Perú

Más de 150 observadores de la Misión de la Unión Europea serán desplegados para la segunda vuelta electoral

Analissa Corrado, jefa de la misión de observación, afirmó que buscará reunirse con los candidatos que pasen a segunda vuelta una vez que se proclamen los resultados oficiales

Guardar
Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. (Foto: MouePeru2026)
Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. (Foto: MouePeru2026)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea enviará más de 150 observadores para supervisar la segunda vuelta electoral en Perú, prevista para el próximo domingo 7 de junio. Analissa Corrado, jefa de la misión, informó que el objetivo principal es acompañar el desarrollo de los comicios que resolverán la presidencia para los próximos cinco años, en un entorno en el que la transparencia y la verificación internacional cobran un papel relevante ante la ajustada disputa política.

De acuerdo con los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al 96% de las actas procesadas, Keiko Fujimori Higuchi, con 17,07%, y Roberto Sánchez Palomino, con 12,03%, son los aspirantes con mayor respaldo para pasar a la instancia definitiva. La coincidencia del balotaje con el Día de la Bandera ha generado expectativas en torno a la participación ciudadana y el clima cívico del proceso.

Corrado aseguró a la Agencia Andina que intentarán reunirse con ambos finalistas y con los representantes de partidos y sociedad civil como parte del seguimiento transparente al proceso. Refiriéndose a la experiencia de la primera vuelta, la funcionaria precisó que solo lograron concretar encuentros con 14 de los 35 candidatos y 34 de las 37 organizaciones políticas, fundamentalmente por cuestiones de agenda.

Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)
Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)

“Por supuesto que sí, buscaremos reunirnos. En las semanas previas a la primera vuelta de las elecciones, intentamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, pero lamentablemente, a veces debido a sus agendas apretadas o también a sus distintas prioridades, no pudimos conversar con todos”, declaró Corrado en diálogo con la Agencia Andina.

También explicó que el despliegue de supervisores cubrirá tanto la observación en campo como el monitoreo de la campaña electoral en medios tradicionales y redes sociales, gracias a la labor de monitores especializados. Adelantó que el equipo mantendrá reuniones con representantes de partidos, órganos electorales y actores de la sociedad civil en todas las regiones, con la meta de replicar el alcance logrado en la jornada previa, priorizando la cobertura integral del proceso.

Jurado Electoral introduce cambios en el recuento de votos para la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones emitió un acuerdo el 22 de abril, donde dispuso que los Jurados Electorales Especiales tendrán hasta el jueves 7 de mayo para realizar audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones generales 2026. Entre los principales cambios, el registro individual de los miembros de mesa dejará de ser obligatorio en ciertas fases, pues la totalidad del proceso será grabada en video para permitir la supervisión simultánea, según el ente presidido por Roberto Burneo.

Entre las modificaciones adicionales está la eliminación de algunos formatos y procedimientos, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados, con el propósito de agilizar el conteo. Además, será el presidente del JEE quien muestre la cédula electoral y la entregue al segundo miembro para su verificación, suprimiendo la intervención del tercer miembro en ese momento. Las actas observadas relacionadas con votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de la ONPE no serán objeto de recuento.

Temas Relacionados

Unión EuropeaElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Lluvias intensas ponen en riesgo ocho puentes en Sartimbamba y elevan peligro de aislamiento en la sierra de La Libertad

El impacto acumulado de las precipitaciones ha dejado varias estructuras al borde del colapso . Autoridades advierten que la falta de intervención inmediata podría aislar a la población

Lluvias intensas ponen en riesgo ocho puentes en Sartimbamba y elevan peligro de aislamiento en la sierra de La Libertad

Mano Menezes y Jean Ferrari supervisaron el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno para evaluar cambio de localía de Perú

La Federación Peruana de Fútbol avanza con el traslado de la localía de la ‘bicolor’, dejando atrás la capital Lima y enfocándose en regiones de altura como Puno para afrontar las Eliminatorias 2030

Mano Menezes y Jean Ferrari supervisaron el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno para evaluar cambio de localía de Perú

Peruanos llevados con engaños a zona de guerra en Rusia: confirman ocho fallecidos y cinco heridos

Los familiares han alertado que decenas de ciudadanos fueron captados con falsas ofertas de empleo y posteriormente enviados a combate, registrándose hasta el momento decesos y desapariciones en distintos puntos de Rusia y Ucrania

Peruanos llevados con engaños a zona de guerra en Rusia: confirman ocho fallecidos y cinco heridos

Vacunación gratuita en Perú: refuerzan dosis contra sarampión y otras enfermedades

En el INSN de Breña, decenas de familias acudieron para acceder a vacunas gratuitas. Aunque la prioridad es la población más vulnerable, las autoridades precisaron que cualquier persona puede acercarse a inmunizarse

Vacunación gratuita en Perú: refuerzan dosis contra sarampión y otras enfermedades

Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania

Abogado de las familias afectadas reveló que la Cancillería hasta el momento no ha emitido una posición pública al respecto y que no se ha hecho lo suficiente para que los compatriotas regresen al Perú

Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania

Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania

Rol de FF.AA. en segunda vuelta genera dudas en Juntos por el Perú por cercanía del Mindef con Fuerza Popular

Ministros no asistirán a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la compra de aviones F-16 por “razones de fuerza mayor”

El antivoto a Keiko Fujimori cayó once puntos en tres semanas y ya está por debajo del 50%

Juntos por el Perú niega alianza con Antauro Humala y minimiza su cercanía a Roberto Sánchez: “Es un acompañante de la campaña”

ENTRETENIMIENTO

Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

Aespa llega a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre su gira SYNK: COMPLaeXITY

Chyno y Nacho vuelven a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el show del dúo venezolano

Gia Rosalino revela que convive con Aldo Miyashiro y uno de los hijos del actor: “Nos llevamos muy bien”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

DEPORTES

Mano Menezes y Jean Ferrari supervisaron el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno para evaluar cambio de localía de Perú

Mano Menezes y Jean Ferrari supervisaron el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno para evaluar cambio de localía de Perú

Jorge Fossati lanzó picante comentario a directivos de Universitario tras fichar por Liverpool: “No tenía la misma mentalidad que algunas personas”

Universitario no puede fichar nuevo DT: la salida de Javier Rabanal sigue sin resolverse en medio de problemas de salud

Paulo Milagres y su exitoso presente lejos de Alianza Lima: campeón en África y clasificado al Mundial de Clubes otra vez

Erick Delgado lanzó firme advertencia a directiva de Sporting Cristal por el duro presente: “No están pensando a futuro, habrá menos hinchas”