Perú

Trabajadores con dos años laborando aumentan pretensiones salariales, ¿cuánto piden ganar?

¿Llevas más de dos años en tu trabajo? Tú también puedes estar en la categoría semi senior, donde ahora los peruanos que laboran en este rango aumentaron su pretensión salarial

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A trabajador con dinero en su billetera una mano le quita un monto en soles en billetes
Trabajadores aumentaron pretensiones salariales en marzo: es decir, ahora piden mayor sueldo por sus labores. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Un nuevo informe de Bumeran ha revelado que el salario pretendido promedio de los peruanos ha subido en 1,85% en marzo: ahora es de S/3.396. Sin embargo, el monto considera un descenso acumulado del 1,13% en el primer trimestre del 2026 , según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran.

“Los primeros días de la Expo Bumeran Online 2026 reflejan el interés de los peruanos por acceder a nuevas oportunidades laborales en un entorno cada vez más digital. En paralelo, los datos del último Index del Mercado Laboral muestran que el salario pretendido promedio presenta una disminución del 1.13% en los primeros tres meses del 2026. Este escenario evidencia que la feria llega en un momento clave para conectar a las personas con oportunidades que se alinean a sus expectativas”, señaló Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Pero el informe cuenta un análisis más detallado. ¿Cuánto quieren ganar los trabajadores que ya llevan más de dos años trabajando? Estos son llamados los semi senior, quienes ahora buscan mayor sueldo. En promedio, en las categorías semi senior y senior la pretension salarial fue de S/3.442 por mes, lo que consideró un aumento de 1,75%.

Como se sabe, en 2025 aumentó el sueldo mínimo, lo que implica un aumento del valor del trabajo en Perú. - Crédito 24 Horas/Panamericana Televisión

Pretensiones salariales por rango

Respecto al salario solicitado según seniority en marzo, el informe de Bumeran revela que estos fueron los montos que los peruanos buscan ganar, y que ahora ha aumentado en marzo, con respecto a febrero:

  • Salario promedio de las posiciones de supervisor y jefe fue de S/5.555 por mes, con un aumento del 2.27% respecto al mes anterior
  • En las categorías semi senior y senior fue de S/3.442 por mes, con un incremento del 1.75%
  • En los niveles junior fue de S/2.299 por mes, con una subida de 1,87%.

Asimismo, dado que esto es un promedio, hay pretensiones salariales más altas según los sectores y los puestos, inclusive llegando a S/10 mil para puestos de jefe y supervisores.

mano con dinero en billetera
Los trabajadores peruanos ahora piden mayor salarios. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Los salarios más altos

¿Cuáles son las posiciones con remuneraciones promedio más altas en marzo? Así lo resume Bumeran:

  • En el segmento jefe o supervisor, el puesto de Negocios Internacionales es el que presenta el salario solicitado más alto, con S/10.000
  • En el segmento senior y semi-senior, Organización y Métodos es el puesto que muestra la mayor pretensión salarial, con S/5.500
  • En el segmento junior, el puesto de Medicina Laboral es el que registra la pretensión salarial más alta, con S/4.500.
El nuevo salario mínimo vital entrará en vigencia en 2025 y beneficiará únicamente a trabajadores formales.
El nuevo salario mínimo vital entró en vigencia en 2025 y benefició a trabajadores formales.

Asimismo, en el primer trimestre de este año, las posiciones con remuneraciones promedio más altas fueron las siguientes:

  • En el primer trimestre del 2026, las remuneraciones requeridas más altas se registraron durante enero en Administración de Base de Datos con S/10.500 por mes para las posiciones de supervisor y jefe
  • Durante febrero en Urbanismo con S/6.000 por mes para los niveles semi senior y senior
  • Durante marzo en Medicina Laboral con S/4.500 por mes para el segmento junior.

De igual manera, cabe resaltar que, según el Index de Bumeran la brecha del salario requerido en marzo fue del 10,45%, con un salario promedio solicitado de S/3.537 para los hombres, y de S/3.202 para las mujeres. En comparación al mes anterior, el salario medio requerido por los hombres aumenta un 2,59% y el salario medio requerido por las mujeres un 2,12%.

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