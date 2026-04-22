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Pagos en Yape o Plin podrían ser consideradas boletas electrónicas: cómo afectará en Perú

Las constancias de depósito podrían convertirse en comprobantes de pago electrónicos para pequeños comercios

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La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin.
La Sunat busca adaptar la normativa a la popularidad de billeteras digitales como Yape y Plin. Foto composición: Infobae Perú

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) está evaluando un cambio regulatorio que podría transformar la forma en que los pequeños negocios en Perú cumplen con sus obligaciones tributarias. La entidad propone que las constancias de depósito generadas por billeteras digitales, como Yape y Plin, sean reconocidas como comprobantes de pago electrónicos.

Esta medida busca mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la declaración de impuestos para quienes ya utilizan estas plataformas de manera cotidiana, pero que hasta ahora no emiten boletas en sus transacciones.

Un cambio para los pequeños contribuyentes

Según el jefe de la Sunat, Javier Franco, esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar el marco tributario al dinamismo de los pequeños comerciantes. Muchos de ellos han incorporado billeteras digitales en su día a día, pero enfrentan dificultades para cumplir con la emisión de boletas electrónicas, lo que deriva en operaciones que no quedan registradas ante la administración tributaria.

Yape es, por lejos, la billetera digital más popular del Perú. Plin es su competidor más cercano.
La propuesta apunta a mejorar la trazabilidad y simplificar la declaración de impuestos digitales. Foto: Telefónica

Franco explicó que el objetivo es cerrar la brecha existente entre las transacciones digitales y el cumplimiento tributario, sin entorpecer la actividad económica de los pequeños contribuyentes. “Si ya es común realizar operaciones de compra y venta a través de una billetera digital, sería fundamental lograr el marco normativo para que esa constancia sea considerada un comprobante de pago”, indicó en entrevista con RPP.

De esta manera, se facilitaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales y se reconocería la realidad operativa de este sector.

Trazabilidad y control fiscal

La propuesta no solo apunta a simplificar procesos para los pequeños negocios, sino también a fortalecer el control fiscal. Al considerar las constancias de pago de Yape o Plin como comprobantes válidos, la administración tributaria podrá rastrear con mayor precisión las operaciones comerciales y combatir la informalidad.

Una bodega con sus productos y una persona a punto de pagar con Plin.
El cambio normativo reduciría la evasión y fortalecería la fiscalización electrónica en Perú. (Composición Infobae)

El mecanismo permitirá que las transacciones electrónicas queden registradas automáticamente, reduciendo la evasión y mejorando la recaudación. Además, se facilitará la labor de fiscalización, ya que Sunat podrá acceder a registros electrónicos de operaciones que antes quedaban fuera del sistema.

Actualmente, la propuesta se encuentra en fase de elaboración dentro de la Sunat, que deberá presentar el marco normativo correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su evaluación y eventual aprobación. El proceso busca asegurar que la implementación no afecte negativamente la actividad de los pequeños comercios, sino que represente una ventaja en términos de formalización y acceso a servicios.

Fiscalización en el comercio electrónico

De manera paralela, el Estado ha reforzado su esquema de control sobre el comercio electrónico. Un reciente decreto supremo (058-2026-EF) modificó el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, permitiendo a los fedatarios de la Sunat intervenir no solo en establecimientos físicos, sino también verificar virtualmente si los negocios digitales cumplen con la emisión de boletas electrónicas.

SUNAFIL - Yape - Plin - sueldos
El Ministerio de Economía y Finanzas deberá evaluar y aprobar el nuevo marco regulatorio. (Composición Infobae)

Esta normativa autoriza a los fiscalizadores a realizar compras simuladas en plataformas en línea para corroborar el cumplimiento tributario. Si detectan que no se emiten los comprobantes requeridos, pueden proceder con las sanciones correspondientes.

Principales billeteras digitales en América Latina

El uso de billeteras digitales ha crecido de manera acelerada en América Latina, consolidándose como uno de los métodos de pago preferidos tanto en comercios físicos como en plataformas de comercio electrónico.

En Brasil, el sistema PIX es la referencia dominante, permitiendo transferencias instantáneas y pagos a través de bancos y aplicaciones financieras. México destaca por la presencia de Mercado Pago, BBVA Wallet y Spin; mientras que en Colombia, Nequi y Daviplata lideran el mercado de pagos digitales de bajo y mediano valor. Chile cuenta con opciones como Mercado Pago, MACH y Tenpo, y Argentina se apoya en Mercado Pago, MODO y Ualá para transacciones cotidianas.

En Perú, Yape y Plin se han posicionado como las billeteras digitales más relevantes, facilitando pagos cotidianos y transferencias entre personas mediante códigos QR y asociaciones con bancos locales. Estas aplicaciones han logrado una fuerte adopción: Yape cuenta con más de 14 millones de usuarios activos, y Plin supera los 4 millones, convirtiéndose en herramientas clave para comercios y consumidores en el país.

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