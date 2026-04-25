Denuncian penalmente a Piero Corvetto por presentar su renuncia y a la JNJ por aceptarla

Tomás Gálvez deberá decidir si inicia una investigación contra los miembros de la JNJ.

La exfiscal del Equipo Especial Cuellos Blancos, Sandra Castro, denunció a Piero Corvetto y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, abandono de cargo y abuso de autoridad.

Castro afirma que estos delitos se habrían configurado al Corvetto renunciar al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Junta al aceptar la dimisión a pesar de que la ley prohíbe abandonar un proceso electoral en trámite.

“Se debe tener en cuenta y se debe analizar el momento y las circunstancias. ¿Es el momento propicio para aceptar una renuncia y darle un trámite simple, casi como un delivery en una hoja y media que emite la Junta Nacional de Justicia su resolución y dice: ‘Ya, aprobada, fuera’? Se tiene que determinar el momento y el contexto en el que se acepta esa renuncia", dijo Castro en entrevista con RPP Noticias.

La exfiscal afirma que una de las consecuencias de la salida de Corvetto es que “los resultados todavía no lo tenemos y han comunicado hasta el 15 de mayo”

“El daño está hecho. No solamente el actuar de Corvetto, sino que también se extiende a la Junta Nacional de Justicia, que sin investigar y sin analizar la conducta de este señor emite una resolución así veloz. No es correcto eso”, apuntó.

Pleno de la JNJ aceptó por unanimidad la renuncia de Piero Corvetto.

Sandra Castro considera que no es suficiente el argumento que usó Corvetto para renunciar de darle legitimidad al actual proceso electoral. “No es suficiente porque la ley lo precisa. Durante el proceso electoral solamente tiene que haber un motivo debidamente justificado. Algo grave como, por ejemplo, algo que impida que él acuda físicamente”, dijo.

Rechazan detener a Piero Corvetto

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta rechazó dictar la detención preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al determinar que no existen riesgos claros de fuga ni de obstaculización del proceso penal.

El magistrado Chuyo cuestionó de manera directa los fundamentos presentados por el Ministerio Público, resaltando la ausencia de elementos concretos para probar un eventual peligro de fuga. En su resolución, el juez señaló que “es necesario abordar el arraigo del país, la existencia de asiento de familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, el comportamiento que indique su voluntad a la persecución penal”. Sin embargo, la Fiscalía solo esgrimió como argumento el hecho de que Corvetto ya no pertenece a la ONPE, un razonamiento que el juez calificó de insuficiente al no haber sido sustentado con pruebas objetivas sobre los riesgos mencionados.

La Fiscalía argumentó que la salida de Corvetto de la ONPE constituía un supuesto peligro de fuga, una afirmación que el juez Chuyo desestimó por falta de análisis del arraigo y otros factores indispensables para justificar una detención de esta naturaleza. Además, el fiscal Raúl Martínez alegó un potencial peligro de obstaculización, refiriéndose a la posibilidad de que Corvetto aún influyera en funcionarios de la ONPE o a la negativa de entregar voluntariamente un celular durante el allanamiento. Sin embargo, el juez planteó que la renuncia de Corvetto constituyó un “dato objetivo que permite afirmar” que no interfiere en la labor del Ministerio Público dentro de la ONPE. Sobre el tema del celular, el magistrado enfatizó que la incautación es el mecanismo idóneo, y que la detención no asegura el acceso a dispositivos o pruebas adicionales.