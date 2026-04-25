Tipo de cambio se acerca a S/3,50: ¿Por qué ha vuelto a subir el dólar en Perú?

El BCRP ha intervenido frente al alza del dólar. - Crédito Andina

Este semana el dólar ha sufrido una gran alza, hasta dispararse cerca al S/3,50. “El dólar cerró la sesión del 24 de abril con una subida de 0,5%, acumulando un avance semanal de 1,54% frente al sol. En el mercado interbancario, el tipo de cambio se movió desde S/3,43 hasta S/3,485″, aclara la casa de cambio online Kambista.

Frente a esto el análisis de la casa de cambio es puntual: “El comportamiento del dólar respondió inicialmente al aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y, posteriormente, a factores de incertidumbre interna”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Así, entre presiones por bloqueos del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo que se comercial mundialmente, y el ruido político tras el pedido de elecciones complementarias, el sol se ha depreciado mientras el dólar incrementó.

Penélope, exintegrante de la selección nacional de gimnasia y clavados, emprendió una huida terrestre sin apoyo consular, tras ser ignorada por las embajadas peruanas en Medio Oriente. (Ocurre Ahora)

El dólar se aprecia

“A nivel global, la semana estuvo marcada por episodios de alta volatilidad vinculados al Estrecho de Ormuz —ruta por donde transita cerca del 25% del petróleo mundial—, con bloqueos temporales y posteriores señales de posibles acuerdos. Este escenario llevó al crudo nuevamente hacia niveles cercanos a los USD 100 por barril, mientras que los metales preciosos, como el oro y la plata, registraron caídas cercanas al 2.5%“, explica Kambista.

Sin embargo, no solo han sido las presiones en el contexto internacional y el alza del petróleo, lo que ha llevado a que el tipo de cambio se aprecie. En el contexto nacional también la situación con las Elecciones 2026 han llevado a la depreciación del sol.

“En el plano local, la demanda por dólares se mantuvo elevada, en parte por el ruido político generado tras el pedido del candidato Rafael López Aliaga de convocar a elecciones complementarias. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones descartó la existencia de fraude electoral y reafirmó la validez del proceso, lo que contribuyó a moderar la incertidumbre”, agrega Kambista.

El sol peruano dejó de brillar y se depreció fuertemente. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Asimismo, resaltan que en este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú intervino en el mercado a través de swaps cambiarios de venta por aproximadamente USD 485 millones, buscando contener la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Por su lado, el mismo BCRP informó que del 15 al 22 de abril, el índice del dólar se incrementó 0,6 por ciento ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán y mayores precios del petróleo. Inclusive la moneda llegó a a apreciarse frente al euro (0,8 por ciento) y frente a la libra (0,4 por ciento).

Inversionistas se mueven del dólar

A pesar de esto, la casa de cambio online Rextie señala que “el dólar muestra una pérdida de impulso en el mercado global, pese a que persisten tensiones geopolíticas. La menor aversión al riesgo ha reducido la demanda por el billete verde como activo refugio, mientras los flujos se redirigen hacia monedas de mayor riesgo".

El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Como se sabe, ya en semanas anteriores el dólar llegó a superar los S/3,50. Esta semana estuvo por debajo aún de ese valor. “Este cambio en el sentimiento del mercado viene generando mayor volatilidad en el mercado de divisas, con inversionistas atentos a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos”, aclara la casa de cambio.