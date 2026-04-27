Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de abril
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de abril

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 3,49 soles en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,02% si se compara con la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 3,49 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 1,54%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 4,53%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, acumula seis sesiones consecutivas en ascenso. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente inferior a los números logrados para el último año (6,27%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en estas fechas.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

El icónico cómico ambulante lucha por su vida en UCI debido a fibrosis pulmonar y complicaciones renales. Su familia pide oraciones y apoyo económico para afrontar los gastos médicos.

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

F-16 Block 70, el nuevo caza de Perú vs. los F-35 Lightning II que Chile podría comprar: ¿qué avión tiene más poder?

La adquisición de los F-16 forma parte del proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú, orientado a reemplazar las antiguas flotas Mirage 2000 y MiG-29, que superan los 40 años de servicio operativo

F-16 Block 70, el nuevo caza de Perú vs. los F-35 Lightning II que Chile podría comprar: ¿qué avión tiene más poder?

La Reserva Federal de Estados Unidos aprueba a banco peruano abrir sucursal en Miami, Florida

La entidad peruana convertirá su actual agencia en una oficina con mayores facultades operativas, enfocada en clientes corporativos y depósitos mayoristas, tras cumplir con los requisitos regulatorios y de supervisión exigidos en Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos aprueba a banco peruano abrir sucursal en Miami, Florida

Universitario no se rinde y quiere sí o sí a Fabián Bustos para reemplazar a Jorge Araujo: “Franco Velazco va a volver a insistir”

El administrador de la ‘U’ apunta a contactarse con el técnico argentino, que ya lo rechazó en otras ocasiones por tener contrato con Millonarios de Colombia

Universitario no se rinde y quiere sí o sí a Fabián Bustos para reemplazar a Jorge Araujo: “Franco Velazco va a volver a insistir”

Colombia y Brasil decidieron por aviones supersónicos suecos, mientras que Perú se quedó con los F-16: ¿Qué diferencias hay?

En el caso de Colombia, se optó por el Gripen con miras a establecer una relación más estrecha con Brasil en materia de defensa, afirmó su presidente

Colombia y Brasil decidieron por aviones supersónicos suecos, mientras que Perú se quedó con los F-16: ¿Qué diferencias hay?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Raúl Doroteo rechaza vínculo con trabajadora parlamentaria, pese a que su seguridad personal la traslada

Congresista Raúl Doroteo rechaza vínculo con trabajadora parlamentaria, pese a que su seguridad personal la traslada

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026

Primera encuesta de Ipsos para segunda vuelta: así le fue a Keiko Fujimori en sondeos cada vez que pasó al balotaje

Resultados ONPE al 96.054 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

José Balcázar ordena uso de vehículos exclusivos para el premier Luis Arroyo y su secretario en el Despacho presidencial

ENTRETENIMIENTO

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Irma Maury aclara su estado de salud tras alarmante publicación: “Déjenme vivir tranquila en mi casa”

Samahara Lobatón niega haberle quitado el novio a su ‘prima’ y lanza dura crítica a Gabriela Herrera: “Las personas no se roban”

Alejandra Baigorria lanza fuerte mensaje previo a su aniversario con Said Palao: “Confío en que Dios tiene algo grande para mí”

Tommy Portugal se salva de tragedia tras caída de árbol en plena avenida de San Isidro

DEPORTES

Universitario no se rinde y quiere sí o sí a Fabián Bustos para reemplazar a Jorge Araujo: “Franco Velazco va a volver a insistir”

Universitario no se rinde y quiere sí o sí a Fabián Bustos para reemplazar a Jorge Araujo: “Franco Velazco va a volver a insistir”

Alianza Lima vs San Martín 3-1: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Martín Pérez Guedes llamó a la calma en Universitario tras malos resultados: “No nos podemos volver locos”

Pablo Guede soltó discreto elogio a dos jugadores de Alianza Lima tras triunfo ante Atlético Grau: “Lo importante es el equipo”

Edison Flores reconoce el mal momento de Universitario, pero descarta crisis: “Es parte del fútbol”