidera el operativo de bienvenida a los ciudadanos retornados, garantiza asistencia integral y promueve la coordinación de organismos nacionales e internacionales para atender a los afectados del reciente desastre

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Presidenta Keiko Fujimori recibe a peruanos repatriados por el terremoto en Venezuela. TV Perú

Durante la mañana del lunes, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lideró la bienvenida oficial a un grupo de ciudadanos peruanos que retornaron desde Venezuela tras verse afectados por el terremoto registrado semanas atrás. La mandataria recibió a las familias en el Grupo Aéreo N°8, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores y representantes de organizaciones humanitarias.

La jefa de Estado se dirigió a los repatriados con palabras de aliento y prometió la asistencia integral del Gobierno para su reintegración. “Nos comprometemos a brindarles apoyo en salud, educación y empleo”, declaró Fujimori durante la ceremonia.

13:59 hsHoy

Coordinación de ayuda humanitaria

Keiko Fujimori observa una formación de militares uniformados. Foto: Congreso
Keiko Fujimori observa una formación de militares uniformados. Foto: Congreso

El Ejecutivo activó un plan de atención inmediata para los damnificados, detalló Infobae tras la cobertura del evento. El dispositivo incluye atención médica, alojamiento temporal y acompañamiento psicológico, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Las autoridades reiteraron el compromiso de Perú con la protección de sus nacionales en el exterior, especialmente en contextos de crisis como el reciente terremoto en Venezuela. La Cancillería anunció la apertura de una ventanilla especial para casos similares.

13:59 hsHoy

Reunión con el gabinete de crisis

Keiko Fujimori en sesión de la PCM
Los temas para los cuales el Gobierno pedirá legislar incluyen lucha contra la criminalidad y protección de las MYPEs, justamente para avanzar con el cumplimiento de los anuncios de Fujimori en su Mensaje a la Nación

La presidenta Keiko Fujimori encabezó una reunión extraordinaria con su gabinete de crisis tras la llegada de los repatriados. Participaron los ministros de Defensa, Salud e Inclusión Social, así como funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con Infobae, la mandataria solicitó reportes detallados sobre el estado de los peruanos retornados y pidió acelerar la asignación de recursos para su atención. “No descansaremos hasta garantizar la seguridad y el bienestar de todos”, expresó la titular del Ejecutivo.

13:59 hsHoy

Declaraciones sobre la situación en Venezuela

Peru's President Keiko Fujimori waves as she steps out of the Congress after being sworn in as the country's new president, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori waves as she steps out of the Congress after being sworn in as the country's new president, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante la jornada, Fujimori se refirió públicamente a la situación humanitaria en Venezuela tras el terremoto. La mandataria expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y llamó a la comunidad internacional a fortalecer la cooperación en emergencias.

Según recogió Infobae, la presidenta insistió en la importancia de la diplomacia regional para atender las necesidades de los migrantes y damnificados. “La coordinación con las autoridades venezolanas permitió la repatriación segura de nuestros compatriotas”, señaló.

13:59 hsHoy

Supervisión de centros de acogida

Por la tarde, la presidenta Keiko Fujimori visitó uno de los centros temporales habilitados para los repatriados en Lima. En el recorrido, conversó con familias afectadas y supervisó la entrega de kits básicos de alimentación y abrigo.

La mandataria destacó el trabajo del equipo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud, que realizó evaluaciones médicas a los recién llegados. Infobae reportó que varias personas recibieron atención psicológica tras haber perdido sus hogares en el sismo.

13:59 hsHoy

Evaluación de políticas migratorias

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, camina hacia el palacio presidencial tras su toma de posesión, el martes 28 de julio de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, camina hacia el palacio presidencial tras su toma de posesión, el martes 28 de julio de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

El gobierno anunció la revisión de los protocolos de repatriación y atención a peruanos en el exterior, según detalló Infobae. El Ministerio de Relaciones Exteriores liderará una mesa técnica junto a Migraciones y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fujimori instruyó a sus ministros a actualizar los registros de peruanos residentes en zonas de riesgo y fortalecer la red consular. El Ejecutivo busca prevenir demoras en futuras evacuaciones por desastres naturales o situaciones de emergencia.

13:58 hsHoy

Mensaje a la Nación

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En la noche, la presidenta Keiko Fujimori dirigió un mensaje televisado a la nación. En su alocución, resaltó el retorno de los compatriotas y el despliegue del operativo humanitario. “El Estado está presente en los momentos más difíciles”, afirmó, según consignó Infobae.

La mandataria reiteró que su administración priorizará la protección de la vida y la dignidad de cada ciudadano, dentro y fuera del territorio nacional. El mensaje fue transmitido en cadena nacional y replicado en las plataformas digitales del Gobierno.

13:58 hsHoy

Articulación con gobiernos regionales

Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales.
Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales. Foto: Presidencia del Perú

El Ejecutivo articuló acciones con los gobiernos regionales de destino de los repatriados, informó Infobae. Se establecieron canales de comunicación para facilitar el traslado y la reinserción de las personas que retornan a sus lugares de origen en el interior del país.

Keiko Fujimori instruyó a los gobiernos subnacionales a brindar facilidades en trámites de documentación y acceso a servicios públicos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social coordina la entrega de bonos y programas de apoyo.

13:58 hsHoy

Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores

Keiko Fujimori

El canciller Javier Martínez destacó la labor del personal diplomático y consular en Venezuela durante la crisis, según Infobae. “La evacuación se realizó sin incidentes y con acompañamiento de organismos internacionales”, precisó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que mantiene contacto permanente con las familias de los afectados y anunció nuevas medidas para fortalecer la red de protección consular en América Latina.

13:58 hsHoy

Evaluación de infraestructura hospitalaria

Keiko Fujimori

La presidenta Fujimori inspeccionó el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde algunos repatriados requirieron atención especializada. La mandataria verificó la capacidad de respuesta ante emergencias y la disponibilidad de camas y suministros.

El Ministerio de Salud informó que se reforzaron los equipos de atención en emergencias y desastres, según datos recopilados por Infobae. El Gobierno busca garantizar una reacción eficaz ante escenarios similares en el futuro.

13:58 hsHoy

Coordinación con organismos internacionales

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori

La llegada de los peruanos repatriados contó con el respaldo logístico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Cruz Roja Internacional, reportó Infobae. Ambas entidades brindaron asistencia técnica y apoyo en el proceso de traslado.

Fujimori agradeció la cooperación internacional y reiteró el compromiso de Perú con los principios de solidaridad y ayuda humanitaria. El Gobierno prevé fortalecer alianzas estratégicas para enfrentar emergencias regionales.

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