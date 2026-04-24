Perú

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

El ‘Diablito’ aseguró que todo se trata de difamación y defendió su vínculo con Thalía Bentin. Gabriela afirmó que solo existe una amistad y que nunca hubo algo comprometedor entre ambos

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Diego Chávarri explica en detalle las razones por las que se quitó el micrófono durante una tensa conversación con Gabriela Herrera en La Granja VIP. Descubre los motivos detrás de su decisión y cómo afectó la dinámica del reality. Panamericana TV / La Granja Vip.

La convivencia dentro de La Granja VIP volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se difundieran imágenes en las que Diego Chávarri y Gabriela Herrera aparentemente reconocían una atracción mutua. Sin embargo, lejos de confirmar estas versiones, ambos participantes decidieron salir al frente para negar categóricamente que exista algún tipo de vínculo sentimental entre ellos.

El tema no solo generó comentarios dentro del programa, sino que también se trasladó rápidamente a redes sociales, donde seguidores del reality comenzaron a especular sobre una posible relación, especialmente considerando que Chávarri mantiene una relación estable con Thalía Bentin.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

Diego Chávarri responde y rechaza los rumores

El primero en pronunciarse fue Diego Chávarri, quien adoptó un tono serio para referirse a la situación. Visiblemente incómodo, dejó en claro que está cansado de las insinuaciones que lo vinculan con su compañera y que, según él, buscan perjudicar su relación sentimental.

Ya estoy cansado de ese tipo de comentarios, que han venido de adentro, sabiendo que tengo una relación estable y cómoda, queriendo dañar algo que no se va a dañar. No sé quién mandó ese mensaje por los aires, quisiera saber, para mí una difamación. En el 24/7 yo hablo con Pamela, con Mónica; nunca han visto algo comprometedor con Gabriela para decir que estoy engañando a mi novia con ella”, afirmó.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

Conversaciones privadas y versiones enfrentadas

En su descargo, Chávarri también se refirió a las imágenes que habrían alimentado la polémica. Según explicó, las conversaciones captadas durante la madrugada no tenían ningún contenido romántico ni insinuaciones, sino que se trataban de temas personales.

Simplemente fue después de una fiesta; estábamos hablando de un tema personal, incluso de Thalía y de una relación anterior que tenía Gabriela. Un tema personal. Me gritaron y desde ahí no me he quitado el micro. Ayer también hablamos en clave, pero era un tema privado”, agregó.

Gabriela Herrera también niega cualquier vínculo

Por su parte, Gabriela Herrera respaldó la versión de su compañero y negó que haya existido una declaración de atracción entre ambos. La bailarina fue enfática en señalar que la relación que mantienen es únicamente de amistad.

Estoy cansada de ese tipo de comentarios. La gente puede mandar lo que quiera, pero hay un 24/7. Si nos quitamos los micros era porque hablábamos de algo muy privado, que de hecho me sentí mal”, expresó.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

“No hay nada comprometedor”

Gabriela continuó su descargo aclarando que llevarse bien con un compañero no implica necesariamente la existencia de una relación sentimental. Además, hizo referencia directa a la situación sentimental de Chávarri.

El hecho de llevarme bien con alguien no significa que tenga algo. Él tiene novia. Él es mi amigo y lo conozco hace mucho tiempo. Nos llevamos bien. No hay nada comprometedor”, sostuvo.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

El impacto de las imágenes y la percepción del público

A pesar de las aclaraciones de ambos participantes, el tema continúa generando debate. Las imágenes difundidas, sumadas a la dinámica del reality, han alimentado distintas interpretaciones entre los seguidores del programa.

En formatos como La Granja VIP, donde las emociones están a flor de piel y las interacciones son constantes, es común que cualquier gesto o conversación pueda ser interpretado de múltiples formas. Esto se intensifica cuando existen elementos externos, como relaciones sentimentales previas, que añaden complejidad a la narrativa.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

Entre la amistad y la exposición mediática

El caso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera refleja uno de los desafíos más frecuentes en los realities: la dificultad de mantener relaciones de amistad sin que estas sean interpretadas como algo más. La convivencia, la cercanía y la exposición constante generan un entorno propicio para la especulación.

Ambos han optado por una postura clara: negar cualquier tipo de atracción y reafirmar que su vínculo es únicamente amistoso. Sin embargo, el impacto mediático de las imágenes y la percepción del público continúan alimentando la conversación.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

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