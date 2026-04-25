Licencia de conducir en Comas: conoce los pasos para tramitar tu brevete

El procedimiento mantiene la exigencia de exámenes médicos en centros autorizados, que continúan operando y expiden los certificados requeridos como primer paso - Créditos: Andina.

La Municipalidad Metropolitana de Lima asumió oficialmente la responsabilidad de emitir licencias de conducir clase A, tras la transferencia de funciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La comuna anunció que gestionará gestionará la entrega de brevetes físicos para conductores que tramiten su primer permiso, así como para quienes requieran revalidar, recategorizar, duplicar o canjear su licencia vigente.

Las licencias clase A habilitan la conducción de vehículos livianos, buses y unidades de carga en las categorías I, II-A, II-B, III-A, III-B y III-C. El procedimiento mantiene las etapas previas establecidas: los exámenes médicos deben realizarse exclusivamente en centros autorizados, que continúan operando con normalidad y expiden los certificados requeridos como primer paso.

Una vez aprobado el examen médico, el interesado debe acudir de manera presencial al Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC, en el jirón Flor de Arrayanes 361, distrito de Comas, para rendir la evaluación teórica sobre normas de tránsito y, posteriormente, la prueba práctica de manejo.

La gestión abarca tanto licencias clase A como clase B, estas últimas habilitando la conducción de motocicletas y mototaxis - Créditos: Andina.

Pasos para obtener la licencia de conducir

Obtener y aprobar el certificado médico en un centro autorizado.

Agendar cita llamando al 935 783 562 o al 905 438 484.

Presentarse en el Concesionario “Circuito Vial Lima Norte” (Jr. Flor de Arrayanes 361, Comas).

Realizar el pago correspondiente y rendir el examen de conocimientos, si corresponde.

Efectuar el pago respectivo y rendir la prueba práctica de manejo, si corresponde.

Completar el pago final y solicitar la emisión del brevete.

La gestión se aplica para licencias clase A (vehículos livianos, buses, carga en las categorías indicadas) y también para clase B (motocicletas y mototaxis).

El solicitante debe aprobar el examen médico y luego presentarse en el Concesionario Circuito Vial Lima Norte para rendir la evaluación teórica y la prueba práctica de manejo - Créditos: Municipalidad de Lima.

Requisitos

Tener al menos 18 años cumplidos.

Presentar DNI vigente o documento válido para extranjeros.

No registrar suspensión o inhabilitación para conducir.

Contar con certificado médico aprobado y registrado en el SNC.

Aprobar y registrar el examen de conocimientos en el SNC.

Aprobar y registrar el examen de manejo en el SNC.

Realizar el pago por derecho de trámite, indicando fecha y número de constancia.

No registrar multas pendientes de pago ni sanciones del JNE, MTC u otra entidad.

Los pagos incluyen derechos a evaluaciones (conocimientos y manejo) y derecho de emisión de la licencia.

La municipalidad recordó que el recojo de los brevetes será presencial en el mismo concesionario de lunes a viernes (8:30 a. m. - 5:30 p. m.). Las personas que tengas dudas o consultas pueden preguntar a este número 939 393 046.

Caos en el primer día

Cientos de ciudadanos reportaron caos y largas colas en el Centro de Evaluación de Comas durante el primer día en que la Municipalidad Metropolitana de Lima asumió la emisión de licencias de conducir.

Cientos de ciudadanos expresan su malestar por las interminables colas y la caída del sistema en la sede de Comas, durante el primer día en que la Municipalidad de Lima asumió la emisión de licencias de conducir. Fuente: Canal N

La centralización de los trámites en una única sede, junto con la caída del sistema informático administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, provocó demoras significativas y obligó a los usuarios a repetir pagos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima emite un comunicado sobre los servicios de licencias de conducir, destacando las fallas intermitentes en el Sistema Nacional de Conductores y el compromiso con la ciudadanía. (Fuente: MML)

Según la comuna, el Consorcio Vial Lima Norte opera el proceso bajo concesión privada, pero la plataforma digital nacional presentó fallas intermitentes que paralizaron la atención durante varias horas

Pese a las dificultades, la municipalidad reiteró su compromiso de respetar la normativa y mejorar la organización, aunque persistieron los cuestionamientos por la falta de previsión e información clara para los usuarios.