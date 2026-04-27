Perú

Gia Rosalino revela que convive con Aldo Miyashiro y uno de los hijos del actor: “Nos llevamos muy bien”

La joven actriz confesó que su pareja es una persona muy pegada a sus hijos por lo que siempre tienen planes a los que la incluyen

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Imagen dividida con Gia Rosalino a la izquierda, con cabello oscuro y blusa rosa, y Aldo Miyashiro a la derecha, barbudo y sonriente, con camisa negra
Gia Rosalino reveló que convive con el actor Aldo Miyashiro y uno de sus hijos, destacando la buena relación entre todos.

La actriz peruana Gia Rosalino confirmó su convivencia con Aldo Miyashiro y uno de los hijos del conductor de televisión, describiendo una dinámica familiar basada en la cercanía y la integración cotidiana. En entrevista con Trome, la intérprete detalló que comparte su hogar con Miyashiro y uno de sus hijos, mientras que una de las hijas del presentador reside en el mismo edificio, solo un piso más arriba.

Rosalino explicó que la convivencia es armónica y que ha logrado establecer un vínculo positivo con los hijos de su pareja.

“Vivimos con uno de ellos y la otra vive en el piso de arriba. Nos llevamos muy bien”, expresó la actriz, citada por Trome. Además, resaltó que Miyashiro es un padre muy presente y que frecuentemente la integra en sus actividades familiares: “Siempre tienen planes a los que me incluyen”.
Gia Rosalino presenta la obra Inmaduros en el teatro Julieta.
Gia Rosalino presenta la obra Inmaduros en el teatro Julieta.

Durante la conversación, Rosalino mencionó que la familia suele organizar viajes y salidas de fin de semana. La joven actriz aclaró que para ella la convivencia resulta enriquecedora y que la relación se ha consolidado a partir del respeto y la apertura. Remarcó que la cercanía con los hijos de Miyashiro es un aspecto fundamental de su vida cotidiana y que la integración familiar se da de forma natural. “Nos entendemos bien y la convivencia fluye”, señaló.

En cuanto a sus expectativas personales, Rosalino sostuvo que le entusiasma la posibilidad de casarse, aunque todavía no ha decidido si quiere ser madre. “No sé si quiero tener hijos, pero sí me gustaría casarme”, afirmó. La actriz también compartió que uno de sus mayores miedos es la soledad, sentimiento que la acompaña desde la infancia y que la impulsa a valorar profundamente su entorno familiar. Para la intérprete, la estabilidad que encuentra en la convivencia contribuye a su bienestar emocional y a su desarrollo personal.

La relación entre Rosalino y Miyashiro se hizo pública en abril de 2024 y desde entonces han mostrado una convivencia estable y un entorno familiar armónico.

Aldo Miyashiro y Gia Rosalino. América Hoy.
Aldo Miyashiro y Gia Rosalino. América Hoy.

Aldo Miyashiro habló de sus planes de matrimonio con Gia Rosalino

En septiembre de 2025, Aldo Miyashiro sorprendió a sus seguidores al confesar que sí planea casarse con Gia Rosalino, con quien mantiene una relación de un año y siete meses. Durante su participación en el programa ‘Preguntas que arden’, conducido por Christopher Gianotti, el actor habló abiertamente sobre el futuro de su vínculo sentimental.

En medio de la entrevista, Miyashiro respondió a una pregunta directa sobre la posibilidad de matrimonio: “Hemos hablado de eso en algún momento, tenemos un año y medio. Si tú me preguntas si me quisiera casar con ella, o me puedo casar con Gia, yo te digo que sí me casaría sin ningún problema”, aseguró el conductor, dejando en claro que la relación avanza con paso seguro.

Aldo Miyashiro confiesa sus deseos de casarse con Gia Rosalino. TikTok.

El también dramaturgo reconoció que el inicio del romance con Rosalino fue inesperado. Sostuvo que nunca pensó enamorarse de alguien más joven, pero que el amor llegó sin previo aviso.

“Sí estoy muy enamorado y no lo esperaba. Apareció con todas las dificultades con las que aparece el amor y porque, además, era menor que yo. Yo nunca he estado con alguien menor en mi vida, o sea como pareja”, contó Miyashiro. En la charla admitió que al principio tuvo reservas por la diferencia de edad y por la reacción que podría generar en el entorno.

Las declaraciones de Miyashiro en el programa de Gianotti evidencian que la relación con Rosalino se encuentra en una etapa de madurez y confianza.

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