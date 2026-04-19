Perú

La producción de palma aceitera, clave para la industria de alimentos y energías en el mundo, se dispara en Perú

El MIDAGRI informó que el sector agropecuario creció 2,4% en el primer bimestre de 2026, impulsado por cuatro cultivos clave y altas reservas de agua

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Cartagena será sede de la 21ª Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, clave para la agroindustria latinoamericana. - (RSPO)
La producción agrícola nacional avanzó 2,9% en enero y febrero de 2026, con fuerte protagonismo de la palma aceitera en Ucayali, Huánuco y Loreto.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que el sector agropecuario registró un crecimiento de 2,4% en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

El resultado en este periodo estuvo influenciado por el desempeño del subsector agrícola, que avanzó 2,9%, y del subsector pecuario, que creció 1,8%, de acuerdo al reporte oficial.

Palma, arándano, arroz y palta lideraron el repunte agrícola

En el subsector agrícola, los productos con mayor expansión durante enero y febrero fueron la palma aceitera, con un alza de 49,9% gracias a condiciones climáticas favorables en Ucayali, Huánuco y Loreto, y el arándano, que creció 21,2% debido a la ampliación de superficie cultivada en La Libertad, Lambayeque y Ancash.

También destacaron la palta (+14,4% en Lima, Pasco y Cajamarca) y el arroz cáscara (+11,8% por mayor superficie cosechada en Piura, Tumbes y San Martín).

Otros cultivos con incrementos relevantes incluyeron el maíz amarillo duro (+13,3% en San Martín, Ucayali e Ica), la yuca (+10,3% en Cusco, Amazonas y San Martín), la caña de azúcar (+7,8% en Lambayeque, Lima y La Libertad) y la papa (+5,9% en Huánuco, La Libertad y Cajamarca).

Primer plano de un tazón de cerámica lleno de arándanos frescos y redondos, cubiertos de pequeñas gotas de agua, sobre un fondo claro.
El cultivo de arándano registró un alza de 21,2% durante el bimestre, gracias a la expansión de áreas agrícolas en La Libertad, Lambayeque y Ancash.

Producción pecuaria también avanzó con subas en pollo, leche y porcino

El subsector pecuario creció 1,8% en el primer bimestre, impulsado principalmente por el aumento en la producción de pollo (+2,0% por mayores colocaciones en Lima, La Libertad y Arequipa), leche cruda de vaca (+2,3% en Puno, Lima y Cajamarca), porcino (+3,8% en Lima, La Libertad y Tacna) y vacuno (+1,8% por mayor saca en Huánuco, Cajamarca y Puno).

Solo en febrero, el sector agropecuario reportó un crecimiento de 0,7%, con avances agrícolas en cultivos como alcachofa (+105% en Lima y Arequipa), palma aceitera (+48,4% en Ucayali y Huánuco), arándano (+26,6% en La Libertad, Ancash y Piura), palta (+14,5% en Lima, Pasco e Ica) y maíz amarillo duro (+13,7% en Lambayeque, San Martín y Ucayali).

En el área pecuaria, la producción de pollo subió 1,9%, la de leche cruda de vaca 2,4%, el porcino 3,8% y el vacuno 1,9%, de acuerdo con el reporte del MIDAGRI.

palta - agroindustria
La palta aumentó 14,4% y el arroz cáscara avanzó 11,8% impulsados por mayores superficies cosechadas en regiones clave como Lima, Piura y Tumbes.

Factores climáticos y El Niño no afectaron la provisión de alimentos

El MIDAGRI precisó que el repunte agrícola en los primeros meses del año se explica por las intensas lluvias de temporada, que permitieron la acumulación de agua en los reservorios y aseguraron el desarrollo de los principales cultivos.

Además, la presencia de un fenómeno El Niño moderado en esta temporada no generó mayores afectaciones en el abastecimiento de alimentos para comerciantes y consumidores.

Vale precisar que el Fenómeno El Niño costero persistirá en el Perú hasta enero de 2027, con una intensidad mayormente débil, aunque podría llegar a ser moderada entre junio y julio de 2026.

Según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, se mantendrán las condiciones de mar cálido y se prevé que las lluvias en la costa norte estarán dentro de lo normal. El equipo especializado sigue en estado de alerta y continúa monitoreando la evolución del evento.

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