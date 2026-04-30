Municipalidad de Arequipa lanza convocatoria laboral con 161 vacantes dirigidas a personas con secundaria y estudios superiores

La convocatoria incluye cargos relacionados con campos como administración, contabilidad, derecho, economía, computación e ingeniería industrial. Foto: Municipalidad de Arequipa

La Municipalidad Provincial de Arequipa abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS con un total de 161 vacantes disponibles, orientadas a postulantes con distintos niveles de formación, desde secundaria completa hasta estudios técnicos y universitarios. El proceso fue publicado el 29 de abril del 2026 y contempla puestos vinculados a áreas como administración, contabilidad, derecho, economía, computación e ingeniería industrial.

Las remuneraciones ofrecidas oscilan entre S/ 1.800 y S/ 2.500, dependiendo del cargo y nivel de responsabilidad. Las plazas están destinadas a cubrir funciones clave dentro de la gestión municipal, principalmente en labores de fiscalización, supervisión e inspección. La postulación se realizará de manera presencial durante los días 5 y 6 de mayo del 2026.

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Vacantes para inspectores y requisitos básicos

El mayor número de plazas corresponde al puesto de inspector, con 50 vacantes disponibles. Este cargo está dirigido a personas con secundaria completa o con estudios superiores no concluidos en carreras técnicas o universitarias relacionadas a administración, contabilidad, computación, ingeniería industrial, derecho u otras afines.

En cuanto a la experiencia, se solicita un mínimo de 3 meses tanto en el ámbito general como en funciones similares, ya sea en el sector público o privado. Además, se valorará contar con conocimientos básicos de informática y capacitación en temas de gestión municipal. El lugar de trabajo será la sede ubicada en la calle Rivero 512, en el Cercado de Arequipa, con una remuneración de S/ 1.800.

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La mayor cantidad de puestos se concentra en el cargo de inspector, con un total de 50 vacantes. Foto: Municipalidad de Miraflores

Oportunidades para fiscalizadores municipales

La convocatoria también incluye 10 vacantes para el puesto de fiscalizador municipal, dirigido a técnicos profesionales o egresados de carreras como administración, economía, derecho, contabilidad o computación e informática. A diferencia del puesto de inspector, este cargo exige una experiencia mínima de seis meses en funciones similares.

Asimismo, se considera como requisito deseable haber llevado cursos o diplomados en gestión pública, así como manejo básico de herramientas informáticas. Estas posiciones también ofrecen una remuneración de S/ 1.800 y se desarrollarán dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en funciones orientadas a supervisar el cumplimiento de normativas locales.

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Plaza para supervisor de fiscalización

En el nivel más especializado, la entidad ha dispuesto una vacante para el cargo de supervisor de fiscalización. Este puesto requiere título profesional de abogado y una experiencia mínima de un año en el ámbito laboral, incluyendo al menos seis meses en actividades de fiscalización.

Además, se exige experiencia específica en el sector público en funciones similares, así como formación complementaria en gestión pública y manejo de herramientas informáticas. La remuneración para este cargo asciende a S/ 2.500, reflejando el nivel de responsabilidad asociado a la supervisión de procesos de control municipal.

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El proceso también contempla 10 plazas para el cargo de fiscalizador municipal, orientadas a técnicos titulados o egresados. Foto: Municipalidad de Mi Perú

Proceso de postulación y recomendaciones

El proceso de postulación se realizará de forma presencial mediante la entrega del currículum vitae documentado, el cual debe incluir la hoja de vida y todos los documentos que respalden la información consignada. La recepción de expedientes se llevará a cabo en la Mesa de Partes ubicada en la calle Filtro N.º 501, en Arequipa, en el horario de 8:00 a.m. a 3:15 p.m.

La entidad ha señalado que es fundamental que los interesados revisen previamente las bases específicas de cada puesto para verificar el cumplimiento de los requisitos y la documentación exigida. Asimismo, se recomienda preparar con anticipación los anexos y formatos necesarios para evitar inconvenientes durante el proceso de inscripción.

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