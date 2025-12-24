Cronograma ONP para el 2026: Todas las fechas de pago de jubilaciones y doble pensión

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó y publicó finalmente el cronograma de pagos remuneraciones y pensiones del sector público del 2026, las fechas para todos los meses del año en que se desembolsarán los montos a trabajadores públicos y jubilados pensionistas.
“La aprobación del citado Cronograma de Pagos tiene por finalidad contribuir a una mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como a una mejor atención a los trabajadores y pensionistas del Sector Público”, señala la norma legal promulgada.
Como se sabe, dentro de estose incluye a los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N° 19990, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (Los de la 20530 están a cargo del Gobierno y tienen otro cronograma). Revisa aquí todas las fechas para todos los meses del 2026.
Cronograma ONP de enero 2026
Si bien ya se revelaron las fechas del cronograma de pagos de pensiones, aún faltan las otras fechas para pensiones diferentes también entregadas por la ONP.
Estas son las fechas para el régimen del Decreto Ley N° 19990 en enero, donde empezarán un poco luego de la primera semana del primer mes del 2026.
Enero
- Apellidos A-C: lunes 12 de enero
- Apellidos D-L: martes 13 de enero
- Apellidos M-Q: miércoles 14 de enero
- Apellidos R-Z: jueves 15 de enero
- Abono de pago a domicilio: lunes 12 de enero
- Inicio del pago a domicilio: viernes 16 de enero
- Fin de pago a domicilio: domingo 25 de enero
Cronograma para todo el 2026
Revisa las otras fechas de pago, donde, como se sabe, en algunos meses están incluido el pago de la doble pensión para los jubilados del régimen general que lograron 20 años de aportes o más.
Febrero
- A-C: viernes 6
- D-L: lunes 9
- M-Q: martes 10
- R-Z: miércoles 11
- Abono de pago a domicilio: viernes 6
- Inicio del pago a domicilio: jueves 12
- Fin de pago a domicilio: sábado 21
Marzo
- A-C: viernes 6
- D-L: lunes 9
- M-Q: martes 10
- R-Z: miércoles 11
- Abono de pago a domicilio: viernes 6
- Inicio del pago a domicilio: jueves 12
- Fin de pago a domicilio: sábado 21
Abril
- A-C: jueves 9
- D-L: viernes 10
- M-Q: lunes 13
- R-Z: martes 14
- Abono de pago a domicilio: jueves 9
- Inicio del pago a domicilio: miércoles 15
- Fin de pago a domicilio: viernes 24
Mayo
- A-C: viernes 8
- D-L: lunes 11
- M-Q: martes 12
- R-Z: miércoles 13
- Abono de pago a domicilio: viernes 8
- Inicio del pago a domicilio: jueves 14
- Fin de pago a domicilio: sábado 23
Junio
- A-C: viernes 5
- D-L: lunes 8
- M-Q: martes 9
- R-Z: miércoles 10
- Abono de pago a domicilio: viernes 5
- Inicio del pago a domicilio: lunes 15
- Fin de pago a domicilio: miércoles 24
Julio (con doble pensión)
- A-C: martes 7
- D-L: miércoles 8
- M-Q: jueves 9
- R-Z: viernes 10
- Abono de pago a domicilio: martes 7
- Inicio del pago a domicilio: lunes 13
- Fin de pago a domicilio: sábado 25
Agosto
- A-C: lunes 10
- D-L: martes 11
- M-Q: miércoles 12
- R-Z: jueves 13
- Abono de pago a domicilio: lunes 10
- Inicio del pago a domicilio: lunes 17
- Fin de pago a domicilio: miércoles 26
Setiembre
- A-C: lunes 7
- D-L: martes 8
- M-Q: miércoles 9
- R-Z: jueves 10
- Abono de pago a domicilio: lunes 7
- Inicio del pago a domicilio: lunes 14
- Fin de pago a domicilio: miércoles 23
Octubre
- A-C: miércoles 7
- D-L: viernes 9
- M-Q: lunes 12
- R-Z: martes 13
- Abono de pago a domicilio: miércoles 7
- Inicio del pago a domicilio: jueves 15
- Fin de pago a domicilio: sábado 24
Noviembre
- A-C: viernes 6
- D-L: lunes 9
- M-Q: martes 10
- R-Z: miércoles 11
- Abono de pago a domicilio: viernes 6
- Inicio del pago a domicilio: lunes 16
- Fin de pago a domicilio: miércoles 25
Diciembre (con doble pensión)
- A-C: lunes 7
- D-L: jueves 10
- M-Q: viernes 11
- R-Z: lunes 14
- Abono de pago a domicilio: lunes 7
- Inicio del pago a domicilio: miércoles 16
- Fin de pago a domicilio: martes 29.