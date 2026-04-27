Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de abril

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 3,49 soles en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,02% si se compara con la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 3,49 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 1,54%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 4,53%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, acumula seis sesiones consecutivas en ascenso. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente inferior a los números logrados para el último año (6,27%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en estas fechas.