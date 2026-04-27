Más de 150 observadores de la Misión de la Unión Europea serán desplegados para la segunda vuelta electoral

Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. (Foto: MouePeru2026)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea enviará más de 150 observadores para supervisar la segunda vuelta electoral en Perú, prevista para el próximo domingo 7 de junio. Analissa Corrado, jefa de la misión, informó que el objetivo principal es acompañar el desarrollo de los comicios que resolverán la presidencia para los próximos cinco años, en un entorno en el que la transparencia y la verificación internacional cobran un papel relevante ante la ajustada disputa política.

De acuerdo con los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al 96% de las actas procesadas, Keiko Fujimori Higuchi, con 17,07%, y Roberto Sánchez Palomino, con 12,03%, son los aspirantes con mayor respaldo para pasar a la instancia definitiva. La coincidencia del balotaje con el Día de la Bandera ha generado expectativas en torno a la participación ciudadana y el clima cívico del proceso.

Corrado aseguró a la Agencia Andina que intentarán reunirse con ambos finalistas y con los representantes de partidos y sociedad civil como parte del seguimiento transparente al proceso. Refiriéndose a la experiencia de la primera vuelta, la funcionaria precisó que solo lograron concretar encuentros con 14 de los 35 candidatos y 34 de las 37 organizaciones políticas, fundamentalmente por cuestiones de agenda.

Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)

“Por supuesto que sí, buscaremos reunirnos. En las semanas previas a la primera vuelta de las elecciones, intentamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, pero lamentablemente, a veces debido a sus agendas apretadas o también a sus distintas prioridades, no pudimos conversar con todos”, declaró Corrado en diálogo con la Agencia Andina.

También explicó que el despliegue de supervisores cubrirá tanto la observación en campo como el monitoreo de la campaña electoral en medios tradicionales y redes sociales, gracias a la labor de monitores especializados. Adelantó que el equipo mantendrá reuniones con representantes de partidos, órganos electorales y actores de la sociedad civil en todas las regiones, con la meta de replicar el alcance logrado en la jornada previa, priorizando la cobertura integral del proceso.

Jurado Electoral introduce cambios en el recuento de votos para la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones emitió un acuerdo el 22 de abril, donde dispuso que los Jurados Electorales Especiales tendrán hasta el jueves 7 de mayo para realizar audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones generales 2026. Entre los principales cambios, el registro individual de los miembros de mesa dejará de ser obligatorio en ciertas fases, pues la totalidad del proceso será grabada en video para permitir la supervisión simultánea, según el ente presidido por Roberto Burneo.

Entre las modificaciones adicionales está la eliminación de algunos formatos y procedimientos, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados, con el propósito de agilizar el conteo. Además, será el presidente del JEE quien muestre la cédula electoral y la entregue al segundo miembro para su verificación, suprimiendo la intervención del tercer miembro en ese momento. Las actas observadas relacionadas con votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de la ONPE no serán objeto de recuento.