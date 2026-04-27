Universitario no se rinde y quiere sí o sí a Fabián Bustos para reemplazar a Jorge Araujo: “Franco Velazco va a volver a insistir”

El administrador de la 'U' pretende sí o sí al técnico argentino para sacar al equipo del mal momento, aunque su contrato con Millonarios impide un posible regreso. (Video: L1 MAX)

La caída de Universitario de Deportes por 2-1 ante Alianza Atlético como local, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, desató una oleada de descontento entre los hinchas. El resultado, recibido con silbidos y reclamos, aceleró el clima de exigencia por cambios profundos, especialmente en la dirección deportiva y el plantel. El administrador, Franco Velazco, es el principal blanco de la presión y se prepara para tomar decisiones en los próximos días.

Los reclamos de la hinchada no se limitaron al resultado. Durante y tras el encuentro, la exigencia de medidas estrictas se hizo sentir en las tribunas, señalando tanto a los responsables del armado del plantel como a quienes conducen el proyecto deportivo. Y la reacción institucional no se hizo esperar.

Según información del periodista deportivo, Gustavo Peralta, en el programa Al Límite, el máximo directivo ha decidido volver a insistir por un nombre que ya estuvo en el radar de la institución: Fabián Bustos, actualmente en Millonarios de Colombia.

El comunicador detalló que Velazco ya realizó dos intentos formales para tentar al argentino, aunque ambos fueron infructuosos. El propio entrenador, en declaraciones recientes en el país ‘cafetero’, reconoció: “Sé que mi club requiere de mí, pero en estos momentos no es posible; siempre está el cariño y el amor del club”. Esta frase, interpretada como un guiño sentimental, también deja en claro la vigencia de su compromiso con el proyecto del club ‘albiazul’.

El técnico argentino brindó declaraciones luego de la última victoria de Millonarios. Créditos: Rivera Sports / X.

Más allá de los rechazos, la dirigencia ‘crema’ no baja los brazos. “Yo tengo entendido que Franco Velazco va a volver a insistir por Fabián Bustos”, afirmó Peralta. El periodista subrayó que, pese a las dificultades, el administrador de la ‘U’ considera prioritario este nuevo acercamiento y planea retomarlo en las próximas horas.

La presión por revertir la situación deportiva y las muestras de afecto recíproco entre el entrenador y Universitario mantienen abierta una mínima expectativa para el estratega que ya supo salir campeón nacional en el centenario de la institución el 2024.

Fabián Bustos salió campeón nacional con Universitario en el 2024. - créditos: Universitario

La situación de Álvaro Barco tras la derrota de Universitario ante Alianza Atlético

El ambiente caldeado del estadio Monumental también impactó de lleno en Álvaro Barco, figura clave de la dirección deportiva de Universitario. De acuerdo con la información de Gustavo Peralta, la evaluación sobre su continuidad se intensificó tras el último traspié del equipo.

Durante el partido, Barco y Franco Velazco se ubicaron juntos en la parte baja de la tribuna de Occidente, como suele ser habitual en los encuentros de local. No obstante, al finalizar la jornada, los cánticos y las exigencias de los simpatizantes se centraron en la salida del director deportivo, señalándolo como parte del problema estructural del club.

La tensión se reflejó en las imágenes posteriores al encuentro. Barco fue visto apartado del resto de los directivos, sumido en la reflexión y acompañado únicamente por un personal de seguridad mientras se retiraba del coloso de Ate. Las recriminaciones de los presentes marcaron el clima de hostilidad.

Los fanáticos 'cremas' abuchearon al director deportivo por el complicado presente del equipo. (Video: TikTok Comunidad Crema)

Franco Velazco, según Peralta, analiza la situación de Barco, aunque advierte que la responsabilidad de la crisis es compartida por toda la administración. El periodista señaló: “Hay una evaluación por parte de Velazco para con Barco. No es el único responsable; claramente, hay una responsabilidad también de la administración”.

Hasta el momento, Barco no ha realizado declaraciones públicas, pese a la expectativa de un pronunciamiento que pueda clarificar su posición. Peralta precisó que, aunque hay un fuerte cuestionamiento sobre su figura, no existen datos concretos sobre una posible renuncia. “No creo que Barco renuncie, es una sensación, no es información”, puntualizó el periodista, dejando en evidencia la incertidumbre que domina el presente de Universitario.