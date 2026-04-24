Hallan ballena jorobada muerta de casi 8 metros muerta en Arequipa con una aleta amarrada - IMARPE

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) informó el hallazgo de una ballena jorobada muerta frente a la caleta El Castillo, en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa. El reporte, emitido el 22 de abril de 2026 por la sede desconcentrada del IMARPE en Camaná, detalla que el ejemplar presentaba la aleta caudal amarrada con un cabo de polietileno, lo que ha encendido alertas sobre la posible intervención humana en el caso.

El cetáceo, identificado como una ballena jorobada subadulta (Megaptera novaeangliae) de sexo macho, tenía una longitud de 7,6 metros y se encontraba flotando a poco más de 6 metros de la orilla, en el sector sur de la playa. Según el informe técnico, el animal mostraba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la realización de una evaluación exhaustiva sobre las causas de la muerte. El IMARPE indicó que continuará el monitoreo para registrar cualquier cambio, incluyendo un posible varamiento definitivo en la playa.

La presencia de la aleta amarrada con un cabo de polietileno verde, de entre 12 y 14 milímetros de diámetro, sugiere que la ballena pudo haber sido remolcada desde otra localización antes de ser hallada en la costa de Arequipa, una hipótesis que será profundizada en los próximos días.

Hallan ballena jorobada muerta de casi 8 metros muerta en Arequipa con una aleta amarrada - IMARPE

Características del varamiento y recomendaciones sanitarias

Al momento del registro, las condiciones ambientales y oceanográficas eran estables y propias de las Aguas Costeras Frías (ACF) influenciadas por la Corriente de Humboldt, según precisó el IMARPE. El instituto recomendó a la población no interactuar con animales marinos varados, ya que estos pueden portar patógenos peligrosos para la salud humana.

Ante cualquier avistamiento de delfines, ballenas o marsopas varados, el IMARPE solicita comunicarse de inmediato a través de su número de WhatsApp (975 345 546), enviando material audiovisual y la ubicación exacta del evento. Esta medida busca mejorar la respuesta científica y la protección de la fauna marina en el litoral peruano.

El hábitat de la ballena jorobada en el Pacífico sur

Las ballenas jorobadas son una especie migratoria que habita diversos sectores del océano Pacífico sur. Durante el invierno austral, estos cetáceos suelen desplazarse hacia aguas tropicales y subtropicales de América del Sur para reproducirse y parir. En los meses de verano, migran hacia latitudes más altas, próximas a la Antártida, donde abundan los bancos de kril y peces pequeños que constituyen la base de su alimentación.

En el litoral peruano, la presencia de ballenas jorobadas es más frecuente entre junio y octubre, cuando se acercan a las costas para completar su ciclo reproductivo. La región de Arequipa, influenciada por la Corriente de Humboldt, ofrece condiciones oceanográficas favorables para el paso de esta especie, aunque los registros de varamientos son poco habituales en comparación con otras zonas del país.

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Principales amenazas para la ballena jorobada

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la ballena jorobada figura actualmente como especie de preocupación menor, aunque enfrenta diversas amenazas en el Pacífico sur. Entre los riesgos más relevantes destacan la captura incidental en redes de pesca, la colisión con embarcaciones, la contaminación marina por plásticos y desechos, y la alteración de rutas migratorias debido al tráfico marítimo y la exploración sísmica.

El hallazgo de la ballena con la aleta caudal amarrada refuerza la preocupación por la interacción negativa con actividades humanas, especialmente las relacionadas con la pesca artesanal e industrial. Expertos del IMARPE han subrayado la necesidad de fortalecer los protocolos de manejo y respuesta ante enmallamientos y varamientos, así como de fomentar la educación ambiental en las comunidades costeras.