Trámites notariales más rápidos: la tecnología peruana que convierte horas de espera en minutos

Más de 100 países cuentan con sistemas notariales similares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gian Piero Dávila, estudiante de Administración y Negocios Digitales de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), ha sido reconocido internacionalmente tras triunfar en el START Summit 2026 en Suiza, uno de los eventos de emprendimiento más prestigiosos de Europa. Su proyecto, Notary OS, destaca por digitalizar y automatizar los procesos notariales, transformando trámites que tradicionalmente requerían horas o días en gestiones que pueden completarse en solo minutos.

Esta innovación no solo aligera la carga administrativa para notarías y entidades financieras, sino que también abre camino a un nuevo estándar de eficiencia en el sector jurídico.

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Notary OS: automatización y eficiencia para notarías

El principal diferencial de Notary OS reside en la automatización del 90 % del back office de las notarías, eliminando el trabajo manual y repetitivo que suele ralentizar los procedimientos legales. Según Dávila, la plataforma digitaliza la inscripción de escrituras, constitución de empresas, poderes, hipotecas y otros trámites, permitiendo que tanto clientes como instituciones financieras reduzcan los tiempos de espera y los costos asociados a estos procesos.

El triunfo de Dávila en el START Summit 2026 le valió un fondo de 30.000 francos suizos (alrededor de S/ 120.000) para impulsar la expansión de Notary OS. (UTEC)

La idea surgió de la experiencia personal de Dávila, hijo de una notaria con más de dos décadas de experiencia. “Notary OS nació de una experiencia familiar. Mi mamá es notaria desde hace 26 años, y siempre la he visto levantarse a las 3 o 5 de la mañana para revisar documentos durante horas. Pasar de esa vivencia a ganar en una competencia internacional confirma que el problema que estamos resolviendo es real y relevante a nivel global”, explicó.

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Es menester señalar que el impacto en el sector financiero es inmediato: bancos y financieras dependen de las notarías para operaciones clave, y cualquier demora puede retrasar créditos y transacciones importantes.

Reconocimiento internacional y potencial de expansión

El triunfo de Dávila en el START Summit 2026 le valió un fondo de 30.000 francos suizos (alrededor de S/ 120.000) para impulsar la expansión de Notary OS. Actualmente, la herramienta se encuentra en fase piloto con dos entidades financieras, con resultados prometedores: ya ha reducido los tiempos y costos notariales en un 20 %, con la meta de alcanzar una optimización del 40% al extender su uso a más notarías y bancos.

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El back office de una notaría comprende el conjunto de profesionales, procesos y gestiones legales y administrativas que se desarrollan fuera de la atención directa al público. (Imagen ilustrativa Infobae)

La escalabilidad es uno de los puntos fuertes del proyecto, ya que más de 100 países cuentan con sistemas notariales similares, lo que permite replicar la solución en ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Madrid.

Formación, mentoría y visión de futuro

El desarrollo de Notary OS contó con el apoyo académico y la mentoría proporcionada por UTEC y programas como IncUVa / UTEC Ventures. Dávila destaca que este acompañamiento fue clave para evolucionar la idea inicial hacia una startup con proyección internacional, señalando que las metodologías aprendidas le permitieron enfocar el proyecto hacia donde podía generar más valor real.

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De cara al futuro, Notary OS apunta a consolidarse como el estándar digital de gestión notarial en Perú y Latinoamérica. El equipo planea fortalecer la plataforma con el feedback obtenido en la etapa piloto, ampliar su presencia en notarías y entidades financieras, y seguir optimizando los procesos para lograr una mayor eficiencia operativa en toda la cadena de valor.

La experiencia de Dávila y el éxito de Notary OS evidencian el potencial de la innovación digital para transformar sectores tradicionales y resolver problemas reales tanto a nivel local como global.

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Esta innovación no solo aligera la carga administrativa para notarías y entidades financieras, sino que también abre camino a un nuevo estándar de eficiencia en el sector jurídico. (Imagen ilustrativa Infobae)

El papel clave del back office en una notaría

El back office de una notaría comprende el conjunto de profesionales, procesos y gestiones legales y administrativas que se desarrollan fuera de la atención directa al público. A diferencia del personal del front office, que interactúa con los clientes en ventanilla, el back office realiza el trabajo interno fundamental para que cada trámite alcance validez legal.

Entre sus tareas principales se encuentra la redacción y revisión de documentos legales complejos, como escrituras públicas, testamentos, compraventas y constitución de empresas, labor que recae en abogados y asistentes legales. También se encarga de la gestión registral, enviando partes notariales a organismos como la SUNARP y dando seguimiento hasta completar la inscripción correspondiente.

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El área de cumplimiento verifica el origen de fondos en operaciones relevantes y elabora informes para la Unidad de Inteligencia Financiera, contribuyendo a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, el equipo de archivo cuida, folia y digitaliza los libros notariales, cumpliendo con la obligación legal de conservarlos indefinidamente. Finalmente, el área contable gestiona los cobros, liquidaciones de impuestos y la administración interna de la oficina.

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