Perú

Perú: el Estado recauda USD 240 millones por producción de hidrocarburos en el primer trimestre de 2026

El gas natural aportó más de la mitad de las regalías de hidrocarburos en los primeros tres meses del año, superando ampliamente al petróleo y a los líquidos de gas natural

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petroleo - petroperu
Las regalías provenientes del gas natural alcanzaron USD 123,17 millones en el primer trimestre de 2026, reafirmando su rol como principal fuente energética del Perú.

El Estado peruano obtuvo ingresos por US$ 240 millones en concepto de regalías generadas por la producción de hidrocarburos entre enero y marzo de 2026.

Esta cifra reafirma el papel relevante que juega este sector en la economía nacional, ya que los recursos obtenidos constituyen una fuente significativa para las arcas fiscales y el financiamiento de diversas iniciativas públicas.

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El gas natural lidera la recaudación pública en 2026

El monto recaudado corresponde a la explotación de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo. En detalle, el gas natural fue el principal generador de ingresos, aportando US$ 123,17 millones durante el periodo analizado.

La producción de líquidos de gas natural generó US$ 67,80 millones, mientras que la producción de petróleo sumó US$ 49,61 millones. Estas cifras reflejan la diversificación de la matriz de hidrocarburos y la importancia de cada recurso en el balance energético y financiero del país.

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En el mes de marzo de 2026, los ingresos por producción de hidrocarburos alcanzaron los US$ 89,5 millones. El gas natural lideró la recaudación mensual con US$ 41,3 millones, seguido por el petróleo con US$ 25,5 millones y los líquidos de gas natural con US$ 22,7 millones.

Este desempeño mensual confirma la tendencia observada en el trimestre y resalta la relevancia del gas natural como principal fuente de recursos en el sector.

flare - gas natural
La regalía del sector hidrocarburos se calcula según el valor de la producción y los porcentajes contractuales, garantizando beneficios directos para el desarrollo nacional.

Marzo marca el mayor ingreso mensual del trimestre

La regalía en el sector hidrocarburos es la contraprestación económica establecida por ley que las empresas deben abonar al Estado por el derecho a explotar los recursos de gas y petróleo.

El cálculo de las regalías se realiza en función del valor de la producción y el porcentaje de regalía definido en cada contrato. Este mecanismo busca asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales beneficie directamente al país y permita financiar proyectos de desarrollo, infraestructura y servicios públicos.

A lo largo de los años, la recaudación por regalías ha representado una fuente de ingresos de gran importancia para el fisco peruano. Durante 2025, el Estado obtuvo US$ 1.197 millones por la producción de hidrocarburos.

Desde 1993 hasta julio de 2025, los ingresos acumulados por este concepto suman US$ 27.616 millones. Estas cifras muestran la magnitud del aporte del sector de hidrocarburos a la economía nacional y su rol en la sostenibilidad financiera del Estado.

gas natural
Las regalías por hidrocarburos permiten financiar proyectos estratégicos y fortalecer la inversión pública, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad en las regiones productoras.

Más de 27 mil millones de dólares acumulados desde 1993

El manejo y administración de los recursos de hidrocarburos está a cargo de PERUPETRO S.A., una empresa estatal de derecho privado responsable de garantizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos en beneficio del país.

PERUPETRO S.A. supervisa los contratos de exploración y explotación, vela por el cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras y promueve la transparencia en la gestión del sector.

El desempeño recaudatorio del primer trimestre de 2026 refuerza la relevancia del sector hidrocarburos como uno de los pilares de la economía peruana.

Los ingresos generados, especialmente por el gas natural, contribuyen a fortalecer la capacidad del Estado para invertir en obras y servicios públicos, así como para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones productoras y del país en su conjunto.

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