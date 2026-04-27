Perú

Polémica en Arequipa por retiro de adoquines históricos en Yanahuara: vecinos denuncian daño al patrimonio urbano

El caso fue analizado incluso en España, en una conferencia en la Casa de América junto a la embajada peruana, donde expertos advirtieron sobre el impacto de estas obras en bienes patrimoniales

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Denuncian un grave atentado contra el patrimonio histórico de Arequipa. La Municipalidad de Yanahuara ha iniciado el reemplazo del valioso adoquinado por adoquines de cemento en una importante avenida, provocando el rechazo de la población y de instituciones culturales. Exitosa

La intervención urbana en espacios con valor histórico suele abrir debates que trascienden lo técnico. En Arequipa, una obra vial en el distrito de Yanahuara colocó en el centro de la discusión la relación entre modernización y conservación patrimonial. El retiro de adoquines de piedra en una de las avenidas más transitadas generó reacciones inmediatas entre vecinos, especialistas y representantes culturales.

El tema no solo movilizó a la población local. La controversia alcanzó escenarios internacionales y motivó un análisis en España, donde instituciones vinculadas al ámbito cultural examinaron el caso en el marco de una conferencia organizada junto con la embajada peruana. La discusión abordó los límites de las intervenciones urbanas en ciudades con reconocimiento patrimonial.

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La avenida Ejército, cercana al puente Grau, constituye un punto clave dentro del sistema vial arequipeño. Su pavimento de piedra, instalado entre los siglos XVIII y XIX, responde a una lógica constructiva adaptada a condiciones sísmicas. Este elemento, más allá de su función, forma parte de la identidad urbana de la ciudad.

Intervención municipal y cuestionamientos ciudadanos

La Municipalidad Distrital de Yanahuara inició trabajos de remodelación en un tramo de esta vía. La obra incluye el retiro del adoquinado de piedra para su reemplazo por piezas de concreto. Esta decisión generó rechazo entre residentes y colectivos civiles, quienes consideran que el cambio altera un componente esencial del patrimonio urbano.

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Vecinos expresaron su preocupación por el destino de los materiales retirados. Según reportes locales, los adoquines se trasladan a un botadero habilitado por el municipio en la zona del puente Chilina. Esta práctica alimentó críticas debido a la percepción de un tratamiento inadecuado de elementos históricos.

El alcalde de Yanahuara, Sergio Boliver Marroquín, sostuvo que el área intervenida no cuenta con declaratoria de zona monumental ni forma parte de un entorno de protección. También indicó que los adoquines se conservarán para su reutilización. Sin embargo, testimonios ciudadanos contradicen esta versión al señalar que los materiales se desechan sin un proceso claro de resguardo.

Autorización oficial y debate técnico

Reemplazo de adoquines de piedra (siglos XVIII–XIX) por concreto genera preocupación por pérdida de identidad histórica. Captura de video
Reemplazo de adoquines de piedra (siglos XVIII–XIX) por concreto genera preocupación por pérdida de identidad histórica. Captura de video

El Ministerio de Cultura otorgó autorización para la intervención, con la condición de que los adoquines de piedra puedan reutilizarse. Esta aprobación abrió un debate sobre los criterios aplicados en la evaluación del proyecto. Especialistas advierten que, aun sin declaratoria específica, ciertos elementos urbanos poseen valor histórico acumulado.

Durante la conferencia en la Casa de América, expertos analizaron el caso como ejemplo de tensiones en la gestión del patrimonio. El consejero cultural Alonso Ruiz Rosas y el especialista Gonzalo Ríos participaron en el intercambio. Ambos coincidieron en la necesidad de reforzar mecanismos de planificación urbana que consideren el contexto histórico de las ciudades.

El evento también incluyó la participación de ciudadanos peruanos residentes en España, quienes promueven la defensa de ciudades con reconocimiento patrimonial. La discusión puso énfasis en la importancia de incorporar a la ciudadanía en decisiones que afectan espacios de valor cultural.

Impacto urbano y posiciones enfrentadas

La obra en la avenida Ejército también generó efectos inmediatos en la dinámica de la ciudad. La reducción de carriles y los trabajos en curso provocaron congestión vehicular en una zona de alto tránsito. Esta situación afecta tanto a conductores como a peatones que circulan por el área.

Mientras un sector cuestiona la intervención, otro grupo respalda la decisión municipal. Quienes apoyan el proyecto argumentan que las lluvias deterioraron la vía, lo que compromete la seguridad y la transitabilidad. Desde esta perspectiva, el uso de concreto ofrece mayor resistencia frente a condiciones climáticas adversas.

El contraste de posturas refleja un dilema recurrente en ciudades con historia: la necesidad de adaptar la infraestructura a demandas actuales sin perder elementos que definen su identidad. En este caso, la falta de consenso evidencia la complejidad de intervenir en espacios con valor simbólico y funcional al mismo tiempo.

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