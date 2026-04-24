Valentina Valiente: Bryan finalmente confiesa que Valentina es nieta de Edmundo y usuarios quedan impactados

Valentina Valiente confiesa que no recuerda nada desde los 7 años y que fue adoptada. Latina/ Valentina Valiente

La revelación que dejó sin palabras a los seguidores de Valentina Valiente llegó de la mano de Bryan, quien, pese a sus dificultades para comunicarse, consiguió expresar un mensaje contundente: él está convencido de que Valentina es la nieta perdida de Don Edmundo. Esta confesión marcó un punto de inflexión en la historia y encendió la emoción de los usuarios en redes, que rápidamente manifestaron su entusiasmo.

Todo sucedió en medio de un emotivo momento entre Valentina y Don Edmundo. Al verlo tocar el piano, el personaje de Mayra Goñi reconoce la canción y se ve impulsada a interpretar el tema. Bastante sorprendido, el personaje de Roberto Moll le pregunta de dónde sabe la canción, pero ella solo responde con un ‘no sé’. Es ahí donde aparece Bryan, quien confiesa finalmente la verdad.

Bryan revela que Valentina es nieta de Don Edmundo. Latina/ Valentina Valiente

En los primeros minutos de la escena, Valentina muestra incredulidad ante la posibilidad de ser parte de la familia de Don Edmundo. Su historia personal está marcada por el abandono y el maltrato: fue hallada en una carretera y trasladada al albergue Casa Arcoiris. Allí, tras años de dificultades, escapó para sobrevivir sola, sin vínculos ni certezas sobre su origen. La idea de que alguien con la influencia y recursos de Don Edmundo no la haya encontrado antes la lleva a rechazar el planteo de Bryan.

La trama da un giro cuando Don Edmundo revela que la encargada de Casa Arcoiris fue encarcelada, lo que abre la puerta a sospechas sobre irregularidades en el pasado. A este dato se suman los recuerdos fragmentados de Valentina: una muñeca de trapo, un río y escenas que sugieren una conexión más profunda con la familia de Edmundo. El propio Bryan insiste en que no se trata de casualidades y sostiene que Valentina es, en realidad, Gracia María.

Conmoción y sorpresa

La tensión aumenta mientras Don Edmundo, visiblemente conmovido, decide llevar a Valentina al cuarto secreto de la casa. Allí, le muestra fotografías de su nieta y del resto de la familia, con la esperanza de que algún objeto o imagen despierte su memoria y confirme la identidad perdida. Esta revelación en la telenovela se convierte en uno de los momentos más intensos de la temporada, pues pone en juego no solo la identidad de Valentina, sino también el futuro de los lazos familiares que se han ido tejiendo capítulo a capítulo.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron. Muchos seguidores expresaron su emoción ante la posibilidad de que la protagonista finalmente encuentre su lugar en el mundo y reconstruya su historia de origen junto a los suyos. Mientras que otros pedían que no sea un sueño, sorprendidos por esta revelación, la cual creían que se daría al final de la telenovela.

Reacción de los usuarios ante la escena de Valentina Valiente. Twitter

“Amigos estoy TIESA, pensé que íbamos a vivir este momento casi al final de la novela, no AHORITA”, escribió una usuaria. Mientras que otra cuestionó: “¿No era más fácil mostrarle la pulsera de la foto y que le confirme si es de ella o no?”

Reacción de los usuarios ante la escena de Valentina Valiente. Twitter

“Valentina canta con su abuelo Don Edmundo”, reaccionó emocionada una cibernauta. “¿Cómo que Don Edmundo ya sabe que Valentina es su nieta? Más les vale que no sea un sueño y/o imaginación de alguien o me desgracio”, agregó otra.

Reacción de los usuarios ante la escena de Valentina Valiente. Twitter

“Brayan le dice la verdad a Don Edmundo. Este capítulo parece una Final”, señaló un seguidor. “Qué felicidad, por favor que no sea un sueño”, “Tiene que ser verdad, no me hagan esto”, escribieron otros.

¿Dónde ver Valentina Valiente?

Los seguidores pueden revivir los momentos clave y seguir la evolución de los personajes de Valentina Valiente a través de su canal de YouTube y de la web oficial de Latina Televisión, donde, además, la cadena ofrece un “React en vivo” con Daniella Acosta, quien acompaña a los fans en tiempo real y comparte análisis, reacciones y datos inéditos sobre cada episodio.

Valentina y Don Edmundo sorprendidos por revelación de Bryan. Latina/ Valentina Valiente