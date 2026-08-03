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Keiko Fujimori anuncia vacunación contra el dengue en Piura: Minsa iniciará campaña ante amenaza de El Niño

La presidenta también anunció la preparación de refugios, hospitales y almacenes de ayuda humanitaria. S/140 millones serían destinados a acelerar trabajos de prevención en las zonas consideradas de mayor riesgo

Desde el distrito de Sullana, la mandataria confirmó que el Ejecutivo reforzará las acciones sanitarias y de infraestructura mientras avanza la descolmatación de 70 puntos críticos identificados en la región. // Video: Exitosa
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La vacunación contra el dengue formará parte de las acciones que el Gobierno busca implementar ante la proximidad del Fenómeno El Niño, que podría intensificarse en los próximos meses y generar un aumento de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Durante una visita de supervisión a los trabajos de descolmatación del río Chira, en Sullana (Piura), la presidenta Keiko Fujimori anunció que convocará al ministro de Salud para iniciar este proceso de inmunización como parte del plan de preparación frente a la emergencia climática.

El anuncio se produjo en medio de una inspección de las obras de prevención que el Ejecutivo ejecuta en una de las regiones consideradas de mayor riesgo por las lluvias pronosticadas para finales de año. Además de la vacunación contra el dengue, la mandataria adelantó medidas como la instalación de refugios temporales, el acondicionamiento de hospitales y colegios, la habilitación de almacenes de ayuda humanitaria y la búsqueda de apoyo internacional para responder ante un eventual escenario de desastre.

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Keiko Fujimori dispone iniciar la vacunación contra el dengue ante el avance de El Niño

Mano con guante de látex sostiene jeringa con aguja y vial. Imagen circular de un mosquito Aedes aegypti sobre piel, con fondo verde
Una mano con guante sostiene una jeringa y un vial de vacuna, junto a una imagen del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue en América Latina y el Caribe.

Desde la zona de Somate Bajo, en Sullana, la presidenta anunció que el Ministerio de Salud (Minsa) deberá comenzar la estrategia de vacunación contra el dengue, considerando que las proyecciones climáticas apuntan a un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad. Durante su intervención señaló que el Ejecutivo busca prepararse con anticipación para enfrentar tanto los impactos de las lluvias como el incremento de enfermedades que suelen aparecer tras estos eventos.

“Estoy convocando al ministro de Salud para que empiece con la vacunación contra el dengue”, afirmó la mandataria, luego de explicar que el Gobierno viene organizando diversas acciones preventivas. Entre ellas mencionó la adquisición de motobombas, carpas, alimentos y agua, además de las gestiones con otros países para recibir apoyo logístico en caso la emergencia supere la capacidad de respuesta nacional. “Esperamos no necesitarlo, pero si se necesitara, como parece ser, y las estadísticas muestran que va a ser un Niño muy difícil, estaremos preparados”, expresó.

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La presidenta indicó además que el Ejecutivo ha identificado 70 puntos considerados críticos donde será necesario acelerar los trabajos de descolmatación de ríos y limpieza de cauces. Según explicó, el objetivo es culminar estas intervenciones en un plazo aproximado de cuatro meses para reducir el riesgo de desbordes durante la temporada de lluvias.

Como parte de estas acciones, anunció que se destinarán S/140 millones para contratar operarios, adquirir combustible y reforzar las labores de prevención. También pidió la participación de la ciudadanía en la supervisión de las obras para detectar oportunamente los sectores que requieran una intervención prioritaria.

En paralelo, Fujimori informó que se conformará un equipo de trabajo entre los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y Defensa para coordinar las intervenciones en las cuencas y garantizar el ingreso de maquinaria a las zonas donde se ejecutarán los trabajos. Asimismo, precisó que el sector Agricultura deberá atender también los efectos de la sequía en localidades de la sierra.

Prepararán hospitales, refugios y almacenes mientras Piura enfrenta un incremento de casos de dengue

Mapa de Perú en colores azul, verde y rojo con manchas verdes oscuras. Varios mosquitos grandes y pequeños vuelan. Lluvia cae de nubes grises. Texto: El Niño.
Un mapa estilizado de Perú muestra zonas verdes afectadas por el dengue, con mosquitos sobrevolando y lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia presentada por el Ejecutivo contempla también el fortalecimiento de la infraestructura destinada a responder ante una eventual emergencia. Keiko Fujimori informó que se implementarán refugios temporales, se habilitarán almacenes para ayuda humanitaria y se reforzará la capacidad operativa de colegios y hospitales, con el fin de atender a la población afectada si las lluvias provocan inundaciones o desplazamientos.

“Tenemos que preparar refugios, preparar almacenes, fortalecer y preparar colegios y también los hospitales”, señaló durante su recorrido por Piura, una de las regiones históricamente más afectadas tanto por el Fenómeno El Niño como por los brotes de dengue. Además, anunció que el Gobierno revisará las obras públicas paralizadas para priorizar aquellas vinculadas con carreteras, establecimientos de salud e infraestructura considerada esencial frente a la temporada de lluvias.

El anuncio sobre la vacunación contra el dengue llega en un contexto de incremento sostenido de casos en el norte del país. En Piura, los contagios pasaron de 1.162 registrados el año anterior a 5.804 casos durante el presente periodo, de acuerdo con cifras oficiales. Personal sanitario de la región ha advertido además sobre la insuficiencia de médicos, enfermeros e insumos para atender la creciente demanda de pacientes.

Las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño, como el aumento de la temperatura y las lluvias intensas, favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus. Este escenario incrementa el riesgo de nuevos brotes, especialmente en localidades donde existen problemas de agua estancada, deficiencias en el sistema de alcantarillado y limitaciones en la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud.

Actualmente, el Minsa cuenta con la vacuna japonesa Takeda, cuya distribución se ha concentrado principalmente en regiones catalogadas como endémicas debido a la limitada disponibilidad de dosis. Según información difundida por personal sanitario, este biológico no evita el primer contagio, pero contribuye a reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves o complicaciones durante una reinfección, motivo por el cual su aplicación se prioriza en zonas con alta transmisión del virus.

Durante su visita a Piura, la presidenta también convocó al sector privado para colaborar con la emergencia mediante el préstamo de maquinaria pesada o la donación de combustible que permita acelerar los trabajos preventivos. Paralelamente, el Ejecutivo continuará coordinando con entidades nacionales e internacionales para reforzar la capacidad logística frente al escenario previsto para los próximos meses.

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