Perú

Crece empleo formal en Perú: sumó 246 mil nuevos puestos impulsado por el sector privado

El avance sostenido del trabajo formal se apoyó en actividades como agro, servicios y comercio, mientras que la masa salarial continuó en ascenso; sin embargo, persisten brechas, especialmente en el empleo juvenil

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El avance del empleo formal en febrero estuvo impulsado principalmente por el sector privado, que alcanzó un crecimiento interanual de 5,8%.
El avance del empleo formal en febrero estuvo impulsado principalmente por el sector privado, que alcanzó un crecimiento interanual de 5,8%. Foto: Xataka

El empleo formal en el Perú mantuvo su trayectoria al alza en febrero de 2026, registrando un crecimiento de 4,2% frente al mismo mes del año anterior. Este avance se tradujo en la creación de 246 mil puestos de trabajo adicionales, consolidando así 23 meses consecutivos de expansión, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú.

El impulso provino principalmente del sector privado, que mostró un desempeño más dinámico durante el periodo. Este segmento del mercado laboral lideró la generación de empleo formal, reflejando una mayor actividad económica en diversas ramas productivas.

Mayor dinamismo en el sector privado

El crecimiento del empleo formal estuvo marcado por el desempeño del sector privado, que registró un aumento interanual de 5,8% en febrero. Este resultado evidencia que las empresas han continuado fortaleciendo sus planillas, en línea con la recuperación de la actividad económica.

En contraste, el avance del empleo no ha sido uniforme en todos los segmentos, lo que sugiere que, si bien existe una tendencia positiva general, aún persisten desafíos estructurales en el mercado laboral peruano.

Sectores que lideran la generación de empleo

Por ramas de actividad, el mayor aporte a la creación de nuevos puestos provino del sector agropecuario, que sumó 82 mil empleos formales. Le siguieron los servicios, con 80 mil puestos adicionales, y el comercio, con 47 mil.

Según las ramas de actividad, el sector agropecuario lideró la generación de empleo al incorporar 82 mil nuevos puestos formales.
Según las ramas de actividad, el sector agropecuario lideró la generación de empleo al incorporar 82 mil nuevos puestos formales. Foto: difusión

Estos sectores han sido clave en la expansión del empleo, debido a su alta capacidad de absorción de mano de obra y su vinculación con la demanda interna, lo que ha permitido sostener el ritmo de crecimiento en los últimos meses.

Incremento de la masa salarial

La masa salarial formal, que mide el total de ingresos percibidos por los trabajadores, también mostró un desempeño positivo. En febrero, este indicador creció 5,2% en términos reales respecto al mismo mes de 2025.

En el ámbito privado, el aumento fue de 5,1% interanual en términos reales, impulsado principalmente por los sectores servicios y comercio. Este resultado se alinea con la expansión del empleo y refleja una mejora en los ingresos laborales dentro del segmento formal.

Panorama del mercado laboral

Durante 2025, la población ocupada alcanzó los 17,57 millones de personas, lo que representó un incremento de 1,5% frente al año previo. Este avance evidencia una recuperación progresiva del empleo, aunque a un ritmo moderado.

En paralelo, los ingresos laborales promediaron S/ 1.887,2 mensuales, mostrando una mejora tanto en términos nominales como reales. Sin embargo, este crecimiento no ha sido homogéneo entre todos los grupos de trabajadores.

En 2025, la cantidad de personas con empleo llegó a 17,57 millones, reflejando un aumento de 1,5% en comparación con el año anterior
En 2025, la cantidad de personas con empleo llegó a 17,57 millones, reflejando un aumento de 1,5% en comparación con el año anterior. Foto: ComexPerú

Brechas y desafíos persistentes

A pesar del avance general, el empleo juvenil continúa mostrando una tendencia negativa, acumulando varios años de contracción. Esta situación contrasta con el crecimiento observado en grupos de mayor edad y pone en evidencia brechas estructurales en el mercado laboral.

Especialistas advierten que algunas políticas pueden generar efectos no deseados, como mayores costos fiscales o distorsiones en el mercado. Asimismo, cuestionan medidas como incrementos del salario mínimo sin respaldo técnico o el fortalecimiento de rigideces laborales a través de negociaciones colectivas, que podrían afectar la sostenibilidad del empleo formal.

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