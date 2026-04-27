Perú

CAF advierte rezago de Perú en inclusión financiera digital frente a otros países de la región

Brasil lidera la innovación financiera con tecnologías como PIX. Sin embargo, el índice de capacidades financieras en América Latina apenas alcanza 54,4 puntos, según CAF

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La advertencia de CAF destaca el rezago digital de Perú frente a avances tecnológicos en banca e inclusión financiera de la región.

La banca de desarrollo CAF advirtió un rezago de Perú en la consolidación de la inclusión financiera digital, en comparación con otras economías de América Latina.

La alerta se dio durante la intervención de Nidia García, ejecutiva principal de la Dirección de Análisis Técnico y Sectorial en el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), en el marco del SIM Ica 2026.

Según la funcionaria, Brasil marca el paso en la región, mientras que Perú aún enfrenta desafíos para alcanzar una madurez comparable en innovación, acceso y bienestar financiero.

La brecha de madurez digital entre Perú y Brasil

De acuerdo con lo expuesto por García, la evolución de los sistemas financieros digitales en América Latina ha transitado por distintas generaciones.

Inicialmente, el foco estuvo puesto en la bancarización, que facilitó el acceso masivo a cuentas y servicios financieros, especialmente para los programas de transferencias monetarias condicionadas.

Posteriormente, la región avanzó hacia la digitalización de servicios como pagos, ahorros, créditos y seguros, incorporando billeteras digitales y nuevas plataformas tecnológicas.

CAF
El crecimiento acelerado del ecosistema fintech en Perú supera las 350 empresas, aunque prevalecen brechas territoriales y de acceso.

El surgimiento de sistemas de pagos inmediatos —como el brasileño PIX— y el avance en open finance han transformado el ecosistema regional.

Según la representante de CAF, “en América Latina muchos países, la mayoría, han avanzado en estas plataformas de pagos inmediatos”, aunque la madurez es dispar.

Brasil destaca con el sistema PIX, mientras que países como República Dominicana, Colombia, Perú y México presentan rezagos o apenas inician procesos de implementación.

Fintech en Perú: crecimiento acelerado, impacto limitado

En el caso de Perú, García precisó que el país muestra avances notables en el desarrollo de su ecosistema fintech. Actualmente operan más de 350 fintech locales y extranjeras en distintos segmentos de servicios financieros.

Esta expansión ha permitido el diseño de productos ajustados a la realidad de la población, como “buy now, pay later”, soluciones basadas en open finance y alternativas de scoring crediticio que emplean datos no tradicionales.

“Toda esa innovación financiera abre oportunidades reales para la inclusión financiera, el acceso a segmentos históricamente excluidos y todavía estén excluidos por reducción de costos operativos”, puntualizó la funcionaria de CAF.

E-commerce
La baja alfabetización digital y la limitada confianza ante fraudes y ciberataques dificultan la inclusión financiera en Perú.(Imagen: Shutterstock)

Educación y protección de datos: los desafíos de la demanda, según CAF

Sin embargo, el diagnóstico regional de CAF revela que el uso efectivo de productos financieros en Perú y en la región permanece bajo. Persisten brechas territoriales marcadas, niveles de informalidad laboral altos y desafíos relacionados con desigualdad, sesgos de género y educación.

El índice de capacidades financieras de América Latina se sitúa en 54,4 puntos en una escala de 1 a 100. El indicador de bienestar financiero también se mantiene bajo, al igual que el de alfabetización financiera digital, aunque este último es el más alto de los tres.

Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe - CAF
CAF señala que Perú necesita mayor inversión en inteligencia artificial para fortalecer la prevención de fraudes y la educación financiera digital.

CAF identificó la confianza como un factor crítico para la adopción de open finance y la digitalización del sistema financiero. El fraude digital y los ciberataques generan reticencias tanto en usuarios como en empresas.

“La única forma de que un modelo de estos funcione es que haya confianza por parte de las personas para compartir su dato”, afirmó García, quien añadió que la región muestra uno de los porcentajes más altos de desconfianza en la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Inteligencia artificial: inversión insuficiente en la región

La inversión en inteligencia artificial es otro de los temas donde América Latina permanece rezagada. Brasil lidera en este rubro, mientras que el resto de países invierte menos en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la inclusión, la educación y la prevención de fraudes financieros.

En cuanto a políticas de apoyo, la ejecutiva de CAF detalló la existencia del Laboratorio de Inclusión Financiera que impulsa el desarrollo de ecosistemas digitales y emprendimientos tecnológicos en la región.

Para 2026, el laboratorio pondrá especial énfasis en soluciones digitales dirigidas a la población adulta mayor, un grupo especialmente vulnerable al fraude digital y con dificultades de acceso a servicios financieros.

El programa apunta a acompañar a las fintech y a las entidades financieras tradicionales para acelerar la oferta de productos diseñados a medida de las necesidades de este segmento.

Medidas sin sustento técnico ni financiamiento definido elevan los riesgos fiscales, reducen el margen de maniobra del Estado y anticipan presiones sobre el gasto público en los próximos años. Crédito: 24 Horas

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