Ni Cusco ni Ayacucho: esta región será la nueva “Capital de la vicuña del Perú” tras liderar su conservación, según Serfor

Arequipa será reconocida oficialmente como “Capital de la vicuña del Perú” por el Serfor. Composición: Infobae

La región Arequipa se prepara para recibir un reconocimiento oficial que la posiciona en el centro de la conservación de fauna silvestre en el país. La distinción, otorgada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la identifica como la nueva “Capital de la vicuña del Perú”, en un contexto donde la protección de especies emblemáticas adquiere relevancia en la agenda pública.

Este reconocimiento no surge de un hecho puntual, sino de un proceso sostenido que combina políticas regionales, participación comunitaria y aprovechamiento responsable de recursos naturales. La vicuña, símbolo de la fauna andina, constituye uno de los principales indicadores del equilibrio entre conservación y actividad económica en zonas altoandinas.

El anuncio también coincide con esfuerzos recientes por fortalecer la gestión ambiental en la región, así como con iniciativas orientadas a combatir actividades ilegales que afectan a la biodiversidad. La articulación entre autoridades locales y entidades nacionales forma parte de este escenario.

Arequipa lidera población nacional de vicuñas

La controversia de Loro Piana revela qué hay detrás de la lana de vicuña que usa la marca italiana. - Crédito Andina

Según el Censo Nacional de Vicuñas 2025, Arequipa concentra alrededor de 77 mil ejemplares, cifra que la ubica como la región con mayor población de esta especie en el país. Este volumen responde a décadas de trabajo en vigilancia, manejo y recuperación de hábitats.

Dentro de este panorama, el distrito de Chachas, en la provincia de Castilla, destaca como uno de los principales espacios de conservación. En esta zona, las comunidades participan en esquemas de aprovechamiento sostenible de la fibra, bajo supervisión de autoridades competentes.

El modelo aplicado permite obtener beneficios económicos sin afectar la estabilidad de las poblaciones. La fibra de vicuña, considerada entre las más finas del mundo, se extrae mediante prácticas reguladas que evitan el daño a los animales.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, señaló que este reconocimiento responde a una estrategia continua. “Este reconocimiento responde a una política sostenida que apuesta por la protección de la biodiversidad con enfoque productivo”, afirmó, en referencia al trabajo desarrollado en la región.

Por su parte, el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otarola Acevedo, sostuvo reuniones con autoridades regionales para reforzar acciones conjuntas. Entre los acuerdos figura la cesión de un terreno en Yura para la construcción de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre.

Además, se registran avances en la zonificación forestal, herramienta clave para ordenar el uso del territorio. También se prevé la implementación de una mesa regional orientada a enfrentar la tala ilegal y el tráfico de fauna, dos problemáticas que afectan a diversas especies.

De la amenaza a la recuperación de la especie

El 2024 se proclama como el Año Internacional de los Camélidos en Perú. - Crédito: Midagri

La situación actual contrasta con el escenario registrado en la década de 1960, cuando la vicuña se encontraba en peligro de extinción. En ese periodo, la población en Perú se reducía a cerca de 5 mil ejemplares, debido a la caza indiscriminada motivada por el alto valor de su fibra.

La creación de la Reserva Nacional Pampa Galeras marcó un punto de inflexión en la protección de la especie. A esta medida se sumaron normativas que prohibieron la caza furtiva y promovieron la recuperación de las poblaciones.

En la actualidad, el país supera los 200 mil individuos, aunque el monitoreo permanece como una tarea constante. Guardaparques y entidades especializadas mantienen vigilancia sobre posibles amenazas, entre ellas el comercio ilegal.

Gestión sostenible y participación comunitaria

El reconocimiento a Arequipa también destaca el rol de las comunidades altoandinas en la conservación. Estas poblaciones participan en actividades de manejo, esquila controlada y vigilancia del territorio.

El enfoque adoptado integra conservación con desarrollo local. La generación de ingresos a partir de la fibra se realiza bajo estándares que garantizan la protección de los animales y el respeto a su hábitat.

Las acciones coordinadas entre niveles de gobierno y actores locales configuran un modelo replicable en otras regiones. La designación como “Capital de la vicuña del Perú” se enmarca en este proceso, que combina objetivos ambientales con dinámicas económicas en zonas rurales.