ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

La entidad electoral puso bajo observación al partido de Rafael López Aliaga por destinar US$6.400 del financiamiento público directo a la elaboración del libro digital ‘Mi gallo es el chancho’, escrito por Francisco de Piérola

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto bajo observación a Renovación Popular, partido que dirige el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, por presunto uso indebido de financiamiento público al destinar US$6.400 a la elaboración del libro digital ‘Mi gallo es el chancho’, escrito por el expresentador de TV Francisco de Piérola.

Según el expediente de contratación difundido este domingo por Punto Final, la propuesta para desarrollar la publicación fue presentada el 25 de septiembre del año pasado por el propio autor, allegado a López Aliaga.

En el documento planteó realizar un libro sobre la historia del partido, con un pago dividido en dos partes: una tras la aprobación del proyecto y otra luego de la entrega del trabajo final. La propuesta fue aceptada el 3 de octubre y, ese mismo día, la representación legal de Renovación Popular suscribió el contrato.

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Sin embargo, la ONPE advirtió que el resultado no correspondía con el objetivo inicial planteado, ya que el producto, de 42 páginas, terminó centrando su contenido en la trayectoria personal del exalcalde de Lima y su relación con el autor, quien fue despedido de medios como Buenos Días, Perú de Panamericana Televisión (febrero de 2026) y Bethel Radio (julio de 2025).

La publicación fue presentada como un trabajo sobre la historia del partido, pero la ONPE advirtió que sus 42 páginas terminaron enfocadas en la trayectoria personal de López Aliaga y su vínculo con el autor

El organismo señaló, de acuerdo con el reportaje, que la publicación no cumple con los criterios establecidos en el Reglamento de Financiamiento de Fondos Partidarios, debido a que no se trataría de un trabajo de investigación orientado al análisis de problemas nacionales o regionales ni a la formulación de propuestas de solución.

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Además, indicó que no se acreditó la experiencia investigadora del autor, debido a que no presentó documentación que demostrara al menos dos años de labores en investigación ni publicaciones en revistas académicas o científicas.

Entre sus observaciones, el ente electoral también cuestionó que no se hayan presentado al menos dos cotizaciones de proveedores para el servicio contratado y que únicamente se incluyera la propuesta económica enviada por De Piérola.

‘Mi gallo es el chancho’ fue presentado en marzo de este año, durante la campaña presidencial en la que finalmente López Aliaga terminó derrotado. Desde Renovación Popular indicaron que el caso aún se encuentra en evaluación y que no existe una resolución definitiva.

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En los últimos cinco años, de acuerdo con el dominical, esta formación ha recibido S/9,57 millones como parte del financiamiento público directo, recursos que, según la normativa, deben destinarse al funcionamiento, administración y capacitación de las organizaciones políticas.

El organismo señaló que De Piérola no acreditó experiencia investigadora ni publicaciones académicas. Además, cuestionó que Renovación Popular no presentara otras cotizaciones y solo incluyera la propuesta económica del propio autor

A mediados del año pasado, De Piérola protagonizó un escándalo en redes sociales tras el acto transfóbico denunciado por la actriz Javiera Arnillas, quien relató un incidente en ‘La Noche de Barranco’.

Arnillas, también activista por los derechos LGBTI, difundió entonces dos videos en los que denunciaba el “mensaje de odio con misgendering” emitido por el expresentador, a raíz de una imagen en la que ambos aparecen juntos en la barra del local.

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Durante la presentación del libro, López Aliaga recordó aquel episodio con ironía. “Yo le dije: ‘Pancho, vamos a hacer la presentación en ‘La Noche de Barranco’, en tu sitio favorito, donde te hiciste famosísimo’”, expresó.

También señaló que mencionó ese episodio para “usar el arma de quien te agrede” y porque De Piérola se encontraba “en tendencia número uno” tras difundir información falsa sobre el supuesto bombardeo a una escuela femenina en Irán, como denunció Fernando Gimeno, delegado de la agencia EFE en Perú.