Buscan que MEF priorice el pago de gratificación de julio de los CAS, sin destinar más recursos

El MEF no destinará mayor presupuesto para las gratificaciones de los CAS, pero sí podría priorizar solicitudes de entidades para hcer estos pagos. - Crédito Andina

Este julio se deberá pagar la primera gratificación para los trabajadores CAS en el sector público, un hecho histórico, tras la aprobación y promulgación del proyecto de ley que da este beneficio laboral y el pago de Compensación por tiempo de servicios (CTS) a estos empleados, los cuales no contaban con estos derechos.

Sin embargo, como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no dará presupuesto adicional a las entidades para hacer este pago, sino que cada entidad tendrá que ‘bailar con su propio pañuelo’, y ver cómo ordena sus recursos para pagar estas gratificaciones.

Si bien ya varios ministerios e instituciones se han pronunciado confirmado que darán este pago y que están haciendo las modificaciones a sus presupuestos para asegurar cumplir con la norma, aún dos de los más grandes, el Ministerio de Educación y el de Salud aún no lo confirman. Para poder asegurar que las entidades estatales prioricen estos pagos, un nuevo proyecto del Congreso busca que el MEF tome acciones para asegurar el pago de la gratificación de julio.

Ministerio de Justicia ya habría confirmado que pagará la 'grati' de los CAS. Pero aún faltan otros ministerios. - Crédito Difusión

MEF priorizaría el pago de la grati

La congresista Kelly Portalatino de Perú Libre ha propuesto la Ley que modifica la Ley N.° 32563, a fin de establecer medidas extraordinarias y urgentes para la implementación efectiva del financiamiento de las gratificaciones y la CTS de los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 1057 durante el año fiscal 2026.

Así, la propuesta tiene por objeto “establecer medidas extraordinarias, urgentes y de aplicación inmediata para asegurar la implementación efectiva del financiamiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), reconocidas a favor de los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, priorizando la oportunidad del pago correspondiente al mes de julio del Año Fiscal 2026″.

Es decir, la propuesta busca asegurar que la Ley de gratificación y CTS para los trabajadores CAS sea aplicada sin problemas y el primer pago, el de julio de este 2026. “Durante el Año Fiscal 2026, las entidades públicas comprendidas en el párrafo precedente priorizan, bajo responsabilidad funcional, la adopción de las acciones administrativas, presupuestarias y de gestión necesarias para asegurar la oportunidad del pago de la gratificación por Fiestas Patrias correspondiente al mes de julio, así como la implementación progresiva de la CTS”, se propone.

Los trabajadores CAS recibirán su gratificación junto con el sector privado en julio. - Crédito Andina

Para esto, se busca que el MEF priorice las solicitudes de entidades públicas que se hagan para implementar la Ley de gratificación y CTS para los CAS. El ministerio tendrá que emitir “pronunciamiento dentro del plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la recepción completa del expediente correspondiente. En caso de advertirse observaciones, estas deben ser formuladas por única vez dentro del mismo plazo, bajo responsabilidad funcional, a fin de no afectar la oportunidad del pago de la gratificación por Fiestas Patrias del Año Fiscal 2026″.

MEF no dará presupuesto

Como se recuerda, el MEF ha recalcado que, según la Ley, no dará presupuesto extra para estos pagos. Vale recordar que la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) solicitó al MEF que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan a la Sunafil que cumpla con implementar la Ley N° 32563, que aprueba el pago de gratificación y CTS de los trabajadores CAS.

Ante esto, el Director general de Presupuesto público del MEF reveló que, según la misma Ley aprobada, si bien esta entidad puede autorizar con opinión favorable el financiamiento de la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”, el tema de los recursos corres por cuenta del presupuesto de cada entidad.