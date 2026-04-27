Familia de candidato a senador de Juntos por el Perú fallecido en accidente en caravana piden que se esclarezca el hecho

Muere candidato de Juntos por el Perú tras accidente durante caravana en el Callao| Dante Castro (Facebook)

La familia del escritor y candidato al Senado Dante Castro Arrasco denunció que la conducción del partido Juntos por el Perú desatendió sus responsabilidades tras el accidente que provocó la muerte del docente, y exigen respuestas para determinar quién es el conductor responsable del incidente.

Dante Castro de Villa, hijo del excandidato al senado, indicó por medio de una publicación en Facebook que el incidente ocurrió la tarde del 9 de abril, durante una caravana partidaria en Callao, y derivó en el fallecimiento de Castro cuatro días después sin que los organizadores hayan brindado hasta hoy información clave para determinar las responsabilidades. En la organización de la caravana participó Cledín Vásquez Castillo, candidato a diputado y sobrino del expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo con el testimonio, Castro Arrasco cayó de un vehículo en movimiento, sufrió un traumatismo encéfalo craneano y fue trasladado al hospital estatal Daniel Alcides Carrión, donde falleció el 13 de abril tras permanecer en coma. La caravana había sido liderada por Cledín Vásquez Castillo, y hasta la fecha, la familia afirma que los organizadores no han entregado información que permita identificar al conductor responsable ni los datos del vehículo implicado en el accidente que permita la activación del SOAT.

Sin respuesta desde Juntos por el Perú

En la denuncia publicada en redes sociales, se detalla que se contactó reiteradamente a Cledín Vásquez Castillo para solicitar la placa del vehículo y activar el seguro obligatorio, sin obtener respuesta. No se ha facilitado el número de placa ni la identidad precisa de la persona que conducía el vehículo.

El hijo del fallecido recalcó que en las primeras veinticuatro horas, Vásquez no se presentó en el hospital ni respondió las llamadas de la familia del agraviado. Bajo fuerte presión familiar, el candidato solo aportó “el teléfono de una supuesta conductora”, sin precisar detalles de la unidad involucrada.

La reacción de Juntos por el Perú quedó descrita en el testimonio familiar como tardía y enfocada en la estrategia electoral. El contacto con la familia, según la denuncia pública, se produjo recién a las 3:00 p.m. cuando Roberto Sánchez se acercó al hospital estatal Daniel Alcides Carrión para organizar una liturgia dedicada a la salud del agraviado. Dicho acto fue percibido por la familia como simbólico, sin que en ese momento nadie asumiera responsabilidad ante lo sucedido.

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El partido minimizó el accidente y priorizó la campaña, según la familia

Durante la liturgia, los asistentes advirtieron la presencia de militantes que utilizaron la ocasión para exhibir banderolas y tomarse fotografías. Estas actitudes, indicaron los familiares, se reiteraron durante el velorio y el entierro de Dante Castro Arrasco, donde se produjeron arengas políticas y la utilización de símbolos partidarios en un ámbito que la familia consideraba reservado al duelo.

Castro de Villa relató: “Durante el velorio realizado el 14 de abril, Roberto Sánchez interrumpió la ceremonia para dar un discurso, mientras los militantes del partido Juntos por el Perú arengaban ‘Sánchez presidente’. De esta manera, se aprovechó el espacio de duelo para continuar la campaña política del partido, mientras aún nadie asumía responsabilidad por el accidente ni se brindaba el número de placa del vehículo”.

Ni en los comunicados públicos posteriores ni en las declaraciones de Vásquez Castillo hubo aceptación explícita de responsabilidades ni aportación de datos que faciliten la investigación del accidente. Los pronunciamientos de la agrupación, según señala Castro de Villa, incurrían además en errores como escribir incorrectamente el nombre del candidato fallecido y presentaban el caso como una “fatalidad”.