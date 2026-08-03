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Conoce las especies marinas que están en mayor riesgo por el fenómeno El Niño, según Oceana, ante la falta de alimento

Especialistas explicaron que la alteración en la distribución de la anchoveta afecta a la fauna marina y recomendaron no acercarse a los animales silvestres debido al riesgo sanitario

El Fenómeno de El Niño está causando una grave crisis en la fauna marina de Perú. Pelícanos y otras aves aparecen desorientados y agotados en las calles y playas debido a la escasez de anchoveta, su principal alimento. Expertos analizan la situación y explican las consecuencias. Exitosa
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El impacto del fenómeno El Niño ya genera consecuencias visibles en distintos puntos del litoral peruano. La presencia de aves y mamíferos marinos en zonas urbanas, así como el incremento de ejemplares debilitados o muertos, refleja un cambio en las condiciones del ecosistema que preocupa a especialistas y autoridades.

El escenario no solo implica efectos sobre la fauna marina. También plantea desafíos para las entidades encargadas del monitoreo ambiental, la gestión de especies silvestres y la protección de la salud pública, debido al aumento de reportes relacionados con animales afectados en la costa.

Especialistas advierten que este proceso responde a alteraciones en la disponibilidad de alimento para diversas especies. La modificación de las condiciones marinas obliga a numerosos animales a desplazarse hacia espacios donde normalmente no permanecen, en busca de recursos para sobrevivir.

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En ese contexto, Oceana Perú alertó sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta del Estado frente a una situación que, según sus estimaciones, continuará durante los próximos meses y exigirá una coordinación constante entre diferentes instituciones.

Oceana advierte que la recuperación de la fauna silvestre tiene límites

El director de Pesquerías de Oceana Perú, Juan Sueiro, explicó en entrevista con Exitosa que las posibilidades de rescatar a gran parte de los animales afectados son reducidas debido a la naturaleza del fenómeno y a las características propias de la fauna silvestre.

“Lo que no podemos revertirlo en el sentido de salvar la vida de estas poblaciones. Son animales silvestres. No es un gato en la calle que uno recoge y recupera”, señaló durante la conversación con la emisora.

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Según indicó, el fenómeno El Niño modifica la distribución de especies marinas, especialmente de la anchoveta, principal fuente de alimento para numerosas aves y mamíferos. Esa alteración provoca dificultades para encontrar alimento cerca de la superficie y explica la presencia de animales en playas, puertos y otros espacios urbanos.

Sueiro precisó que esta situación no desaparecerá en pocos días. “Vamos a verlo además por varios meses. No es un tema de dos semanas”, afirmó al referirse a la duración prevista de sus efectos sobre la fauna marina.

Proponen un programa especial para atender la emergencia en la costa

Un mamífero marino asoma en el agua junto a numerosas aves acuáticas, gaviotas y patos, que flotan o están en una playa rocosa con edificios al fondo.
Un mamífero marino, patos y gaviotas se congregan en una playa urbana de Perú, un efecto del fenómeno El Niño que altera la distribución de especies y su alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, el representante de Oceana Perú sostuvo que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) debería implementar un plan extraordinario enfocado específicamente en la franja costera.

De acuerdo con Sueiro, la entidad posee experiencia en monitoreo de fauna en otras regiones del país, aunque considera necesario adaptar esa capacidad a la situación actual del litoral mediante un sistema con recursos suficientes para responder al incremento de reportes.

También señaló que resulta importante contar con un sistema de información y seguimiento que permita atender los casos registrados durante este periodo, además de mantener disponibles los canales oficiales para que la población comunique la presencia de animales afectados.

El especialista también hizo referencia a la necesidad de actuar de manera coordinada cuando aparezcan ejemplares sin vida en playas u otras zonas del litoral.

Según explicó, además del trabajo del Serfor, corresponde informar al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para facilitar la toma de muestras cuando las condiciones lo permitan y desarrollar análisis posteriores que contribuyan al seguimiento de la situación.

Asimismo, indicó que las municipalidades cumplen un papel importante en la disposición de los cadáveres, con el objetivo de preservar las condiciones sanitarias de los lugares donde se registren estos casos.

Sueiro recordó que las personas deben mantener distancia de los animales silvestres afectados, ya que podrían existir enfermedades asociadas. “Genera una situación de conmoción, de solidaridad y es entendible. Hay que tomar en cuenta también estas consideraciones”, manifestó.

Cambios en el ecosistema marino explican la presencia de fauna en ciudades

Numerosas gaviotas y aves en playa de guijarros, frente a un mar. Ciudad con edificios y montañas cubiertas de niebla, bajo un cielo nublado.
Numerosas aves marinas se congregan en una playa rocosa del litoral peruano, evidenciando el desplazamiento de fauna por los efectos del fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, el director de Pesquerías de Oceana Perú explicó que la escasez de alimento cerca de la superficie obliga a numerosas especies a desplazarse hacia espacios donde anteriormente su presencia era poco frecuente.

Como ejemplo, recordó episodios registrados en Lima durante otros eventos de El Niño, cuando pelícanos aparecieron en mercados y terminales pesqueros en busca de alimento. A su juicio, los casos actuales responden a un proceso similar, aunque con una magnitud considerable.

Sueiro señaló que el fenómeno produce una modificación temporal del ecosistema marino costero, circunstancia que altera la distribución habitual de las especies y genera consecuencias económicas, además de efectos sobre la vida silvestre.

También indicó que el país ya atraviesa un episodio de El Niño, pese a que los impactos más recordados suelen asociarse con lluvias intensas y daños en infraestructura. Según explicó, las consecuencias ambientales y económicas ya son visibles y podrían extenderse antes de la etapa con mayores precipitaciones prevista para los próximos meses.

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