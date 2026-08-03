La dura exigencia que se impuso Ian Wisdom con la camiseta de Sporting Cristal para lo que resta del Clausura de Liga 1 2026

El volante aseguró que el plantel ya dejó atrás el último encuentro y se prepara para visitar a Universitario con la obligación de sumar tres puntos, en un tramo decisivo del calendario (Sporting Cristal)

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Sporting Cristal ingresó a una semana marcada en rojo por el calendario: la visita a Universitario de Deportes, un rival directo que potencia la exigencia y eleva el nivel de tensión competitiva. En la previa, Ian Wisdom, mediocampista del equipo celeste, describió el estado de ánimo del plantel, la forma en la que encaran el compromiso y las prioridades que se trazaron para lo que resta de la temporada.

El volante sostuvo que el grupo dejó atrás el partido anterior y puso la atención de lleno en el cruce ante la “U”, con una idea central: sostener la concentración, competir con mentalidad ganadora y respaldar el plan con una base defensiva firme.

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En ese marco, consideró relevante haber conseguido el último triunfo sin recibir goles, un detalle que, según su mirada, fortalece la confianza colectiva para atacar con mayor seguridad.

“Tenemos que ser campeones de la Liga 1 y la Copa Caliente”

Ian Wisdom aseguró que Sporting Cristal afronta el clásico ante Universitario con la mira puesta en un objetivo mayor: conquistar el Torneo Clausura y la Copa Caliente sin perder el enfoque partido a partido. (Sporting Cristal)

Wisdom explicó que el equipo ya trabaja con la cabeza puesta en el duelo y que el enfoque no cambia por el escenario ni por el contexto del clásico. “Sí, bueno, nosotros ya estamos concentrados en el partido. Creo que ha sido muy importante el triunfo que conseguimos con Juan Pablo, esos tres puntos, y considerar con cero también. Y bueno, ahora ya estamos concentrados y mirando hacia el partido contra la U”, afirmó en el programa ‘Fútbol como cancha’.

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En la misma línea, remarcó que la consigna del plantel es salir a buscar el resultado, con la misma determinación que intentan imponer en cada fecha. “Bueno, nosotros estamos enfocados en salir a ganar el partido y buscar esos tres puntos, al igual que lo hicimos el partido pasado y que lo vamos a seguir haciendo en cada partido que nos toca”, señaló.

La conversación derivó hacia el valor simbólico del encuentro y la responsabilidad de asumirlo como un paso dentro de un objetivo más amplio. Ante la consulta sobre cuánto “arregla” el año un triunfo ante Universitario, Wisdom planteó una meta que excede el clásico y abarca lo que queda por disputar. “Bueno, creo que lo que estamos enfocados no solo en ganar a la U, sino en ganar el campeonato. Tenemos que ganar el campeonato y también la Copa Caliente, que son las dos copas que nos quedan”, dijo.

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“La llegada de Hernán Barcos nos ha ayudado muchísimo”

El mediocampista celeste valoró el impacto de Hernán Barcos desde su llegada al club y señaló que compartir vestuario con referentes como Yoshimar Yotún impulsa el crecimiento del grupo. (Sporting Cristal)

Dentro del análisis del momento de Cristal, Wisdom subrayó el impacto de convivir con futbolistas de experiencia y trayectoria, tanto en el campo como en la vida diaria del plantel. En ese punto, destacó el aporte de Hernán Barcos y Yoshimar Yotún, a quienes ubicó como referentes que transmiten seguridad y elevan el nivel de exigencia interna.

Al hablar de la incorporación del delantero argentino, fue directo en su evaluación. “Sí, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, ¿no? No solo a los jóvenes, sino a, a todos los jugadores del equipo. Nos ha ayudado mucho porque él es un líder, ¿no? Lo que transmite en la cancha y también lo que transmite como persona es, es lo más alto nivel”, expresó.

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Wisdom contó que ya había tenido contacto previo con Barcos antes de coincidir en el club y que, a partir de su llegada, el vínculo se consolidó. “Sí, también desde que llegó. Yo ya lo conocía, nos habíamos juntado en unos eventos que habíamos tenido sobre fútbol y teníamos unos amigos en común, pero al final ya cuando llegó al club ya lo empecé a conocer mejor y es muy buena persona”, relató.

El mediocampista agregó que compartir vestuario con referentes de ese recorrido forma parte de una experiencia que imaginó desde niño. “Sí, me toca coincidir con muy buenos futbolistas y son cosas que sueñas desde, desde chico. A Hernán, a ‘Yoshi’ los veo desde que me gusta el fútbol, de toda la vida. ‘Yoshi’ lo he visto en todo el proceso de la selección y compartir con él ahora en el día a día es, es como te digo, un sueño”, afirmó.

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En el caso de Yotún, Wisdom lo colocó como ejemplo por su comportamiento profesional y lo que observa en el entrenamiento cotidiano. “Sí, es un ejemplo. Es un ejemplo como jugador y como persona. Tú lo ves entrenar todos los días y te das cuenta de, de por qué ha tenido la carrera que ha tenido y lo bueno que es”, comentó.

“El profesor Mosquera me pide que dé todo”

El joven mediocampista explicó que Roberto Mosquera le exige entrega total y recorrido constante. Además, destacó la cercanía del entrenador para transmitir su idea de juego al plantel. (Sporting Cristal)

En relación con el pedido del entrenador Roberto Mosquera y su aporte dentro de la cancha, Wisdom lo sintetizó con una respuesta alineada a su perfil de despliegue. “Bueno, lo que me pide el profe’ es darlo todo. Él conoce mis características y de lo que yo soy capaz de hacer y es lo que me pide. Lo que me da en los entrenamientos es lo que me pide en el campo, darle esa dinámica al equipo, esa creatividad y también el recorrido que tengo”, declaró.

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El mediocampista remarcó, además, el trato cercano del técnico con el grupo y la claridad del mensaje que baja al plantel. “Él es muy cercano a todos los jugadores, ¿no? Siempre sabe llegar a cada uno de nosotros y sabe cómo tratar a cada jugador. Es por eso que la idea que nos transmite en los partidos, en los entrenamientos, siempre nos queda muy clara y por eso siento que estamos mejorando mucho también”, dijo.

Por último, Wisdom dejó una definición sobre el peso específico del clásico, un partido que, según expresó, se vive desde etapas tempranas en el club. “Claro, sabemos lo que pesa, sabemos que es un rival directo, por así decirlo. Y siempre, ¿no? En las categorías menores también, con los que compites los títulos son siempre contra la ‘U’, contra Alianza y bueno, nosotros. Entonces, siempre sabemos lo importante que es el partido y que tenemos que ir a ganarlo”, aseguró.

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