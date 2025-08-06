Perú

Pensión máxima ONP llega hasta a S/1.116,25, pero se deben cumplir dos condiciones

Si bien la pensión máxima que entrega la ONP es de S/893, este monto puede llegar a ser 25% mayor si el jubilado cumple una edad muy avanzada

Quienes reciben la pensión máxima
Quienes reciben la pensión máxima de S/893 de la ONP puede recibir un 25% más gracias a un beneficio por edad avanzada. - Crédito Andina

En Perú, hay alrededor de 4 millones de aportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) manejado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la cual entrega montos mensuales para las jubilaciones de estos afiliados.

Como se sabe, en este sistema de reparto de pensiones, el monto máximo al que un afiliado puede acceder, si ha aportado más de 20 años, es desde S/600 a S/893, este último siendo el tope. Es así que mes a mes, hay afiliados que cobran este monto mayor como pensión.

Sin embargo, este no es el tope máximo ‘real’. Esto es lo que corresponde a la pensión, según el cálculo de sus aportes, pero gracias a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) este monto aumenta en 25% a partir de que estos afiliados cumplan 80 años de edad. Es así que el monto máximo de S/893 pasa a ser de S/1116,25, pero solo para estos adultos mayores que hayan estado recibiendo la pensión máxima y pasen la edad de 80 años.

Si tienes 80 años, recibirás
Si tienes 80 años, recibirás mayor monto de pensión ONP. - Crédito Andina

¿Pensión de S/1.116,25?

Sí, la pensión de un afiliado a la ONP puede llegar a S/1.116,25 al mes, según fuentes de la entidad confirmaron a Infobae Perú. Pero para estos debe cumplirse las dos condiciones detalladas anteriormente:

  • Recibir la pensión máxima de S/893
  • Cumplir 80 años

Es así que luego de que se cumpla esta edad, en adelante, el monto que recibirá el afiliado será de S/1.116,25 al mes, el cual es el valor máximo al que llegan estos depósitos de la ONP. Así se configurará su pago cada mes:

  • Pensión que recibe: S/893
  • Bonificación por Edad Avanzada (BEA): S/223,25 (25% de la pensión que recibe). Los pensionistas podrán comprobar en su constancia de pago esto bajo el detalle “BONIF POR EDAD AVANZADA”
  • La suma da el total de S/1.116,25
Ahora los jubilados podrán solicitar
Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

BEA se entrega a todos los mayores de 80 años

Como se sabe, la BEA equivale al 25 % del monto de la pensión que recibe un afiliado al llegar a esa edad (no incluye las bonificaciones de carácter no pensionable), de 80 años, y se deposita en su cuenta bancaria o se traslada con el pago a domicilio.

Asimismo, se paga 14 veces al año: una cada mes, además junto con las pensiones adicionales de julio y diciembre; justo como la pensión de la ONP. “De acuerdo con el Reglamento Unificado que regula el Sistema Nacional de Pensiones, los pensionistas del D. L. N° 19990 deben recibir la bonificación de 14 mensualidades al año, de esta manera, se incluyen las 2 gratificaciones adicionales de julio y diciembre", aclara la entidad.

De igual manera, la ONP informa que “los pensionistas de jubilación no necesitan presentar ninguna solicitud para recibir esa bonificación, el pago se realiza de forma automática a partir del mes en que cumplen los 80 años”.

Pensión mínima de S/600 fue
Pensión mínima de S/600 fue aprobada por la reforma de pensiones. Por lo demás, estos son los montos actuales a los afiliados ONP. - Crédito Andina

Esta bonificación también se otorga a quienes reciben pensión proporcional por aportar menos de 20 años al Sistema Nacional de Pensiones, pero ellos perciben 12 pagos al año. Se debe aclarar que “no son beneficiarios de la BEA los pensionistas de discapacidad para el trabajo, viudez o ascendencia”.

¿Cuánto recibo de pensión?

Como se sabe, estos son los montos de pensiones proporcionales y máxima que reciben los afiliados a la ONP:

  • Si se tiene entre 10 y menos de 15 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/300
  • En caso de tener entre 15 y menos de 20 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/400
  • Con 20 años de aportes o más, el monto de la pensión es calculado según los años y el monto de los aportes realizados, considerando una pensión mínima de S/600 y máxima de S/893
  • Inclusive, cuado el afiliado cumple 80 años puede recibir un bono mensual añadido a su pensión del 25% del monto que recibía.
Oficina de Normalización Previsional -
Oficina de Normalización Previsional - ONP

Luego, al cumplir 80 años, estos montos suben del siguiente modo:

  • Es decir, si recibías S/100 de pensión, recibirás S/125 desde que cumplas 80 años
  • Si recibías S/300, a los 80 años recibirás S/375 en total
  • Si recibías S/400 recibirás S/500
  • Si tu pensión era de S/600, recibirás S/750
  • Y si recibías la pensión máxima, de S/800, ahora recibirás S/1.116,25.

Este es el trago que

Peruanos ya pueden viajar a

Retiro AFP en 2025: Malas

Ley Infocorp ya vigente desde

Precio del dólar tuvo gran
ÚLTIMAS NOTICIAS
Despejado y sin lluvia: qué

INFOBAE AMÉRICA
Italia realizó el primer lanzamiento

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

