Fiscalía abre investigación contra ocho miembros del Ejército por asesinato de jóvenes durante intervención en Colcabamba

El Ministerio Público investiga a ocho militares y tres civiles por el asesinato de cinco jóvenes durante un operativo en Colcabamba, Huancavelica

El Ministerio Público abrió este lunes una investigación preliminar contra ocho militares peruanos, incluido un capitán, y tres civiles por el asesinato de cinco jóvenes durante un operativo en una zona rural del distrito de Colcabamba, región Huancavelica.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja (Primer Despacho), bajo la dirección de la fiscal Zina Romero, comunicó en una nota oficial que el caso se investiga como “presunto homicidio calificado” por posible uso excesivo de la fuerza.

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El operativo, realizado el último sábado, tuvo lugar en la carretera Colcabamba-Ayacucho, durante una acción contra el presunto tráfico ilícito de drogas. Los militares habrían ordenado detener una camioneta en circulación y, al no acatarse la orden, dispararon contra los ocupantes, de acuerdo con la nota.

Los militares Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova fueron detenidos, puestos a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional (PNP) y comprendidos en la pesquisa junto a tres civiles, cuyas identidades no se detallaron en el comunicado.

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El caso se abrió como presunto homicidio calificado por posible uso excesivo de la fuerza; los detenidos permanecen bajo control policial y se han ordenado peritajes forenses

La Fiscalía ordenó pericias balísticas forenses y pruebas de absorción atómica a los investigados, así como la incautación de teléfonos móviles y del vehículo impactado por los disparos. Además, se programó, en coordinación con el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huanta-Ayacucho, la toma de declaraciones tanto a los militares implicados como a los sobrevivientes heridos.

El despacho fiscal permanece a la espera de los resultados periciales a cargo de la Depincri Huanta-Ayacucho para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) es una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco regiones, con extensas plantaciones ilícitas de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y presencia de remanentes de Sendero Luminoso en alianza con cárteles del narcotráfico.

La información oficial difundida el sábado indicó que una patrulla militar “fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas” y que los militares respondieron “en legítima defensa”.

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El comando militar aseguró, además, que todas sus operaciones “se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente” en el país.

Familiares de las víctimas declararon que no se hallaron armas ni drogas en el vehículo, y un informe preliminar señala que no existen evidencias de que los jóvenes hayan disparado

Sin embargo, los familiares de tres víctimas identificadas, de entre 18 y 19 años, declararon al diario La República que en la camioneta no se encontraron armas ni drogas.

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Hasta ahora, las autoridades identificaron a Jaime Bendezú Paraguay, quien deseaba convertirse en danzante de tijeras; William Núñez, apasionado por el fútbol y participante en la Copa Perú; y Cristian Viltatoma, centrocampista del Club Sport Juventud Buena Libra Vizcatán, quien se desplazaba en la camioneta tras un partido. Los otros ocupantes siguen en la morgue como NN.

Un informe inicial señala que el ataque fue unidireccional, pues no hay pruebas de que los jóvenes hayan realizado disparos. En ese contexto, la jefatura militar sostuvo que en la zona se efectúa “un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía”.

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