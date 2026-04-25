Perú

Tipo de cambio se acerca a S/3,50: ¿Por qué ha vuelto a subir el dólar en Perú?

Luego de haberse regulado con la tregua en Medio Oriente, el precio del dólar vuelve a subir y presiona al sol peruano

Guardar
Persona con dólares en sus manos
El BCRP ha intervenido frente al alza del dólar. - Crédito Andina

Este semana el dólar ha sufrido una gran alza, hasta dispararse cerca al S/3,50. “El dólar cerró la sesión del 24 de abril con una subida de 0,5%, acumulando un avance semanal de 1,54% frente al sol. En el mercado interbancario, el tipo de cambio se movió desde S/3,43 hasta S/3,485″, aclara la casa de cambio online Kambista.

Frente a esto el análisis de la casa de cambio es puntual: “El comportamiento del dólar respondió inicialmente al aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y, posteriormente, a factores de incertidumbre interna”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Así, entre presiones por bloqueos del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo que se comercial mundialmente, y el ruido político tras el pedido de elecciones complementarias, el sol se ha depreciado mientras el dólar incrementó.

Penélope, exintegrante de la selección nacional de gimnasia y clavados, emprendió una huida terrestre sin apoyo consular, tras ser ignorada por las embajadas peruanas en Medio Oriente. (Ocurre Ahora)

El dólar se aprecia

“A nivel global, la semana estuvo marcada por episodios de alta volatilidad vinculados al Estrecho de Ormuz —ruta por donde transita cerca del 25% del petróleo mundial—, con bloqueos temporales y posteriores señales de posibles acuerdos. Este escenario llevó al crudo nuevamente hacia niveles cercanos a los USD 100 por barril, mientras que los metales preciosos, como el oro y la plata, registraron caídas cercanas al 2.5%“, explica Kambista.

Sin embargo, no solo han sido las presiones en el contexto internacional y el alza del petróleo, lo que ha llevado a que el tipo de cambio se aprecie. En el contexto nacional también la situación con las Elecciones 2026 han llevado a la depreciación del sol.

“En el plano local, la demanda por dólares se mantuvo elevada, en parte por el ruido político generado tras el pedido del candidato Rafael López Aliaga de convocar a elecciones complementarias. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones descartó la existencia de fraude electoral y reafirmó la validez del proceso, lo que contribuyó a moderar la incertidumbre”, agrega Kambista.

Mano sosteniendo moneda de 1 sol peruano
El sol peruano dejó de brillar y se depreció fuertemente. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Asimismo, resaltan que en este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú intervino en el mercado a través de swaps cambiarios de venta por aproximadamente USD 485 millones, buscando contener la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Por su lado, el mismo BCRP informó que del 15 al 22 de abril, el índice del dólar se incrementó 0,6 por ciento ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán y mayores precios del petróleo. Inclusive la moneda llegó a a apreciarse frente al euro (0,8 por ciento) y frente a la libra (0,4 por ciento).

Inversionistas se mueven del dólar

A pesar de esto, la casa de cambio online Rextie señala que “el dólar muestra una pérdida de impulso en el mercado global, pese a que persisten tensiones geopolíticas. La menor aversión al riesgo ha reducido la demanda por el billete verde como activo refugio, mientras los flujos se redirigen hacia monedas de mayor riesgo".

Roberto Sánchez señala a Rafael López Aliaga y este lo señala a él
El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Como se sabe, ya en semanas anteriores el dólar llegó a superar los S/3,50. Esta semana estuvo por debajo aún de ese valor. “Este cambio en el sentimiento del mercado viene generando mayor volatilidad en el mercado de divisas, con inversionistas atentos a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos”, aclara la casa de cambio.

Temas Relacionados

dólar en Perúsol peruanoBCRPtipo de cambioperu-economia

Más Noticias

Licencia de conducir en Comas: conoce los pasos para tramitar tu brevete

La Municipalidad de Lima se encarga, a partir de ahora, de la entrega de brevetes físicos tanto para quienes tramiten su primer permiso como para revalidaciones, recategorizaciones, duplicados o canjes de licencias vigentes

Licencia de conducir en Comas: conoce los pasos para tramitar tu brevete

Caen extorsionadores de ‘Los Mexicanos’ tras ataque armado contra casa de empresario ferretero en Comas

El ataque no dejó heridos, pero sí daños materiales en la vivienda y pánico entre los vecinos de la zona

Caen extorsionadores de ‘Los Mexicanos’ tras ataque armado contra casa de empresario ferretero en Comas

Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, quedó en libertad: Poder Judicial anuló su condena de 22 años de prisión

La exfigura de los ‘cerveceros’ fue liberado luego de anularse su sentencia por homicidio, ocurrido en agosto de 2021 en La Perla

Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, quedó en libertad: Poder Judicial anuló su condena de 22 años de prisión

Denuncian penalmente a Piero Corvetto por presentar su renuncia y a la JNJ por aceptarla

Exfiscal Sandra Castro presentó denuncia ante el despacho del fiscal de la Nación Tomás Gálvez. Exmagistrada considera que se cometieron los delitos de omisión de actos funcionales, abandono de cargo y abuso de autoridad

Denuncian penalmente a Piero Corvetto por presentar su renuncia y a la JNJ por aceptarla

DNI electrónico gratis durante todo mayo: conoce horarios, punto atención y quiénes son los beneficiarios

El DNI electrónico permitirá a los beneficiarios acceder a servicios públicos, privados, trámites bancarios y programas sociales

DNI electrónico gratis durante todo mayo: conoce horarios, punto atención y quiénes son los beneficiarios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian penalmente a Piero Corvetto por presentar su renuncia y a la JNJ por aceptarla

Denuncian penalmente a Piero Corvetto por presentar su renuncia y a la JNJ por aceptarla

Resultados ONPE al 95.483 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

APP niega retiro electoral tras fracaso de César Acuña: participará en elecciones regionales y municipales de octubre

PJ hizo bien al “jalarle las orejas” a Fiscalía y negar la detención de Piero Corvetto, afirma Romy Chang

JNE define el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Diego Chávarri sorprende con un mensaje en clave a Gabriela Herrera en La Granja VIP: “¿Me gustas?”

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

DEPORTES

Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, quedó en libertad: Poder Judicial anuló su condena de 22 años de prisión

Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, quedó en libertad: Poder Judicial anuló su condena de 22 años de prisión

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura

¿Diego Romero regresa al arco de Universitario?: los drásticos cambios de Jorge ‘Coco’ Araujo para duelo con Alianza Atlético

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama