Perú

Congresista Raúl Doroteo rechaza vínculo con trabajadora parlamentaria, pese a que su seguridad personal la traslada

El legislador es captado haciendo un presunto mal uso de los recursos públicos. Las imágenes muestran a su seguridad del Estado transportando e ingresando a un domicilio donde conviviría

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Raúl Felipe Doroteo Carbajo enfrenta cuestionamientos tras la difusión de imágenes que revelan el uso de su resguardo policial para trasladar y proteger a Grecia Marina Dávila Albítres, trabajadora del Congreso. La polémica quedó expuesta en un reportaje de la unidad de investigación de Cuarto Poder, donde se documenta el traslado de Dávila por parte del agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignado al congresista, en situaciones ajenas a la función de protección oficial.

Grecia Dávila, de 35 años, ocupa un cargo en la Oficina de Enlace del Parlamento, aunque su historial laboral muestra una cercanía profesional con Doroteo, primero como técnica en su despacho y luego en la comisión que presidió hasta noviembre de 2025. Uno de las escenas, aparece Dávila desplazándose en la camioneta de propiedad del legislador, acompañada por el suboficial Gregorio Calampa Coronado, responsable solo de la seguridad de Doroteo.

El informe muestra al agente policial actuando como chofer, quien aparece en avanzado estado de gestación y realizando tareas cotidianas, como arreglarse o coordinar actividades personales, mientras es resguardada y trasladada por el custodio estatal.

Autoridades investigan al legislador tras reportajes que muestran al agente policial asignado a su protección trasladando a una trabajadora parlamentaria, quien mantiene vínculos laborales y familiares dentro del Parlamento
Autoridades investigan al legislador tras reportajes que muestran al agente policial asignado a su protección trasladando a una trabajadora parlamentaria, quien mantiene vínculos laborales y familiares dentro del Parlamento| Cuarto Poder

Congresista niega cualquier vínculo

A pesar de las imágenes reveladas y la cercanía con la trabajadora parlamentario, Raúl Doroteo negó cualquier relación personal, limitándose a afirmar que existe solo un nexo laboral.

“Ningún tipo de vínculo, solo laboral”, insistió, mientras evitaba responder sobre el destino y las funciones del agente de seguridad asignado a su resguardo.

La trayectoria de Dávila en el Congreso incluye ascensos y aumentos salariales durante su paso por áreas directamente relacionadas con el despacho de Doroteo y la comisión que presidía. En diciembre de 2024 fue promovida a coordinadora del despacho y luego técnica en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias, donde vio duplicado su salario antes de regresar a su puesto anterior bajo otra presidencia y luego ser promovida nuevamente por un colega de bancada de Doroteo.

Congreso en alerta por denuncia sobre recursos públicos utilizados por Raúl Doroteo | Cuarto Poder
Congreso en alerta por denuncia sobre recursos públicos utilizados por Raúl Doroteo | Cuarto Poder

El caso de Grecia Dávila no es aislado dentro de su entorno familiar. Su hermana, Claudia Selene Dávila Albítres de Arteaga, también ingresó al Congreso y experimentó incrementos en su remuneración, pese a no contar con títulos académicos registrados en SUNEDU. Además, los padres de ambas habrían participado como invitados del congresista en un foro nacional sobre desastres naturales.

Las imágenes que sustentan la investigación muestran a Doroteo y Dávila compartiendo residencia y actividades cotidianas, mientras el custodio del Estado permanece a disposición directa de la trabajadora en gestación.

Seguridad de los congresistas es personal e intransferible

De acuerdo con los lineamientos de la Policía Nacional del Perú, el servicio de seguridad para dignatarios es personal y no transferible. El reglamento prohíbe de manera expresa que los agentes conduzcan vehículos particulares de los protegidos o de terceros, así como que presten servicios de protección a personas ajenas al titular asignado.

“En principio es un abuso de poder. Los miembros de la Policía Nacional están sujetos a presiones y algunos contravienen las directivas y normas. El responsable definitivamente es el congresista”, José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, declaró al medio.

Raúl Doroteo, bajo cuestionamiento por uso de seguridad estatal en beneficio de empleada del Congreso| Cuarto Poder
Raúl Doroteo, bajo cuestionamiento por uso de seguridad estatal en beneficio de empleada del Congreso| Cuarto Poder

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