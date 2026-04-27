Perú

Tiktoker sufre robo en su vivienda de Chorrillos: delincuentes se llevan equipos, consolas y dinero valorizados en más de S/10 mil

El creador Miguel Miranda, conocido como “El Gotas”, fue víctima de un robo en el que delincuentes aprovecharon su ausencia y la información visible en redes para ejecutar el hurto

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Un conocido tiktoker del distrito de Chorrillos fue víctima de un robo en su propia casa. Mientras se encontraba en un evento, los delincuentes forzaron la entrada y se llevaron equipos de streaming, una consola de videojuegos, televisores, laptops y valiosas figuras de colección, todo valorizado en más de 12 mil soles. 24 Horas

La inseguridad urbana no distingue horarios ni perfiles. En distintos puntos de Lima, los robos a viviendas muestran patrones cada vez más definidos, con ingresos selectivos y objetivos claros. En ese contexto, creadores de contenido digital también se convierten en blanco, sobre todo cuando su actividad expone bienes de valor y rutinas diarias.

El caso reciente de Miguel Miranda, conocido en redes sociales como “El Gotas”, refleja esa dinámica. El influencer, que también realiza presentaciones como “Lagrimitas Jackson”, sufrió un robo en su vivienda ubicada en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió en un lapso en el que no se encontraba en casa, lo que coincide con una modalidad que aprovecha la ausencia prolongada de los ocupantes.

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La situación generó preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, al tiempo que reabre el debate sobre la exposición pública en plataformas digitales y su posible relación con hechos delictivos.

Robo selectivo en vivienda de creador digital

Delincuentes ingresaron a la vivienda tras forzar la cerradura aprovechando la ausencia del propietario. (Composición: Infobae)
Delincuentes ingresaron a la vivienda tras forzar la cerradura aprovechando la ausencia del propietario. (Composición: Infobae)

El ingreso de los delincuentes se produjo tras la rotura de la cerradura principal. Según el propio Miguel Miranda, el hecho ocurrió después de que saliera de su domicilio cerca de las cuatro de la tarde del martes 21 de abril. “Regresé como a las dos de la madrugada del miércoles. Al llegar encuentro la chapa rota y como mi casa funciona por voz no podía entrar”, declaró a 24 Horas.

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El creador de contenido explicó que tuvo que ingresar por una ventana para verificar el estado del inmueble. Una vez dentro, constató la ausencia de varios objetos de valor. “Abrí mi ventana a la fuerza y me di cuenta que no tenía tele y tampoco estaba la computadora”, señaló.

El recorrido por las habitaciones evidenció que los ambientes fueron revisados en su totalidad. Equipos tecnológicos, dinero en efectivo y artículos personales desaparecieron. “Todo estaría valorizado en unos diez mil soles”, precisó.

El robo incluyó herramientas fundamentales para su actividad diaria. Miranda utilizaba su vivienda como espacio de transmisión en vivo, lo que implicaba la presencia de computadoras, consolas y otros dispositivos. Entre los objetos sustraídos figuran dos laptops, una PC gamer, un PlayStation y televisores.

Además, los delincuentes se llevaron artículos de colección relacionados con series de anime. Estas piezas, según indicó, tenían un valor aproximado de 300 soles cada una. También desaparecieron 2200 soles en efectivo que el influencer guardaba en su habitación.

El creador de contenido describió el estado en el que encontró su vivienda. “Todo estaba tirado en el suelo, todo, todo”, afirmó. En otra parte de su testimonio, agregó: “Se llevaron el Play, se llevaron mis cosas de streaming, los muñecos”.

Sospechas de seguimiento previo

Sustrajeron equipos tecnológicos, consolas, dinero en efectivo y objetos personales valorizados en unos S/10 mil. (Composición: Infobae)
Sustrajeron equipos tecnológicos, consolas, dinero en efectivo y objetos personales valorizados en unos S/10 mil. (Composición: Infobae)

El afectado planteó la posibilidad de que el robo no fuera aleatorio. Días antes del hecho, detectó intentos de manipulación en la cerradura de su puerta. Esa situación alimenta la hipótesis de un seguimiento previo por parte de los responsables.

El propio Miranda sugirió que la exposición en redes sociales pudo influir. “Supongo que ha de haber sido alguien que ya haya sabido puntualmente qué es lo que se quiere llevar”, indicó.

El contenido que compartía incluía la exhibición de objetos adquiridos y detalles sobre su valor. “Le enseñaba qué muñecos me había comprado… le digo cuánto cuesta eso”, explicó. Esa información, visible para su audiencia, pudo facilitar la identificación de bienes de interés.

Uno de los aspectos que dificulta la investigación es la ausencia de registros visuales. El influencer intentó acceder a cámaras de seguridad cercanas, pero encontró limitaciones. “La cámara no enfoca de este lado… y hay una cámara que está aquí abajo tampoco está en funcionamiento”, afirmó.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Mateo Pumacahua. Mientras tanto, vecinos de la urbanización Delicias de Villa manifestaron su preocupación por el aumento de robos en la zona, sobre todo en horarios nocturnos.

En paralelo, allegados al creador de contenido organizaron una actividad con el objetivo de reunir fondos. El evento, previsto para el 1 de mayo en Villa El Salvador, contará con la participación de otros influencers y actividades recreativas. Miranda explicó que, por el momento, solo puede continuar su trabajo mediante transmisiones desde su teléfono móvil. “Solo hago live mediante mi celular nada más ahora”, indicó.

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