Erick Noriega reafirma su compromiso con Gremio tras rumores sobre un posible traspaso: “Mi representante se entusiasmó un poco”

Mientras crecen los rumores, Noriega se enfoca en los retos de Gremio, con la Copa Sudamericana como vitrina clave para su proyección internacional. (Facebook / Gremio FBPA)

En medio de crecientes rumores sobre su futuro, Erick Noriega, de 24 años, reiteró que su enfoque está en consolidarse en Gremio, club con el que mantiene contrato vigente hasta finales de 2028. El defensa polifuncional ha sido vinculado en las últimas semanas a equipos de Portugal e Italia, pero subrayó que no ha recibido propuestas formales y que su presente deportivo es su mayor prioridad.

Desde su llegada a Gremio de Porto Alegre en 2024, Noriega ha conseguido un lugar protagónico en la plantilla dirigida por Renato Portaluppi, destacándose por su regularidad en el Brasileirao y por su polivalencia táctica. Según datos del club, el futbolista peruano ha disputado 42 partidos oficiales, alternando posiciones en la zaga y el mediocampo, lo que ha incrementado su valoración en el mercado sudamericano.

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En las últimas semanas, medios especializados han señalado el seguimiento de equipos como Sporting de Lisboa y la Fiorentina, aunque la directiva de Gremio ha ratificado que no existen negociaciones en curso. El traspaso de Noriega solo sería considerado si la oferta supera los 8 millones de euros, cifra fijada por la dirigencia brasileña.

Noriega descarta distracciones y valora el respaldo de la afición

Erick Noriega dejó en claro que su mente está en Gremio, agradeciendo el respaldo de la hinchada y restando importancia a rumores que lo vinculan con el fútbol europeo. (Facebook / Gremio FBPA)

Tras la victoria de Gremio frente a Coritiba, Noriega fue consultado por la prensa local sobre los comentarios de su representante, Guillermo Zariquiey, respecto a una eventual transferencia al fútbol europeo. El jugador se mostró enfático: “Mi representante se entusiasmó un poco al hablar sobre Europa, ya hablé con él sobre eso. Mi cabeza está totalmente en el Gremio. Trabajé mucho para vestir la camiseta de un club gigante como este y soy muy feliz aquí”, declaró en zona mixta.

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El defensor también aprovechó para agradecer el apoyo recibido desde su arribo al club de Porto Alegre. “Desde que llegué, la hinchada siempre me ha apoyado bastante. Sobre especulaciones del exterior, hasta ahora no ha llegado nada para mí”, añadió Noriega, quien busca afianzarse en el equipo titular mientras transcurre la temporada.

Gremio fija condiciones económicas ante el interés extranjero

La directiva de Gremio ha puesto precio a Noriega, dejando claro que solo una oferta millonaria podría abrir la puerta a su salida hacia el fútbol europeo. (Facebook / Selección Peruana)

El club brasileño mantiene una postura firme respecto al futuro de Noriega. De acuerdo con fuentes dirigenciales, la posible salida del peruano solo se analizaría si un club presenta una oferta que oscile entre los 8 y 10 millones de euros. Esta cifra responde no solo al rendimiento del futbolista, sino también a su proyección y juventud, factores que elevan su valor en el mercado internacional.

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En el último mercado de pases, Gremio rechazó una propuesta de Atlanta United, equipo de la Major League Soccer, que ofreció USD 3,5 millones, lejos de las expectativas económicas del club. La directiva considera que el crecimiento de Noriega y su importancia en el esquema de Porto Alegre justifican la tasación establecida, especialmente tras las recientes clasificaciones en el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

Un aspecto relevante para el contexto peruano es la participación de Alianza Lima en el pase de Noriega. El club limeño, que formó al jugador antes de su transferencia a Brasil, conserva el 20% de sus derechos económicos. Esto significa que una eventual venta por la suma estipulada representaría una entrada cercana a los 1,7 millones de dólares para la institución de La Victoria.

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Próximos desafíos deportivos y la proyección internacional

El defensa peruano se salvó de milagro en el certamen internacional tras dura entrada contra rival - Crédito: ESPN.

Mientras se mantienen las versiones sobre el interés de clubes europeos, Noriega concentra sus esfuerzos en los próximos compromisos de Gremio. El equipo, que recientemente superó a Coritiba por 1-0, enfrentará a Palestino de Chile en la tercera fecha de la Copa Sudamericana 2026, programada para el miércoles 29 de abril a las 19:30 (hora local), en el Estadio Municipal de La Cisterna.

La presencia del defensor peruano en torneos internacionales es observada por ojeadores de varias ligas europeas, lo que refuerza la expectativa sobre un posible traspaso en el futuro cercano. Sin embargo, Noriega ha insistido en que cualquier decisión pasará por su rendimiento y los objetivos colectivos de Gremio durante la presente temporada.

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La situación contractual del jugador, sumada a las exigencias económicas de Gremio y la participación de Alianza Lima en una posible transferencia, convierten el caso Noriega en uno de los más seguidos del fútbol sudamericano en 2026.