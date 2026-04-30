Perú

Municipalidad de Arequipa lanza convocatoria laboral con 161 vacantes dirigidas a personas con secundaria y estudios superiores

El proceso de selección, bajo el régimen CAS, ofrece sueldos de hasta S/ 2.500 y contempla postulaciones presenciales los días 5 y 6 de mayo en la sede municipal

Guardar
La convocatoria incluye cargos relacionados con campos como administración, contabilidad, derecho, economía, computación e ingeniería industrial.
La convocatoria incluye cargos relacionados con campos como administración, contabilidad, derecho, economía, computación e ingeniería industrial. Foto: Municipalidad de Arequipa

La Municipalidad Provincial de Arequipa abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS con un total de 161 vacantes disponibles, orientadas a postulantes con distintos niveles de formación, desde secundaria completa hasta estudios técnicos y universitarios. El proceso fue publicado el 29 de abril del 2026 y contempla puestos vinculados a áreas como administración, contabilidad, derecho, economía, computación e ingeniería industrial.

Las remuneraciones ofrecidas oscilan entre S/ 1.800 y S/ 2.500, dependiendo del cargo y nivel de responsabilidad. Las plazas están destinadas a cubrir funciones clave dentro de la gestión municipal, principalmente en labores de fiscalización, supervisión e inspección. La postulación se realizará de manera presencial durante los días 5 y 6 de mayo del 2026.

PUBLICIDAD

Vacantes para inspectores y requisitos básicos

El mayor número de plazas corresponde al puesto de inspector, con 50 vacantes disponibles. Este cargo está dirigido a personas con secundaria completa o con estudios superiores no concluidos en carreras técnicas o universitarias relacionadas a administración, contabilidad, computación, ingeniería industrial, derecho u otras afines.

En cuanto a la experiencia, se solicita un mínimo de 3 meses tanto en el ámbito general como en funciones similares, ya sea en el sector público o privado. Además, se valorará contar con conocimientos básicos de informática y capacitación en temas de gestión municipal. El lugar de trabajo será la sede ubicada en la calle Rivero 512, en el Cercado de Arequipa, con una remuneración de S/ 1.800.

PUBLICIDAD

La mayor cantidad de puestos se concentra en el cargo de inspector, con un total de 50 vacantes
La mayor cantidad de puestos se concentra en el cargo de inspector, con un total de 50 vacantes. Foto: Municipalidad de Miraflores

Oportunidades para fiscalizadores municipales

La convocatoria también incluye 10 vacantes para el puesto de fiscalizador municipal, dirigido a técnicos profesionales o egresados de carreras como administración, economía, derecho, contabilidad o computación e informática. A diferencia del puesto de inspector, este cargo exige una experiencia mínima de seis meses en funciones similares.

Asimismo, se considera como requisito deseable haber llevado cursos o diplomados en gestión pública, así como manejo básico de herramientas informáticas. Estas posiciones también ofrecen una remuneración de S/ 1.800 y se desarrollarán dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en funciones orientadas a supervisar el cumplimiento de normativas locales.

Plaza para supervisor de fiscalización

En el nivel más especializado, la entidad ha dispuesto una vacante para el cargo de supervisor de fiscalización. Este puesto requiere título profesional de abogado y una experiencia mínima de un año en el ámbito laboral, incluyendo al menos seis meses en actividades de fiscalización.

Además, se exige experiencia específica en el sector público en funciones similares, así como formación complementaria en gestión pública y manejo de herramientas informáticas. La remuneración para este cargo asciende a S/ 2.500, reflejando el nivel de responsabilidad asociado a la supervisión de procesos de control municipal.

El proceso también contempla 10 plazas para el cargo de fiscalizador municipal, orientadas a técnicos titulados o egresados
El proceso también contempla 10 plazas para el cargo de fiscalizador municipal, orientadas a técnicos titulados o egresados. Foto: Municipalidad de Mi Perú

Proceso de postulación y recomendaciones

El proceso de postulación se realizará de forma presencial mediante la entrega del currículum vitae documentado, el cual debe incluir la hoja de vida y todos los documentos que respalden la información consignada. La recepción de expedientes se llevará a cabo en la Mesa de Partes ubicada en la calle Filtro N.º 501, en Arequipa, en el horario de 8:00 a.m. a 3:15 p.m.

La entidad ha señalado que es fundamental que los interesados revisen previamente las bases específicas de cada puesto para verificar el cumplimiento de los requisitos y la documentación exigida. Asimismo, se recomienda preparar con anticipación los anexos y formatos necesarios para evitar inconvenientes durante el proceso de inscripción.

Temas Relacionados

Arequipaconvocatoria laboralconvocatoria de trabajoempleoperu-economia

Más Noticias

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

El candidato de Juntos por el Perú deja, hasta ahora, fuera del balotaje al exalcalde de Lima, con una diferencia de 29.322 votos

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

El estado del tiempo en Chiclayo del jueves 30 de abril

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

El estado del tiempo en Chiclayo del jueves 30 de abril

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Auto cae dos pisos en hotel de Miraflores y deja un herido: vehículo bajaba a sótano por montacarga en avenida Larco

El conductor quedó atrapado en la unidad tras el impacto y fue rescatado por bomberos luego de una compleja operación

Auto cae dos pisos en hotel de Miraflores y deja un herido: vehículo bajaba a sótano por montacarga en avenida Larco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Canciller afirma que polémica por discurso de José María Balcázar en la CCL “está totalmente superado”

Carlos Álvarez a electores de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: “Ustedes quisieron a los mismos; el Perú no merece esto”

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’ del Congreso ante la CIDH

¿Cuál es la fecha oficial en la que se conocerá qué candidatos pasan a la segunda vuelta de las elecciones?

ENTRETENIMIENTO

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Gian Marco emociona a sus compañeros del reality ‘A otro nivel’ al dar cátedra de canto con tema de Jon Secada

Miss Tourism Intercontinental Perú 2026: fecha, lugar y quiénes serán los presentadores

DEPORTES

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

Thiago Kosloski profundiza acerca del cambio de localía de Perú a la altura: “Hay que tener una estrategia para las Eliminatorias como hizo Bolivia”

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Franco Velazco desveló el perfil que busca la administración para el nuevo entrenador de Universitario: ”Escuela uruguaya o argentina”

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”