Perú

Feroz atentado en La Libertad: Sicarios irrumpen en fiesta familiar y dejan dos fallecidos

Cuatro atacantes ingresaron a una vivienda en el distrito de Florencia de Mora y realizaron más de 20 disparos contra los asistentes. Seis personas resultaron con lesiones y fueron llevadas de emergencia

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Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), al menos cuatro sujetos armados irrumpieron en el inmueble y desataron una balacera que generó pánico entre los asistentes // Video: La Libertad Al Día

La violencia vuelve a golpear a La Libertad. Un feroz ataque armado registrado en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, dejó un saldo de dos muertos y seis heridos en medio de lo que debía ser una celebración familiar. El hecho ocurrió la noche del sábado 25 de abril dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 30 de Mayo y César Vallejo, donde se desarrollaba una fiesta de cumpleaños.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), al menos cuatro sujetos armados irrumpieron en el inmueble y desataron una balacera que generó pánico entre los asistentes. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Los disparos, que habrían superado las veinte detonaciones, alcanzaron a varias personas que se encontraban en el lugar, dejando escenas de desesperación y heridos tendidos en el suelo mientras los atacantes escapaban.

Ataque en Florencia de Mora quedó registrado en video y apunta a ajuste de cuentas

Trujillo - La Libertad - Sicarios - Perú - 26 abril
Composición: Infobae Perú

El violento episodio fue captado por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes ya se encuentran en manos de las autoridades. En el registro se escucha claramente la ráfaga de disparos y se observa el ingreso de los atacantes al inmueble. Además, se evidencia que un quinto implicado permanecía al volante de un automóvil negro, esperando a los sicarios para facilitar la huida.

Tras perpetrar el ataque, los sujetos salieron rápidamente del lugar y abordaron el vehículo. Testigos indicaron que incluso realizaron disparos al aire antes de retirarse, incrementando el temor en la zona. Los seis heridos fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos, donde algunos permanecen con pronóstico reservado.

Las primeras diligencias de la PNP incluyen el análisis de las grabaciones, la recolección de casquillos y la toma de declaraciones a testigos. De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

En paralelo, versiones extraoficiales señalan que el ataque podría estar vinculado a disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Incluso, en redes sociales, presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Pulpos” se habrían atribuido el atentado, lo que viene siendo verificado por los investigadores.

El atentado ocurre en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana en Trujillo, donde los enfrentamientos entre bandas y los ataques armados en espacios públicos y privados se han vuelto cada vez más frecuentes. La escena del crimen fue acordonada por peritos de criminalística, quienes continúan recogiendo evidencias clave para identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre.

PNP reestructura mando en La Libertad en medio de crisis por extorsión y violencia criminal

En medio del avance del crimen organizado en La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso un cambio clave en su estructura de mando en la región. El general Franco Moreno Panta dejó la jefatura de la Macrorregión Policial y fue reasignado al Estado Mayor General, considerado el segundo nivel en la línea de comando institucional. En su reemplazo, asumió el general Ricardo Espinoza, quien hasta entonces se desempeñaba como jefe policial del Callao. La decisión fue anunciada por el comandante general Óscar Arriola durante una ceremonia oficial realizada en Trujillo.

El relevo se produce en un contexto marcado por el incremento de extorsiones, homicidios y actividades ilegales que afectan a la región. Durante el acto, también se informó sobre el despliegue de 500 nuevos efectivos policiales en zonas consideradas críticas, con el objetivo de reforzar la seguridad y contener los delitos de mayor impacto. A nivel nacional, la institución reportó 810 homicidios en lo que va del año, cifra que representa una reducción de 178 casos respecto al mismo periodo anterior, aunque este descenso no refleja la situación específica que atraviesa La Libertad.

Antes de su salida, Moreno Panta participó en un operativo en Trujillo que permitió identificar parte de la logística utilizada por redes criminales. La intervención, realizada en el sector Pesquera, derivó en la incautación de 1.700 cartuchos de dinamita y 15.000 detonadores, materiales presuntamente destinados a actividades de extorsión. Según las investigaciones preliminares, estos recursos estarían vinculados a organizaciones como Los Pulpos, en una región donde también persiste la presión de la minería ilegal, especialmente en zonas como Pataz, que continúa bajo estado de emergencia.

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