Valentín Robaldo tras anotar doblete ante Universitario: “Este triunfo puede ser el inicio de algo distinto para nosotros”

Foto 0: El delantero argentino marcó dos goles fundamentales en la victoria visitante sobre Universitario de Deportes, cambiando el ánimo del plantel y reavivando las ilusiones del equipo de Sullana ante el inminente reto internacional por la Copa Sudamericana (Liga 1)

El delantero argentino Valentín Robaldo se convirtió en la figura de la fecha tras concretar dos tantos que sellaron el triunfo de Alianza Atlético frente a Universitario de Deportes, en el propio terreno del cuadro crema.

El atacante resaltó el aporte colectivo y el respaldo del comando técnico, subrayando la importancia de revertir la imagen del equipo en un momento clave del campeonato.

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Robaldo, quien suma tres goles en el Torneo Apertura y uno en la Copa Sudamericana, aseguró que este resultado representa un punto de inflexión para el plantel, en especial después de una serie de encuentros en los que el rendimiento no se reflejaba en el marcador. El plantel ya piensa en su exigente compromiso internacional.

La actuación de Robaldo y el cambio en Alianza Atlético

Valentín Robaldo brilló con un doblete en Ate y lideró una victoria que no solo sumó puntos, sino que marcó un giro en la confianza de Alianza Atlético dentro del Torneo Apertura. (Raúl Chávez)

Valentín Robaldo fue determinante en el enfrentamiento disputado en el Estadio Monumental de Lima, donde Alianza Atlético se impuso a Universitario con dos goles del delantero argentino. El jugador expresó su satisfacción por el desempeño del equipo, afirmando: “Uno siempre busca aportar con goles y marcar diferencia. Esta vez se logró, pero es mérito de todos por las asistencias y el esfuerzo colectivo”.

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El triunfo ante Universitario significó más que tres puntos para el plantel de Sullana. Robaldo remarcó que “el objetivo era dejar atrás los malos resultados y mostrar otra imagen”. Según el atacante, a pesar de que el equipo exhibía buen fútbol, los resultados no correspondían a ese rendimiento. El reciente éxito les permite recobrar la confianza y afrontar con mayor motivación los próximos desafíos.

El atacante de 25 años, que lleva tres goles en el Torneo Apertura, hizo hincapié en el trabajo táctico impulsado por el cuerpo técnico. “El profe siempre nos pide enfrentar a cualquier rival con la misma intensidad y actitud”, destacó.

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El impacto del triunfo en el vestuario y el enfoque internacional

Tras vencer a Universitario, el equipo de Sullana recuperó confianza y enfoca su energía en el duelo internacional que definirá su continuidad en el torneo. (Liga 1)

Para el plantel de Alianza Atlético, el resultado en Ate supuso un impulso anímico fundamental. Robaldo describió la mezcla de emociones tras el pitazo final: “Siempre es especial jugar en un estadio lleno y salir victorioso. Ahora ya pensamos en el partido del jueves por la Copa Sudamericana, donde nos jugamos el pase contra Macará”.

El delantero reconoció que el grupo necesitaba una victoria para cambiar el ánimo y enfocarse en el calendario internacional. “Venimos de partidos donde fuimos superiores, pero no se nos daban los marcadores. Este triunfo puede ser el inicio de algo distinto para nosotros”, afirmó.

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Robaldo también resaltó la importancia de sumar puntos en la competencia continental, recordando que el equipo llega con lo justo a la cita ante el conjunto ecuatoriano. Para los dirigidos por el comando técnico, el encuentro del jueves representa la oportunidad de consolidar el cambio de imagen alcanzado en la liga local.

Admiración por los grandes del fútbol peruano

Más allá de su presente, Robaldo dejó abierta la ilusión de jugar en un club grande, resaltando el prestigio que tienen en el fútbol sudamericano. (Liga 1)

Más allá del resultado, Robaldo expresó su respeto por los clubes más representativos del Perú. Al ser consultado sobre la posibilidad de vestir alguna vez la camiseta de uno de los equipos tradicionales, manifestó: “¿A qué futbolista no le gustaría jugar en un club grande? Alianza Lima y Universitario son instituciones que se conocen internacionalmente y siempre llenan los estadios”.

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El delantero comparó la admiración por los equipos peruanos con lo que ocurre en Argentina, donde Boca Juniors y River Plate despiertan el interés de la mayoría de los jugadores.

Con tres goles en el Torneo Apertura y otro tanto en la Copa Sudamericana, Robaldo se perfila como una de las piezas clave para Alianza Atlético en lo que resta de temporada, tanto en el campeonato local como en el certamen internacional.

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