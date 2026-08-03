Keiko Fujimori se pronuncia por diputado acusado de agredir a su expareja: “Es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo”

Durante su visita a Piura, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, opina sobre un caso de violencia de género, afirmando que es lamentable que una persona acusada de agresión ocupe un cargo público.

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La presidenta Keiko Fujimori se pronunció desde Piura sobre el caso del diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, detenido el 30 de julio en la comisaría de San Miguel tras ser denunciado por su expareja por presunta violencia física y psicológica. El legislador recuperó la libertad el 1 de agosto al cumplirse el plazo legal de su detención, pero enfrenta una investigación de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, un proceso disciplinario interno en su bancada y la eventual intervención de la Comisión de Ética del Parlamento.

“Yo voy a opinar sobre todo como mujer, porque no conozco los detalles legales, pero realmente si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado”, dijo Fujimori. “Sería muy lamentable, sobre todo de cara al mensaje que se le da a las mujeres. Yo por supuesto que rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer”, añadió.

Fujimori rechaza cualquier violencia contra la mujer

La presidenta formuló sus declaraciones durante una actividad en Piura, donde fue consultada por la prensa sobre el caso que sacudió al Parlamento en sus primeros días de funcionamiento. Fujimori aclaró que emitía su opinión desde su condición de mujer y no desde el conocimiento técnico del expediente, aunque fue categórica al señalar que la situación descripta en los medios resultaría incompatible con el ejercicio de un cargo legislativo.

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El pronunciamiento de la jefa de Estado se produce en un contexto en que el caso ya generó reacciones en cadena dentro de la propia bancada del diputado. El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó formalmente a la Comisión de Disciplina del partido el inicio de un proceso disciplinario y la suspensión cautelar de Pérez Mallqui mientras avancen las investigaciones. “Solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, escribió Zunini en el documento.

El diputado Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, explica el proceso disciplinario iniciado contra un diputado de su bancada por un caso de presunta violencia física, recomendando su suspensión temporal mientras dure la investigación | Canal N

El análisis legal: “Camino a una eventual condena”

El abogado penalista Carlos Caro analizó la situación procesal del diputado y fue directo sobre las perspectivas del caso. Según Caro, la ausencia de una versión propia del imputado y la falta de atenuantes configuran un escenario adverso para la defensa.

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“No teniendo muchos argumentos de defensa, seguramente el consejo de su abogado es: ‘Oye, quédate callado, porque acá de todas maneras te van a acusar y va a haber una sentencia condenatoria’”, señaló. El letrado advirtió que la defensa podría optar por una estrategia dilatoria: “Puede jugar al obstruccionismo, ¿no? Hacerla larga, pedir pruebas, contrapruebas, nulidades, formalismos, todo con la finalidad de atrasar el desenlace final”, indicó Caro.

Sobre la ruta procesal, el penalista fue preciso: el caso seguirá la vía de proceso inmediato, con acusación y eventual condena. Respecto al fuero del diputado, Caro aclaró que Pérez Mallqui no cuenta con protección parlamentaria para este tipo de casos: solo tiene el privilegio de ser investigado por una Fiscalía Suprema y, eventualmente, juzgado por la Corte Suprema, pero fuera de ello es tratado como cualquier ciudadano.

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Ante la pregunta de si lo más probable es que el diputado sea condenado, Caro no dejó margen para la duda: “El cúmulo de pruebas de cargo es absoluto y más bien prueba de descargo hay ninguna. No hay ni siquiera una versión, no hay ni siquiera un pedido de disculpa”. Y concluyó: “No habiendo atenuantes, está camino a una eventual condena cuando se cumplan los plazos correspondientes”.

Julian Perez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, es custodiado por la policía tras su detención por agresión contra la mujer, junto al símbolo de su partido político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato de la víctima: mensajes, audios y cámaras de seguridad

La mañana del 30 de julio, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por el dominical Panorama, Pérez Mallqui llegó en una camioneta Toyota Fortuner con lunas polarizadas hasta la vivienda de su expareja en San Miguel. A las 8:03, le escribió por WhatsApp: “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”. Minutos después insistió: “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

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La denunciante no respondió. “Desde las 5:58 de la mañana que me llamó por primera vez... yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responder la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él”, relató en un audio difundido por Panorama.

