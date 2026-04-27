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Alianza Lima vs San Martín en el “extra game”: día, hora y canal TV del duelo definitivo por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ igualan la serie 1-1 y todo se definirá en un tercer encuentro, que decidirá al campeón de la temporada

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Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en el "extra game" para definir el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26
Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en el "extra game" para definir el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 llegó a su punto máximo de tensión luego de que Alianza Lima lograra igualar la serie ante Universidad San Martín, forzando un tercer y definitivo encuentro que definirá al campeón de la temporada. Ambos equipos llegan con un triunfo por lado en una definición que ha estado marcada por la intensidad desde el inicio.

El primer golpe lo dio la USMP, que en el duelo de ida se impuso con autoridad en sets corridos. El sexteto dirigido por Guilherme Schmitz mostró un alto nivel colectivo, orden en ataque y solidez en defensa, lo que le permitió dominar el partido sin mayores sobresaltos y tomar ventaja en la llave, encendiendo las alertas en el cuadro ‘blanquiazul’.

Sin embargo, la respuesta de Alianza Lima no tardó en llegar. En la revancha, el conjunto ‘íntimo’ ajustó su juego, elevó su intensidad y logró quedarse con una victoria clave por un marcador de 3-1 que no solo le permitió igualar la serie, sino también extender la definición del título a un “extra game”. El triunfo en la vuelta reflejó la capacidad de reacción del equipo de La Victoria en los momentos de mayor presión.

Con la serie igualada 1-1, todo se definirá en un tercer encuentro que promete ser de máxima exigencia. Ambos equipos han demostrado argumentos sólidos a lo largo de la final, alternando dominio y protagonismo en cada partido, lo que anticipa un desenlace abierto y de alto voltaje competitivo.

El equipo 'blanquiazul' ganó la revancha y forzó el "extra game" por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Video: Latina)

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del extra game

El duelo decisivo por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas de Perú, de acuerdo con la programación oficial del torneo. Será el tercer y último encuentro de la serie entre Alianza Lima y San Martín, en el que se definirá al campeón de la temporada tras una llave que ha estado marcada por la paridad entre ambos finalistas.

El compromiso se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario que volverá a albergar una final de alta intensidad. Además, se confirmó que las entradas estarán a la venta desde el miércoles 29 de abril, generando gran expectativa entre los hinchas que buscarán acompañar a sus equipos en el partido más importante del campeonato.

La transmisión del “extra game” estará a cargo de Latina Televisión, a través de su señal abierta, así como de su página web y aplicativo, donde el encuentro podrá seguirse de forma gratuita. Además, en Infobae Perú se realizará una cobertura completa punto a punto del compromiso, que incluirá la previa, el desarrollo del partido y el cierre con la premiación del campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Alianza Lima y San Martín definirán el título en el "extra game".
Alianza Lima y San Martín definirán el título en el "extra game". Crédito: LPV

Expectativas altas en la definición

El “extra game” no solo decidirá al campeón de la temporada, sino que también pondrá frente a frente a dos equipos que han sido protagonistas del torneo. Por un lado, San Martín buscará reafirmar su solidez mostrada en el primer partido; mientras que Alianza Lima intentará consolidar su crecimiento en la serie y cerrar la remontada en el momento más importante.

Más allá del resultado, la final ha evidenciado el alto nivel del vóley peruano en esta temporada, con dos equipos que han sabido responder en distintos escenarios y que ahora llegan a un duelo decisivo sin margen de error. El título se definirá en un solo partido, donde cada punto tendrá un valor determinante.

Con la expectativa al máximo, el “extra game” se presenta como el capítulo final de una serie que ha mantenido la incertidumbre hasta el último momento. Alianza Lima y Universidad San Martín se juegan todo en un solo encuentro por la gloria de la Liga Peruana de Vóley 2026.

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