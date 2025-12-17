Ballena jorobada y su cría sorprenden a turistas en Tumbes tras el cierre de la temporada de avistamientos

Un grupo de turistas a bordo de una embarcación en Canoas de Punta Sal captura el momento exacto en que una ballena jorobada y su cría nadan y saltan cerca de la costa. Fuente: Facebook / Danny Pazos Chafloque

El avistamiento inesperado de una ballena jorobada y su cría en Punta Sal dejó atónitos a turistas que navegaban por la bahía de Tumbes, al convertirse en la primera vez que se registra la presencia de estos cetáceos en el mes de diciembre. Habitualmente, la temporada de avistamientos culmina en noviembre, por lo que el fenómeno causó asombro y entusiasmo tanto entre visitantes como guías locales.

Durante la excursión marítima, los turistas se encontraban en busca de delfines y tortugas marinas, principales atractivos de la zona en este periodo del año. Contra todo pronóstico, una imponente ballena jorobada emergió junto a su ballenato, brindando un espectáculo único fuera de temporada. El hecho fue capturado en video y difundido rápidamente en redes sociales, generando expectativa en el sector turístico de la región.

Según reportes de los operadores turísticos, diciembre solía ser un mes sin actividad de avistamiento de ballenas en la costa tumbesina, lo que convierte este episodio en una ocasión extraordinaria. La oportunidad ha motivado a los visitantes y renovado el interés en el destino, reconocido por su biodiversidad y atractivos marinos.

Ballena y su cría sorprenden durante un paseo en Punta Sal

El inusual avistamiento ocurrió cuando una pareja de turistas limeños navegaba por la bahía de Tumbes, acompañada por el guía Danny Pazos Chafloque y el conductor de la embarcación. Mientras atravesaban la zona en un recorrido habitual, una ballena jorobada emergió de repente y azotó su cola sobre la superficie del mar, ofreciendo una escena impactante.

Una ballena jorobada y su cría emergieron frente a Punta Sal, protagonizando un inusual avistamiento fuera de temporada para turistas y guías. Foto: Composición Infobae Perú

Acto seguido, el ballenato alzó la cabeza y realizó un salto, sorprendiendo aún más a los pasajeros y al personal a bordo. Para los testigos, el acto fue tan inesperado como emocionante, dado que la temporada oficial de observación de ballenas había finalizado semanas atrás. El operador turístico afirmó en diálogo con Agencia Andina que es la primera vez que se registran avistamientos de ballenas en el mes de diciembre.

El episodio reforzó la percepción de Punta Sal como un destino capaz de ofrecer experiencias únicas incluso fuera de los periodos tradicionales. Tanto turistas como profesionales del turismo celebraron la ocasión y destacaron la importancia de la protección de las especies y sus hábitats.

Visitantes eligen Tumbes por sus playas, manglares y sabores locales

Las autoridades regionales recibieron la noticia con satisfacción y destacaron el potencial turístico de estos sucesos. Sandra Dioses Urbina, directora de Turismo, explicó que el flujo de visitantes aumenta en estas fechas, con una estimación de 15 mil turistas procedentes del Perú y Ecuador, atraídos por las playas, los manglares y la reconocida gastronomía.

Alrededor de 2 millones de soles en pérdidas en turismo por lluvias. (Andina)

Por su parte, Javier Pazo Eche, alcalde de Canoas de Punta Sal, aseguró que el municipio refuerza los equipos de Seguridad Ciudadana para garantizar la tranquilidad de residentes y turistas, y resaltó la colaboración con la Dirección Regional de Salud para implementar mejoras en la atención médica local.

La repercusión del avistamiento ha revitalizado la agenda turística de la zona, con expectativas positivas para el cierre del año. Operadores y autoridades enfatizan la necesidad de un turismo responsable que permita valorar y preservar la riqueza natural de Tumbes, además de potenciar su desarrollo ecológico y sostenible.

Tumbes, un destino clave para el avistamiento de ballenas y vida marina

La costa de Tumbes es reconocida por ser un punto estratégico para el avistamiento de ballenas jorobadas entre julio y noviembre, periodo en el que estas migran desde aguas australes para reproducirse y dar a luz. La región, especialmente lugares como Punta Sal, Zorritos y Canoas de Punta Sal, atrae a observadores y turistas deseosos de presenciar los saltos y exhibiciones de estos mamíferos marinos.

Lejos del espectáculo, su rol es esencial. Las ballenas dispersan nutrientes y los delfines actúan como centinelas ecológicos que revelan la salud de los ecosistemas marinos. (Pacífico Adventures)

Las excursiones marítimas permiten apreciar no solo ballenas, sino también delfines, tortugas y otras especies, en un entorno de gran biodiversidad. Este fenómeno impulsa el turismo sostenible e incentiva la educación ambiental, sensibilizando tanto a residentes como a visitantes sobre la importancia de conservar los ecosistemas costeros.

El avistamiento fuera de temporada no solo sorprende por su rareza, sino que abre interrogantes sobre los patrones migratorios de la especie. Investigadores y operadores consideran que, de repetirse, podría ampliar la temporada de avistamientos y consolidar a Tumbes como un referente en biodiversidad marina en el Pacífico sudamericano.