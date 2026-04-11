Perú

Detonan explosivo frente a colegio en Trujillo, a pocos metros de una base policial

Una nueva agresión con dinamita impacta a una institución en La Libertad, mientras la policía indaga nexos con organizaciones criminales involucradas en cobros ilícitos.

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Vista nocturna exterior del Colegio Marista Siglo XXI con una vereda y calle en primer plano. Varias personas se ven cerca de la entrada del edificio
Personas se encuentran en el exterior del Colegio Marista Siglo XXI en La Libertad tras el atentado que conmocionó a la comunidad. (Facebook / Trujillo en vivo noticias)

El estallido de un artefacto explosivo en la puerta principal del colegio Marista Siglo XXI alteró durante la madrugada la tranquilidad de la urbanización Los Portales de la Rinconada, en Trujillo, región La Libertad. El ataque, ocurrido a escasos metros de la Base Policial del Escuadrón Verde sobre la avenida Salvador Lara, se suma a la serie de atentados que afectan a instituciones educativas en medio del estado de emergencia decretado por el incremento de la criminalidad organizada. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó impacto material en la puerta principal del colegio y la alarma generada entre los vecinos, quienes señalaron que el estruendo se escuchó en varias urbanizaciones cercanas.

La detonación, que ocurrió a pocas horas de las elecciones programadas para el 12 de abril, mantiene en alerta a las autoridades. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazó hasta el lugar para verificar la magnitud del daño y descartar la presencia de otros dispositivos. El hecho, según el reporte preliminar del COER La Libertad, solo produjo daños materiales, pero reforzó la percepción de inseguridad en la zona.

Vista nocturna de un grupo de personas, incluyendo un oficial de policía, congregadas frente a un colegio en La Libertad, con cinta policial roja en primer plano
La policía y personal de emergencia responden a la escena de un atentado en un colegio en La Libertad, asegurando el perímetro en la noche. (Facebook / Trujillo en vivo noticias)

Testigos confirma el estallido

El incidente forma parte de una modalidad delictiva que se ha expandido en la región durante los últimos meses. La extorsión contra colegios, comercios y viviendas ha escalado, con bandas criminales que exigen el pago de sumas elevadas a cambio de no ejecutar atentados. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que este ataque estaría vinculado a dichos grupos, que actúan con violencia para intimidar a los propietarios y directivos de las instituciones.

Vecinos de Los Portales de la Rinconada relataron la experiencia vivida durante la madrugada de hoy 11 de abril. “Un ruido estruendoso nos despertó a mi esposo y a mí. Cuando salimos era al costado de nuestra casa, creíamos que era en la nuestra. Yo lo que pediría a las autoridades es que estén más vigilantes de nuestra zona, porque se escuchan muchos casos de extorsión, delincuencia y hasta intentos de ingreso a viviendas”, manifestó una residente de la urbanización, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

Varias personas, algunas con uniformes, de pie en la calle oscura frente a la fachada de un colegio con el letrero 'Colegio Marista Siglo XXI'
Un grupo de personas, incluyendo personal de seguridad, se reúne frente al Colegio Marista Siglo XXI en La Libertad después de un atentado. (Facebook / Trujillo en vivo noticias)

El fenómeno de la extorsión escolar no es reciente, pero ha alcanzado niveles preocupantes en lo que va del año. Según cifras oficiales, al menos 35 instituciones educativas de La Libertad han denunciado ser víctimas de amenazas o intentos de extorsión, de las cuales 21 han sufrido ataques con explosivos. La frecuencia de estos atentados ha obligado a los directivos a reforzar medidas de seguridad y a solicitar un mayor resguardo policial, sin que hasta el momento se logre frenar la ola delictiva.

El ataque contra el colegio Marista Siglo XXI no es un caso aislado. Solo una semana antes, un explosivo fue dejado en la puerta del colegio San José, ubicado a pocas cuadras del colegio Marista. Otras instituciones, como el Reina de Los Ángeles, Pierre Simón Laplace, Isaac Newton, Orión Ben Carson y San José School, figuran en la lista de colegios afectados por actos similares. Algunas de ellas han contabilizado hasta cinco atentados en lo que va del año, de acuerdo con los reportes policiales.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación para identificar a los responsables del atentado en el colegio Marista Siglo XXI y sus posibles vínculos con otras bandas dedicadas al cobro de cupos en la región. Hasta el momento, no se han reportado detenidos, pero se han reforzado los patrullajes en las inmediaciones de las instituciones educativas que han sido objeto de amenazas o ataques recientes.

El contexto de inseguridad afecta el normal desarrollo de las actividades escolares en Trujillo y genera un clima de tensión entre estudiantes, padres y docentes. Las autoridades educativas recomendaron a la comunidad permanecer alerta y reportar cualquier situación sospechosa, mientras la investigación policial sigue en curso.

Otros colegios extorsionados

La institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, hace un mes aproximadamente suspendió sus clases presenciales tras recibir graves amenazas de presuntos extorsionadores. Ante el temor de un atentado, la dirección del plantel decidió que los alumnos migren a la modalidad virtual hasta nuevo aviso.

Vecinos de la zona indicaron que las intimidaciones habrían comenzado debido a un servicio de cochera que anteriormente funcionaba dentro de las instalaciones del colegio. La dirección emitió un breve comunicado informando a los padres de familia que la suspensión de la presencialidad se debe estrictamente a motivos de seguridad e integridad de personal directivo, docentes y estudiantes.

Vuelven las clases en SMP: colegio reabre tras dos semanas de temor. Video: TV Perú

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