Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, quedó en libertad: Poder Judicial anuló su condena de 22 años de prisión

Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, quedó en libertad

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao ordenó la libertad inmediata de Patricio Arce, exjugador de Sport Boys y Sporting Cristal, tras anular la condena que lo vinculaba con el homicidio de un cobrador de transporte público ocurrido en 2021.

La decisión judicial se basa en la aceptación del recurso de apelación presentado por la defensa de Arce. El tribunal dispuso que se realice un nuevo juicio por la muerte de Piero Robles Gervasi, lo que deja sin efecto la sentencia anterior que lo condenaba a 22 años de prisión como coautor de homicidio calificado.

Patricio Arce, quien jugó en Melgar y Sporting Cristal, fue condenado a 22 años de prisión por homicidio - Créditos: Trome.

¿Qué pasará con Patricio Arce tras liberación?

En consecuencia, Patricio Arce enfrentará el próximo proceso judicial bajo comparecencia restringida, lo que implica el cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Como parte de las medidas impuestas, deberá pagar una caución económica de 10 000 soles y quedará sujeto a la prohibición de salir del país durante un periodo de nueve meses.

El caso, que generó amplio interés por el perfil público del exfutbolista, continuará su curso con un nuevo juicio oral. Mientras tanto, Arce recupera su libertad, pero deberá cumplir estrictamente las condiciones establecidas por el Poder Judicial hasta la resolución final del proceso.

La sala superior advirtió que, si Patricio Arce incumple alguna de las reglas de conducta impuestas en este proceso, se dispondrá inmediatamente su ubicación y captura. Esta disposición judicial busca asegurar que el exfutbolista respete las condiciones establecidas mientras se desarrolla el nuevo juicio en su contra.

El cumplimiento estricto de estas restricciones es determinante para que Arce permanezca en libertad durante la etapa de comparecencia. Cualquier infracción de las normas fijadas por el tribunal activará la orden de arresto, reforzando el control judicial sobre su situación legal.

Patricio Arce, exjugador de Sporting Cristal, recibió impactante cachetada y dejó sorpresivas declaraciones en final de la Copa Penitenciaria.

Patricio Arce y sus problemas con la justicia

La trayectoria de Patricio Arce se vio marcada por hechos policiales desde 2021, cuando su nombre comenzó a aparecer en crónicas judiciales. Ese año, el exjugador fue víctima de dos atentados en el Callao: el primero en enero, donde resultó herido de bala y un menor perdió la vida; el segundo, en abril. La madre de Arce expresó entonces: “Es la segunda vez que lo atacan a mi hijo. Ahora ya no son los criminales sino los policías. Quiero saber por qué le han hecho esto a mi hijo.”

En 2022, la Policía Nacional del Perú detuvo a Arce en el hotel El Paraíso, mientras se encontraba concentrado con César Vallejo. La detención se produjo tras la acusación de pertenecer a la banda criminal ‘Los Baturris de la Perla Baja’, señalada por extorsionar a conductores de transporte público en el óvalo La Perla y Aviación.

El proceso penal culminó con una condena de 22 años de prisión y la orden de pagar 50 mil soles como reparación civil por otro delito. Según la acusación, las autoridades lo responsabilizaron de ordenar a Omar Agurto y Lender Torres el asesinato de Piero Javier Robles Gervasi el 24 de marzo de 2021, hecho que marcó el final de su carrera en el fútbol profesional.

Estos acontecimientos alejaron definitivamente al exfutbolista de los campos de juego y lo situaron en el centro de una de las investigaciones criminales más resonantes del deporte peruano reciente.