DNI electrónico gratis durante todo mayo: conoce horarios, punto atención y quiénes son los beneficiarios

La municipalidad recomendó llegar puntualmente y llevar los documentos necesarios para verificar la identidad y agilizar la atención - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Carabayllo informó, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el lanzamiento de una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico. Esta iniciativa se desarrollará durante los martes y jueves de lo que resta de abril y a lo largo de mayo, con el objetivo de facilitar el acceso al documento a dos grupos específicos de la población.

La actividad comenzará a las 9:30 de la mañana y finalizará a la 1:00 de la tarde, en el estadio Ricardo Palma, acceso por la puerta número dos. La entrega de turnos será limitada: solo se repartirán 50 tickets por jornada, siguiendo estricto orden de llegada. La municipalidad subrayó la importancia de acudir puntualmente para asegurar el cupo, ya que la demanda suele superar la capacidad diaria.

La campaña está destinada a los siguientes:

Menores de edad, desde recién nacidos hasta los 17 años.

Adultos mayores, a partir de los 60 años.

La campaña está dirigida únicamente a menores de edad (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más) - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.

Los responsables de la organización recalcaron que la atención se dará únicamente a las personas comprendidas en esos rangos etarios. La medida busca cerrar brechas documentarias en niños, adolescentes y personas de la tercera edad, sectores que enfrentan mayores obstáculos para tramitar su identificación oficial.

El acceso al DNI electrónico permite a los beneficiarios acreditar su identidad en servicios públicos y privados, y facilita trámites bancarios, acceso a programas sociales y otras gestiones que requieren identificación oficial.

La entrega de tickets comenzará minutos antes del inicio oficial para controlar el acceso y evitar aglomeraciones - Créditos: Andina.

Las autoridades locales recordaron que, aunque la campaña es gratuita, el beneficio se limita a los días y horarios establecidos. Recomendaron llevar los documentos previos que permitan verificar la identidad y agilizar el proceso durante la atención.

La jornada se desarrollará bajo supervisión conjunta de personal municipal y funcionarios del Reniec. La entrega de tickets comenzará minutos antes del inicio oficial, para evitar aglomeraciones y organizar el ingreso de los asistentes al recinto.

Pasos para cambiar, desbloquear o actualizar el PIN del DNI electrónico

Al momento de recibir el DNI electrónico, el equipo de Reniec solicitará que el usuario registre una clave personal de seis dígitos. Este código, conocido como PIN, debe mantenerse en absoluta confidencialidad, pues habilita la función de firma digital.

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

En caso de olvido o bloqueo, el titular puede restablecerlo o generar uno diferente sin costo adicional. A continuación, se detallan las instrucciones para realizar este procedimiento.

Selecciona “comenzar” en el agente y elige la opción para cambio o desbloqueo de PIN del chip del DNIe.

Aparecerá un aviso solicitando el último DNIe físico emitido; confirma con “Entendido”.

Ingresa el número de tu DNI electrónico, ya que solo estos documentos cuentan con PIN asignado.

Revisa el número ingresado y efectúa la primera verificación biométrica, limpiando el lector y posicionando el dedo correctamente sobre la luz roja; dispones de tres intentos.

Mantén el dedo sobre el lector hasta que el sistema apruebe la verificación biométrica y aparezca el mensaje de bienvenida con tu nombre; luego presiona “Aceptar”.

Introduce el número CAN, ubicado en la parte frontal del DNI, compuesto por seis dígitos y diferente al PIN.

Haz clic en “Continuar” y verifica que el número CAN ingresado sea correcto.

Inserta el DNI electrónico en el lector correspondiente y mantenlo allí hasta finalizar el trámite.

El sistema solicitará una segunda verificación biométrica; selecciona “Aceptar” y repite el procedimiento con los dedos indicados, sin retirar el dedo hasta obtener la aprobación.

Escribe seis dígitos para tu nuevo PIN y repítelos para validarlo.

El trámite finaliza cuando el sistema confirma el cambio o desbloqueo exitoso de PIN; presiona “Aceptar” y retira el DNI electrónico del agente Reniec.