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Chyno y Nacho vuelven a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el show del dúo venezolano

El dúo latino marca su regreso con un inolvidable evento para su público peruano. Conoce todos los detalles

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Chyno Miranda, con chaqueta negra y collar dorado, sonríe a la izquierda; Nacho Mendoza, con gorro y suéter negro, mira al frente a la derecha
El reconocido dúo venezolano Chyno y Nacho posa sonriente para una foto promocional, marcando su regreso a los escenarios de Lima.

El regreso del dúo venezolano Chyno y Nacho a los escenarios de Lima marca uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2026. Tras años de trayectoria y una separación que sorprendió a sus seguidores, ambos artistas retoman su camino conjunto con la promesa de ofrecer un espectáculo que reúne sus mayores éxitos y presenta su nueva etapa artística.

Jesús “Chyno” Miranda y Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza han sido reconocidos a lo largo de su carrera por fusionar ritmos tropicales y urbanos, logrando que temas como “Mi Niña Bonita” y “Andas en Mi Cabeza” se convirtieran en himnos transgeneracionales. Su influencia en la música latina ha quedado reflejada en premios internacionales, entre ellos un Latin GRAMMY, además de galardones como Premios Lo Nuestro y Premios Juventud.

El reencuentro de Chyno y Nacho representa una etapa de madurez y renovación. Tras la separación en 2017, ambos emprendieron caminos individuales, fortaleciendo su propuesta artística y personal. El regreso no solo responde al pedido constante de sus seguidores, sino que también introduce una visión renovada que busca conectar con nuevas generaciones y reafirmar su legado musical.

Dos hombres posan frente a un fondo gris; uno con traje estampado azul oscuro, el otro con blazer azul, camisa blanca y collar, ambos mirando al frente
Chyno Miranda y Nacho Mendoza, el aclamado dúo venezolano Chyno y Nacho, posan para una fotografía promocional antes de su esperado concierto de regreso en Lima.

En 2026, el dúo presenta “Radio Venezuela”, un proyecto que va más allá de la música. Este trabajo reúne a diversos artistas venezolanos y busca celebrar la identidad y la cultura de su país. Desde la perspectiva de sus creadores, el álbum funciona como una carta a Venezuela, celebrando la nostalgia y la diversidad de la diáspora venezolana.

El escenario elegido para esta nueva presentación es Costa 21, uno de los espacios más emblemáticos de Lima para conciertos internacionales. Ubicado en la capital peruana, Costa 21 cuenta con una infraestructura capaz de recibir a miles de asistentes y ha sido sede de algunos de los shows más destacados de la región.

La fecha confirmada para el concierto de Chyno y Nacho es el 9 de octubre de 2026, noche en la que se espera una convocatoria masiva de fanáticos dispuestos a revivir los grandes éxitos del dúo y descubrir su más reciente producción.

Chyno y Nacho, sonrientes, posan con gafas de sol y ropa oscura. Chyno con brazo en alto, Nacho flexionando bíceps. Fondo oscuro con anillos luminosos
Chyno y Nacho, el aclamado dúo venezolano, posan sonrientes y celebran su esperado regreso a los escenarios, incluyendo un show en Lima.

Entradas para Chyno y Nacho

Las entradas para el esperado concierto de Chyno y Nacho en Lima se pondrán a disposición del público a través de un sistema de preventa especial en Teleticket. El proceso comenzará el 30 de abril y continuará el 1 de mayo, ambos días desde las 10:00 a.m., permitiendo a los fanáticos asegurar sus lugares con anticipación.

Durante la preventa, los compradores tendrán la oportunidad de acceder a descuentos de hasta 15% si utilizan tarjetas del Banco Falabella. Esta promoción busca facilitar el acceso a las localidades y premiar la fidelidad de quienes han seguido la carrera del dúo desde sus inicios. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general hasta agotar localidades.

Chyno y Nacho presentan 'Radio Venezuela', un disco con 19 canciones y más de 15 colaboraciones que rinde homenaje a su país y su cultura, en medio de un ambiente de incertidumbre - crédito cortesía Chyno y Nacho
Chyno y Nacho presentan 'Radio Venezuela', un disco con 19 canciones y más de 15 colaboraciones que rinde homenaje a su país y su cultura, en medio de un ambiente de incertidumbre - crédito cortesía Chyno y Nacho

La expectativa por el regreso de Chyno y Nacho se refleja en la anticipada demanda de entradas y la relevancia del evento en la agenda musical de Lima. Los organizadores han señalado que se implementarán medidas para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, en línea con los estándares de grandes espectáculos internacionales.

El concierto de Chyno y Nacho destaca no solo como un reencuentro con sus seguidores peruanos, sino como una celebración de la música latina y venezolana en un espacio que promete una noche memorable para todos los presentes.

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