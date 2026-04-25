Uso de pagos digitales en Perú se dispara y supera 1.500 millones de transacciones mensuales

El uso de pagos digitales ha mostrado una evolución significativa en los últimos años. En el periodo previo a la pandemia, el promedio anual por persona era de 59 transacciones digitales. Foto: InComm

El avance de los pagos digitales en el Perú continúa acelerándose y ya alcanza niveles históricos. El gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Paul Castillo, destacó que el sistema registra más de 1.500 millones de operaciones mensuales, reflejo de una expansión sostenida en el uso de herramientas digitales para transacciones cotidianas.

Durante su participación en el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM Arequipa 2026), el funcionario subrayó que este dinamismo no solo moderniza el sistema financiero, sino que también impulsa la inclusión, eleva la eficiencia económica y facilita el acceso al crédito para distintos segmentos de la población.

Expansión acelerada del ecosistema digital

El crecimiento del uso de pagos digitales ha sido notable en los últimos años. Antes de la pandemia, cada persona realizaba en promedio 59 operaciones digitales al año, cifra que superó las 600 en el 2025, evidenciando un cambio significativo en los hábitos de pago de los peruanos.

A este avance se suma el fuerte dinamismo de las transferencias interoperables, que ya sobrepasan los 270 millones de operaciones mensuales. Además, los distintos componentes del sistema —como billeteras digitales, cuentas bancarias y dinero electrónico— presentan tasas de expansión que oscilan entre 50% y más de 300% anual. “Todo el ecosistema viene creciendo a una velocidad impresionante y Perú es uno de los países que más ha avanzado en la región”, subrayó.

Interoperabilidad como motor del crecimiento

Uno de los factores clave detrás de esta expansión ha sido la interoperabilidad, que permite realizar pagos y transferencias entre diferentes entidades sin fricciones, sin importar dónde se encuentre la cuenta del usuario.

Un elemento determinante en este crecimiento ha sido la interoperabilidad, que facilita efectuar pagos y transferencias entre distintas entidades de manera fluida. Foto: difusión

Este proceso se desplegó en tres etapas: primero, la conexión entre billeteras digitales; luego, la integración de entidades en la cámara de compensación; y finalmente, la incorporación de empresas de dinero electrónico. Ahora, el BCRP avanza hacia una cuarta fase denominada “iniciación de pagos”, que abrirá el sistema a nuevos actores como fintech, empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. “Lo que buscamos es abrir el ecosistema para que más participantes puedan ofrecer soluciones, generando mayor competencia e innovación”, indicó.

Nueva infraestructura para pagos digitales

Como parte de esta nueva etapa, la autoridad monetaria anunció el desarrollo de Transferencias Automáticas de Pagos (TAP), una infraestructura que permitirá integrar servicios de pago dentro de aplicaciones financieras de forma más eficiente.

Esta herramienta ampliará las alternativas disponibles para los usuarios y facilitará la conexión entre distintos proveedores, promoviendo un entorno más competitivo y con mayor oferta de soluciones digitales.

Dinero digital y alcance en zonas rurales

El BCRP también viene impulsando un piloto de dinero digital enfocado en zonas rurales, con el objetivo de acercar servicios financieros a poblaciones que aún no forman parte del sistema tradicional.

La iniciativa ya supera los 300 mil usuarios activos y ha permitido la emisión de S/ 12 millones. Según explicó Castillo, este modelo busca ofrecer soluciones accesibles y de bajo costo, aprovechando la infraestructura de telecomunicaciones para ampliar la cobertura.

El BCRP desarrolla además un programa piloto de dinero digital dirigido principalmente a áreas rurales. Foto: Finanzas

Impacto en inclusión financiera y acceso al crédito

La expansión de los pagos digitales no solo transforma la forma en que se realizan las transacciones, sino que también fortalece el sistema financiero en su conjunto. Un ecosistema más activo permite reducir costos, generar información útil para evaluar riesgos y dinamizar el uso de las cuentas.

En esa línea, el funcionario remarcó que este proceso sentará las bases para el desarrollo de finanzas abiertas en el país, ampliando la oferta de servicios. “Queremos masificar los pagos digitales haciendo que los usuarios actuales los utilicen de manera más intensiva y, al mismo tiempo, ampliar el acceso para quienes aún no están dentro del sistema financiero”, sostuvo. Asimismo, agregó: “Esto facilitará que el sistema financiero llegue con más crédito y en mejores condiciones, protegiendo siempre la información de los usuarios”.