El congresista de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue detenido en la comisaría de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su pareja. Se espera la intervención de un fiscal supremo para continuar con las diligencias. (Crédito: Latina Noticias)

Las cámaras registraron el momento en que el padre de la denunciante, un adulto mayor de 80 años, salió de la vivienda para realizar trabajos en el exterior. Pérez Mallqui descendió del vehículo e ingresó al inmueble sin que el anciano advirtiera su presencia. Llegó directamente hasta la habitación de la mujer. “Cuando él entró a mi habitación, cuando él empujó la puerta, yo me asusté mucho. Pensé en mi niña”, declaró la denunciante.

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La denuncia policial consigna que el diputado “ingresó a su cuarto empujando la puerta de manera intempestiva”, mientras reclamaba por las llamadas no respondidas y utilizaba expresiones ofensivas. Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar tras el llamado de auxilio y trasladaron a ambas partes a la comisaría de San Miguel.

La segunda agresión: dentro de la comisaría

El caso no terminó con la intervención policial. La denunciante presentó una segunda denuncia por un presunto acto de violencia física ocurrido dentro de la propia comisaría. Según su relato, cuando salió de los servicios higiénicos de la dependencia, Pérez Mallqui la jaloneó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha. La agresión ocurrió ante la vista de los efectivos presentes, lo que motivó que el comisario dispusiera la detención inmediata del diputado por agresión física en flagrancia.

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“Cuando me agarró el brazo fuerte yo intenté con la mano izquierda defenderme porque sí me estaba agarrando fuerte el brazo y me estaba diciendo: ‘No sabes lo que estás haciendo, vas a ver’”, declaró la mujer en un audio difundido por Panorama. Y añadió: “Los policías me vieron que yo estaba tratando de que él me suelte el brazo derecho porque tengo todo el brazo rojo, y la pierna”.

Antes y durante esas horas, el diputado le envió mensajes intentando persuadirla de desistir de las acciones legales. Uno de ellos decía: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano”. En otro escribió: “Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa”. La denunciante fue categórica sobre la intención de esos mensajes: “Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa”, expresó.

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El diputado Julián Pérez Mallqui permanece detenido en una comisaría, mientras personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Perú asiste a una víctima de violencia.

Un diputado con antecedentes judiciales previos

El caso colocó nuevamente bajo escrutinio público el historial judicial de Pérez Mallqui. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones, el diputado electo por la región Cusco arrastra sentencias por lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

El antecedente más cuestionado data del 9 de febrero de 2024, cuando Pérez Mallqui atropelló a una menor de siete años y a su madre en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco, presuntamente en estado de ebriedad. El Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a más de cuatro años de prisión suspendida y al pago de S/ 80.000 por reparación civil. La familia de las víctimas señaló que la menor sufrió lesiones graves con secuelas permanentes. La defensa del diputado presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, y el proceso continúa en revisión.

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Las reacciones institucionales

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenó el hecho de manera enfática y desplegó un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan en la comisaría de San Miguel para brindar apoyo legal y psicológico a la denunciante. La cartera exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad y sancionar al responsable conforme a la ley.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de Perú informa sobre la activación de sus servicios de apoyo legal y psicológico a una mujer que denunció violencia. (X: @MIMP)

La Comisión de Ética del Parlamento tomará competencia sobre el caso apenas quede instalada, según adelantó el diputado Harvey Colchado, dado que la denuncia se produjo antes del inicio formal de la primera legislatura 2026-2031. Dentro de Juntos por el Perú, el vocero Zunini fue más allá del comunicado oficial del partido y pidió la suspensión cautelar de Pérez Mallqui sin esperar el desenlace judicial.

Pérez Mallqui, por su parte, recuperó la libertad el 1 de agosto al vencerse el plazo de detención y negó las acusaciones ante la prensa: “Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría”. Evitó responder si agredió o no a la denunciante y anunció que colaborará con las investigaciones. “Yo soy bastante respetuoso contra toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija y seguramente que vamos a legislar a favor”, sostuvo.