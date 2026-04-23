Retiro de la CTS 2026: cinco claves sobre la norma y sus implicancias que debes saber

Congreso firma ley para el retiro de la CTS - Congreso de la República

El próximo viernes 15 de mayo vence el plazo máximo para que los empleadores realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), un fondo cuyo objetivo es ofrecer protección a los trabajadores formales ante una potencial pérdida de empleo. Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el Perú solo el 20% de la población laboral activa percibe este beneficio, lo que evidencia una marcada brecha en el acceso a derechos laborales en el país.

A raíz de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, el Congreso peruano aprobó normas que permiten retirar el 100% de la CTS. Esta medida de emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, busca aliviar la situación económica de las familias afectadas por la recesión. El retiro total de la CTS se encuentra regulado por una ley promulgada en 2023, la cual precisa que la solicitud para acceder a estos fondos solo puede realizarse una vez y por la totalidad del saldo acumulado.

1. ¿Qué es la CTS y para qué sirve?

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio social que otorga el empleador a los trabajadores en planilla. Su finalidad principal es constituir un respaldo económico en caso de cese laboral. El depósito de la CTS ocurre dos veces al año, en los meses de mayo y noviembre, y la cantidad varía según el régimen laboral de la empresa: micro, pequeña, mediana o gran empresa.

La CTS actúa como un seguro de desempleo, permitiendo al trabajador enfrentar periodos sin ingresos tras la finalización de la relación laboral. Solo quienes cumplen con los requisitos legales pueden acceder a este derecho, lo que incluye la formalidad del vínculo y una jornada mínima diaria.

Plazo de pago de la CTS: conoce qué pasos seguir si tu empleador no la depositó. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/BBVA)

2. ¿Cómo calcular el monto de la CTS?

El cálculo de la CTS depende de la remuneración mensual y del régimen laboral de la empresa. Para trabajadores con contrato a tiempo completo, corresponde aproximadamente a una doceava parte del sueldo más la sexta parte de la gratificación. En el caso de trabajadores del régimen agrario, la CTS se incluye en el salario mensual y equivale al 9,72% de la remuneración básica.

La legislación contempla diferencias según el tipo de empresa. Por ejemplo, en la microempresa, los trabajadores contratados después de la inscripción de la empresa en la Remype no acceden a este beneficio.

3. ¿Quiénes pueden retirar la CTS?

El retiro de la CTS está habilitado para todos los trabajadores formales del sector privado que laboren un mínimo de 4 horas diarias y estén comprendidos en planilla. También corresponde a quienes trabajen en pequeñas, medianas y grandes empresas, aunque los montos pueden variar. Las trabajadoras del hogar acceden a este derecho desde la promulgación de la Ley N° 31047.

La normativa excluye de la CTS a los trabajadores que laboren menos de 4 horas diarias, a los de microempresas contratados luego de la inscripción en Remype, a consultores o locadores de servicios (quienes no son subordinados y no cumplen jornada laboral de 8 horas diarias) y a ciertos trabajadores agrarios que reciben el pago de la CTS incluido en su remuneración diaria.

La CTS no es un ahorro ordinario, sino un respaldo económico obligatorio frente al fin del vínculo laboral. Foto: Bushop

4. ¿Cómo se realiza el retiro y qué dice la ley vigente?

De acuerdo con la última ley promulgada por el Gobierno, los trabajadores pueden solicitar el retiro del 100% de los fondos acumulados en su cuenta CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. La operación solo podrá ejecutarse una vez, es decir, no se permiten retiros parciales en fechas distintas. La solicitud debe presentarse ante la entidad financiera donde se encuentra depositado el fondo, y el retiro se efectúa en un solo desembolso.

5. ¿Qué hacer con la CTS retirada? Opciones de inversión

Ante la posibilidad de acceder al total de la CTS, Arturo García, de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (Esan), recomienda evaluar alternativas para resguardar o rentabilizar el dinero. Entre las opciones más comunes se encuentran los depósitos a plazo fijo en bancos o cajas municipales, los seguros de vida con ahorro y devolución, los fondos mutuos de renta fija a mediano plazo, la compra de bonos y la inversión en acciones.

Invertir la CTS retirada puede generar un rendimiento que ayude a incrementar el fondo disponible. Sin embargo, expertos sugieren priorizar la seguridad financiera, especialmente en un contexto de incertidumbre laboral, ya que el objetivo principal de la CTS es servir de respaldo en caso de desempleo.

Trabajadores peruanos podrán retirar el 100% de la CTS tras la aprobación de la ley (Congreso de la República)

La recomendación final de los especialistas es actuar con cautela antes de disponer de estos recursos, teniendo en cuenta la función original de la Compensación por Tiempo de Servicio y el entorno económico local.